Главное на 12 мая (день)

Энергетика

Топливные стержни на первом реакторе аварийной японской АЭС "Фукусима-1" полностью оказались вне охлаждающей жидкости и, скорее всего, расплавились, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на компанию-оператор TEPCO. Благодаря наличию воды на дне резервуара, стержни в настоящее время охлаждаются. Обычный уровень воды в резервуаре составляет пять метров, длина стержней - четыре метра. Ранее специалисты полагали, что уровень воды в резервуаре выше. Температура внутри реактора в настоящее время составляет от 100 до 120 градусов, что является достаточно низким показателем, отмечает Киодо. "Охлаждение стержней возможно", - заявляет TEPCO.

Сегодня в 9 часов 28 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по состоянию на 10:30 нагрузка на блоке 445 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Финансы

ЗАО "Национальный депозитарий Украины" и ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» в недельный срок должны наладить между собой электронный документооборот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), такое решение было принято в ходе совещания в ГКЦБФР под руководством председателя комиссии Дмитрия ТЕВЕЛЕВА, на котором присутствовали руководители обеих депозитариев.

Во время встречи были также рассмотрены вопросы использования международного идентификационного номера ценных бумаг (кода ISIN) при обслуживании обращения ценных бумаг в депозитарной системе. Депозитарии, в частности, договорились между собой в кратчайшие сроки провести ревизию депозитарных активов относительно наличия и использования этого номера при обслуживании обращения ценных бумаг в депозитарной системе и согласовать меры по комплексному улучшению ситуации с присвоением соответствующих кодов ценным бумагам.

Участники совещания также договорились относительно Стандарта депозитарного учета № 1, утвержденного правлением Национального депозитария Украины в 2000 г.

В частности, было решено в течение текущего месяца провести всесторонний анализ и консультации по проблематике применения данного стандарта, по результатам которых предоставить в ГКЦБФР свои предложения по дальнейшему урегулированию вопросов, связанных с использованием норм стандарта при обслуживании обращения ценных бумаг.

В заключение Д.ТЕВЕЛЕВ отметил, что "комиссия не остановится на этих шагах в направлении улучшения взаимодействия между депозитариями и модернизации депозитарной системы".

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧназначил Рафаэля КУЗЬМИНА первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственным уполномоченным.

Соответствующий указ Президента (№571/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом (№560/2011 от 11 мая) Президент уволил Р.КУЗЬМИНА с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного.

Как известно, Р.КУЗЬМИН является двоюродным братом первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА.

По данным АМКУ, Р.КУЗЬМИН – юрист по специальности, окончил Донецкий государственный университет, кандидат юридических наук. В 1996-1997 гг. Р.КУЗЬМИН работал заместителем председателя Донецкого областного отделения Антимонопольного комитета Украины, затем старшим помощником заместителя генпрокурора.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно количества участников общества с ограниченной ответственностью)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 247 народных депутатов из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается внести изменение в статью 50 Закона Украины «О хозяйственных обществах», увеличив максимальное количество участников ООО с 10 до 100 человек.

В случае возникновения необходимости увеличения размера уставного капитала в связи с преобразованием общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, формирование таким юридическим лицом уставного капитала осуществляется в течение пяти лет.

Общества с ограниченной ответственностью, созданные до вступления в силу данного Закона, обязаны привести свои уставы в части максимального количества участников общества с ограниченной ответственностью в соответствие с данным Законом до 1 января 2012 года.

Верховная Рада Украины внесла уточнения в ранее принятый антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» внесение уточнений в данный закон проголосовал 251 народный депутат из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Уточнение касается заполнения деклараций. В частности предусмотрено, что в декларации должны указываться как расходы, осуществленные на имущество, имеющееся в частной собственности, так и на имущество, находящееся в аренде.

Кроме того, внесенными сегодня изменениями предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма на которую она проводится равна, или превышает 150 тысяч гривень.

Таким образом, депутаты в три раза увеличили сумму, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, – в принятом 7 апреля с.г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна, или превышает 50 тысяч гривень.

Социальная политика

Профсоюзные активисты в разных регионах Украиныотменяют акцию протеста, назначенную на 18 мая, в связи с принятием правительством постановления, которым поэтапно повышаются должностные оклады работников бюджетной сферы.

Об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), переданном УНИАН.

В частности, в ФПУ отмечают, что 10 мая на встрече правительственных чиновников с руководителями профсоюзов бюджетной сферы была достигнута договоренность о том, что Кабинет Министров ускорит выполнение обязательств, взятых по Генеральному соглашению, о дополнительном повышении в этом году заработной платы работникам бюджетной сферы, о поэтапном повышении ставки первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) до законодательно определенного размера минимальной зарплаты, о возобновлении междолжностных и межквалификационных соотношений.

На выполнение этих договоренностей 11 мая правительство приняло соответствующее постановление, в котором в частности отмечено, что поэтапно: 1 июля, 1 октября, 1 декабря 2011 года в штатном расписании должностные оклады (тарифные ставки) работников будут установлены в таких размерах: 1 тарифного разряда – 960 грн. (с 1 июля), 985 грн. (с 1 октября) и 1004 грн. (с 1 декабря); 2 тарифного разряда – 965 грн., 990 грн. и 1009 грн.; 3 тарифного разряда – 975 грн., 1000 грн. и 1019 грн.; 4 тарифного разряда – 985 грн., 1010 грн. и 1029 грн.; 5 тарифного разряда – 995 грн., 1020 грн. и 1039 грн.; 6 тарифного разряда – 1005 грн., 1030 грн. и 1049 грн. и т.д.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти согласно с постановлением КМУ должны до 1 июля 2011 года привести собственные нормативно-правовые акты по вопросам оплаты труда работников учреждений и организаций в соответствие с этим постановлением.

В мае в рамках Всеукраинской акции «Вперед» в десяти городах Украины пройдут митинги протеста.

Как сообщили УНИАН активисты «Вперед», об этом они договорились 11 мая на заседании Координационного Совета акции, которое состоялось в Киеве.

Согласно сообщению, в работе Координационного совета приняли участие 60 активистов, руководителей общественных и профсоюзных организаций, представителей малого и среднего бизнеса, которые представляют большинство областей Украины, а также народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, которая внесла в Верховную Раду пакет законопроектов «Народные реформы».

Участники собрания обсудили ход подготовки Весеннего марша протеста в регионах и наметили план действий на 19 мая, когда запланировано проведение акции в Киеве.

Как сообщили представители региональных и всеукраинских общественных организаций, митинги протеста, организованные в рамках акции «Вперед» пройдут 12 мая - в Чернигове, Полтаве, Виннице, Запорожье, Харькове, Львове, Северодонецке и Сквире. На следующий день, 13 мая, митинги протеста будут организованы в Хмельницком, 14 и 15 мая подобные митинги пройдут в городах Киевской области, 16 мая - в Кривом Роге.

Представители регионов отметили, что органы власти на местах препятствуют доставке людей общественным транспортом для проведения мирной акции протеста в Киеве, намеченной на 19 мая. "В частности, представители силовых органов угрожают автоперевозчикам аннулировать лицензии и проблемами с прохождением техосмотра. В связи с этим на Координационном Совете была обсуждена возможность организации пешеходного шествия людей на Киев, в случае, если автотранспорт из регионов не сможет выехать", - говорится в сообщении.

Активисты "Вперед" решили провести 19 мая под стенами Верховной Рады заседание 2-й Народной коллегии, в ходе которого проголосовать за принятие пакета законопроектов «Народная реформа» и добиваться принятия этих законов народными депутатами. Для этого решено организовать под стенами парламента палаточный городок в виде круглосуточного «Народного Дозора», который будет напоминать народным избранникам о требованиях Всеукраинской общественной акции «Вперед». В палаточном городке будет организован агитационный пункт, где активисты акции будут разъяснять суть требований к власти.

Также в сообщении отмечено, что о начале гражданской акции «Вперед» было объявлено 6 апреля, после провала переговоров участников и инициаторов АвтоМайдана с Кабинетом министров относительно поддержки и принятия пакета «Народных реформ».

На сегодня сформированы инициативные группы «Вперед» в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях а также в городах Киеве, Кривом Роге и Дрогобыче.

(УНИАН)