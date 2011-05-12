Президент назначил Колесник и Русинского заместителями главы АМКУ

13:03, 12 мая 2011
Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Ларису КОЛЕСНИК заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственным уполномоченным.

Соответствующий указ Президента (№570/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом (№569/2011 от 11 мая) Президент назначил Михаила РУСИНСКОГО заместителем председателя АМКУ – государственным уполномоченным.

 

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