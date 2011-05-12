ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Литвин забрал у Януковича пансионат в Крыму» пишет - Верховная Рада отсудила у Государственного управления делами при президенте один из наиболее престижных пансионатов в Крыму – «Глицинию», где любили отдыхать высшие советские руководители - Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Имеет отношение к этому вопросу и Владимир Путин…

http://delo.ua/ukraine/litvin-zabral-u-janukovicha-pans-157253/

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Также «Дело» подает материал «Азаров: Нужно избавляться от «тормозных чиновников», в котором пишет – премьер считает, что на сегодня «главное препятствие - разрыв между теми решениями, которые правительство принимает для стимулирования бизнеса, и между тем, что на практике делают чиновники»…

http://delo.ua/ukraine/azarov-nuzhno-izbavljatsja-ot-157204/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Первая глава», в котором пишет - Украина стала страной–председателем Совета Европы (СЕ) – впервые за 16 лет членства в этой организации. Официально задекларировано, что в этом статусе Киев намерен бороться за соблюдение прав детей и укреплять местную демократию. В действительности же главной задачей на период председательства станет завершение переговоров между Страсбургом и Брюсселем о присоединении Евросоюза к Совету Европы. Успешное выполнение этих планов способно принести Украине дивиденды на внешне- и внутриполитической арене…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1638670

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк издал свопы», в котором пишет - вняв рекомендациям иностранных консультантов и просьбам банкиров, Нацбанк решился на либерализацию валютного рынка. С 30 мая регулятор разрешил банкам проводить между собой своп-операции, продавать и покупать валюту на межбанке в течение одного дня без ограничений и уменьшил бюрократические процедуры. Банкиры говорят, что эти изменения со временем увеличат ликвидность рынка, на котором появятся иностранные игроки, и сузят разницу между ставками депозитов и кредитов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1638681

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Уголь продадут оптом», в котором пишет - Кабмин перенес рассмотрение программы приватизации на неопределенный срок и заявил о намерении повременить с продажей угольных шахт. Эксперты опасаются, что подобные проволочки и изменения законодательства направлены на создание условий для продажи объектов по заниженной стоимости…

http://state.eizvestia.com/full/ugol-prodadut-optom

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Также «Экономические известия» подают материал «Россия вооружится Ан-140», в котором пишут - Минобороны РФ определилось с легким транспортным самолетом: в гособоронзаказ будет включен Ан-140 вместо планируемого ранее Ил-112. Контракт о поставке девяти единиц грузовой версии Ан-140 уже подписан с российским «Авиакором». Загрузку под этот заказ должен получить и харьковский авиазавод…

http://markets.eizvestia.com/full/rossiya-vooruzhitsya-an-140

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«Экономические известия» публикуют материал «Платина пошла в рост», в котором пишут - восстановление мировой экономики поднимает спрос на самый дорогой металл - платину - к докризисным отметкам…

http://markets.eizvestia.com/full/platina-poshla-v-rost

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Газета «Сегодня» в публикации «На поездке в Македонию можно сэкономить 40 долларов, в Хорватию – 30» пишет - летом на Балканы украинцы могут съездить без виз…

http://www.segodnya.ua/news/14248476.html

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Также «Сегодня» в публикации «Жэки применяют силу к киевлянам» пишет – 10 мая закончился срок заключения прямых договоров жильцов с ЖЭКами, который определили в мэрии. Чтобы избежать увольнений за провал кампании, начальники жилконтор идут на все…

http://www.segodnya.ua/news/14248572.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Табачный коллайдер» пишет – инновационно активны менее 10% российских предприятий, сильнее всего - производители сигарет. Чтобы вызвать инновационный прорыв, правительство готово запустить проект типа Большого адронного коллайдера…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260055/tabachnyj_kollajder

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Также «Ведомости» в публикации «Мордашов ставит на руду» пишут – российская «Северсталь» хочет быть не только сталелитейной компанией. Она готовится завоевывать рынок железной руды…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260056/mordashov_stavit_na_rudu

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Издание «Известия» в публикации «Очередь на кладбище» пишет – московское правительство из-за дефицита земель ввело лимит на захоронения в грунт. В день на московских погостах можно копать в сумме не больше 30 новых могил. Из-за ограничений родственники умерших вынуждены ждать очереди на захоронение семь и более суток. Совершить обряд в более короткий срок могут только те, кто готов заплатить за могилу от 150 до 500 тысяч рублей…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3155064/

(УНИАН)