Анонс на 13 мая

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Состоится Международная научно-практическая конференция “Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт”. Организаторы - Национальная академия внутренних дел Украины совместно с Фондом Ганса Зайделя. Участники: советник министра внутренних дел Украины Леонид Зима, начальник Управления борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Украины Евгений Филимовнов, ректор академии Валентин Коваленко, руководитель Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине Сергей Загорний.

* Пресс-конференция на тему: «Чем закончится День гнева? Возможно ли повторение львовского сценария?». Участники: политолог Игорь Попов, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор GMT Group Анатолий Луценко.

* Состоится выездной брифинг на тему: «Незаконная добыча песка у Южного моста уничтожает заповедный остров Великий». Предусмотрен выезд на остров Великий. Организаторы и участники: Киевгосрыбохрана, Главрыбавод, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, ОО «Союз лодочников Киевской области», ОО «Киевский крейсерский яхт-клуб», ОО «Выдубай», ВОО «Ассоциация рыбаков Украины».

* При участии начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина состоится торжественное открытие нового сезона работы Киевской детской железной дороги. В торжествах примут участие победители и участники «Конкурса детского рисунка безопасности движения на переездах», юные железнодорожники - воспитанники детской железной дороги, выпускники детской железной дороги, которые в настоящее время работают на Столичной магистрали.

* В УНИАН состоится 13-е заседание Дискуссионного клуба «Крепкий орешек» на тему «Как сформировать команду?». Организаторы: агентство УНИАН и Студия управления временем BogushTime. Модератор - бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила Богуш. Участники дискуссионного клуба смогут узнать, как подобрать персонал под компанию и ее цели, кто ее должен выбирать, сколько нужно проводить собеседований, какой испытательный срок должен пройти каждый сотрудник и должна ли компания прощаться с конфликтным персоналом. Кроме того, во время дискуссионного клуба эксперты попытаются сформировать новую успешную команду (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал). Об условиях участия в дискуссионном клубе можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109613.html.

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