Президент назначил Колесник и Русинского заместителями главы АМКУ
13:03, 12 мая 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Ларису КОЛЕСНИК заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственным уполномоченным.
Соответствующий указ Президента (№570/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства.
Другим своим указом (№569/2011 от 11 мая) Президент назначил Михаила РУСИНСКОГО заместителем председателя АМКУ – государственным уполномоченным.
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