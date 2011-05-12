АП: акции протеста менее эффективны, чем диалог предпринимателей и правительства

В Администрации Президента Украины считают, что акции протеста менее эффективны, чем диалог предпринимателей и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала первый заместитель главы АП Ирина АКИМОВА на брифинге для прессы, комментируя запланированные на май этого года акции протеста предпринимателей.

По ее словам, прислушиваться к предпринимателям очень важно, но лучше вести этот диалог не в виде акций протеста, а в виде совместной работы над улучшением, в том числе законодательства. Как позитивный пример такого сотрудничества она рассказала о совместной работе работодателей, правительства и профсоюзов над законом о первом разряде тарифной ставки.

Говоря о Налоговом кодексе, И.АКИМОВА отметила, что сейчас идет активная работа над внесением изменений в документ. В частности, разрабатывается механизм упрощения системы налогообложения, поскольку вопрос упрощенной системы налогообложения не был решен в текущей редакции. По ее словам, над этим сейчас работает рабочая группа.

«Я думаю, работа таких групп, когда на экспертном уровне обсуждаются не просто эмоциональные вопросы - нам плохо жить, а дается ответ как нам жить лучше, то это снимает социальное напряжение и способствует процессу конструктивных шагов, а не эмоциональным взрывом», - отметила И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным организаторов Всеукраинской гражданской акции «Вперед», сегодня, 12 мая, акции протеста предпринимателей прошли в Чернигове, Полтаве, Виннице, Запорожье, Харькове, Львове, Северодонецке и Сквире. Всего в акциях, организованных акцией «Вперед», 12 мая приняли участие более 12 тысяч человек.

13 мая митинги протеста будут организованы в Хмельницком, 14 и 15 мая - в Киеве и Киевской области, 16 мая - в Кривом Роге. На 19 мая запланирован Весенний марш протеста в Киеве.

Участники акций, в частности, требуют принятия разработанных Советом предпринимателей Украины законопроектов об упрощенной системе налогообложения, усилении ответственности чиновников за препятствование предпринимательской деятельности и введении моратория на проверки до 1 января 2012 года.

Кроме того, 14 мая в Киеве начнется бессрочная акция протеста «День гнева», главным требованием которой является отставка Президента Украины, парламента и правительства. Об этом заявил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр ДАНИЛЮК.