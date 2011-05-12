Янукович назначил Рафаэля Кузьмина первым замглавы Антимонопольного комитета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Рафаэля КУЗЬМИНА первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственным уполномоченным. Соответствующий указ Президента (№571/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом (№560/2011 от 11 мая) Президент уволил Р.КУЗЬМИНА с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Как известно, Р.КУЗЬМИН является двоюродным братом первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА. По данным АМКУ, Р.КУЗЬМИН – юрист по специальности, окончил Донецкий государственный университет, кандидат юридических наук. В 1996-1997 гг. Р.КУЗЬМИН работал заместителем председателя Донецкого областного отделения Антимонопольного комитета Украины, затем старшим помощником заместителя генпрокурора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter