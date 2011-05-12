Число жертв землетрясения в Японии достигло 14,99 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Японии 11 марта магнитудой 9,0 и цунами достигло 14,99 тысяч человек в 12 префектурах страны.

Число пропавших без вести в 6 префектурах составило 9853 человека.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в наиболее пострадавшей от удара стихии префектуре Мияги число погибших и пропавших без вести, по уточненным данным, составляет, соответственно, 8957 и 5963 человек, в префектуре Ивате - 4407 и 3269 человек, в префектуре Фукусима, которую сегодня посетили император и императрица Японии - 1553 и 617 человек.

В развернутых в 18 регионах 2,4 тысячах временных убежищах для эвакуированных до сих пор остаются около 115 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более десяти метров. По данным Института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр, что соответствует 90% площади 23 специальных районов, составляющих ядро Токио. Больше половины затопленной водой территории, 327 квадратных километров, пришлось на префектуру Мияги. В результате удара стихии было разрушено более 151 тысячи строений.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 30-километрой зоны вокруг АЭС.

По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5,0 могут продолжаться в районе острова Хонсю еще, как минимум, несколько месяцев.