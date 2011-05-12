Путин одобрил проект договора с Украиной о согласовании передвижений ЧФ РФ

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и России о согласовании передвижений, связанных с деятельностью формирований Черноморского флота России, вне границ их дислокации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее распоряжение подписано В.ПУТИНЫМ 6 мая.

«Поручить МИДу России с участием Минобороны провести переговоры с украинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение», - говорится в распоряжении.

Соглашение затрагивает вопросы передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований ЧФ РФ на территории Украины вне мест их дислокации, и их согласования.