Президент назначил Колесник и Русинского заместителями главы АМКУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Ларису КОЛЕСНИК заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственным уполномоченным. Соответствующий указ Президента (№570/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом (№569/2011 от 11 мая) Президент назначил Михаила РУСИНСКОГО заместителем председателя АМКУ – государственным уполномоченным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter