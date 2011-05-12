Главное на 12 мая (вечер)

Финансы

Прогноз уровня инфляции по итогам 2011 года составляет 8,9% – Тигипко

Инфляция в Украине по итогам 2011 года прогнозируется на уровне 8,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, уровень инфляции пока удерживается в прогнозных рамках.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николая ИВЧЕНКО, несмотря на ожидаемое замедление инфляции в мае и летом, цены осенью традиционно начнут расти более высокими темпами. Запланированное повышение до конца года цен на газ и электричество негативно повлияет на общий инфляционный фон. Кроме того, росту инфляции способствует удорожание бензина с начала текущего года на 26,04%. «Ожидается, что темпы инфляции в Украине по итогам года составят 11% против 9,1% в 2010 году», – сказал Н.ИВЧЕНКО.

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На конец апреля золотовалютные резервы Украины составили 38,4 млрд. долл.

На конец апреля 2011 года золотовалютные резервы Украины составили 38,4 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

«Увеличились объемы валютных резервов на 60%, а на конец апреля они составили 38,4 млрд. долл. Такого не было и в докризисные годы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такой уровень золотовалютных резервов означает, что Украина имеет устойчивое финансовое положение. «А вы как предприниматели можете уверенно планировать и этот, и следующий год, опираясь на те показатели, о которых я говорю», – подчеркнул глава правительства, обращаясь к участникам заседания.

Как сообщал УНИАН, согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле 2011 года выросли на 5,3%, или 1,923 млрд. долл., – до 38,351 млрд. долл. При этом с начала года золотовалютные резервы увеличились на 10,9%, или 3,775 млрд. долл.

Ранее председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ не исключил, что объем золотовалютных резервов Украины до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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НБУ разрешил банкам проводить валютные свопы с 30 мая

Национальный банк Украины с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой свопы (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу).

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №111 (регистрация в Минюсте 6 мая т.г.), размещенным на сайте Верховной Рады.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Документ вступит в силу со дня официального опубликования, кроме подпункта о валютных свопах, который вступает в силу с 30 мая.

Свопы могут заключаться банками с валютой I группы классификатора (доллары, евро, франки, иены и др.) на срок до одного года. Согласно документу, банкам также разрешается проводить свопы на международном валютном рынке.

Также с учреждений снимается запрет на проведение форвардных операций в случае нарушения лимитов валютной позиции.

С момента официальной публикации документа банкам будет разрешено продавать и покупать валюту на межбанке в течение одной торговой сессии, тогда как до сих пор они могли только либо покупать, либо продавать иностранную валюту.

Поправками к порядку также предусматривается, что банки имеют право осуществлять собственные операции в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции.

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ЕБРР отмечает ухудшение инвестиционного климата в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает ухудшение инвестиционного климата в Украине.

Об этом в интервью газете «День» (№78 за 11 мая 2011 г.) сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

«Наоборот, инвестиционный климат ухудшился. Коррупция как была, так и осталась. Кроме того, наши клиенты говорят о том, что на местах оказывается огромное давление на бизнес через различные инспекции (санитарные, налоговые, экологические и т.п.)», – сказал А.КУУСВЕК, отвечая на вопрос относительно того, наблюдается ли улучшение инвестиционного климата в Украине.

Кроме того, он отметил, что меры, предпринимаемые властью для стабилизации ситуации с наполнением бюджета, негативно влияют на работу бизнеса.

«Понятно, что без поддержки МВФ правительству трудно справиться с бюджетной ситуацией, но, исходя из рекомендаций Фонда, он пытается увеличить доходную часть бюджета. Однако немало действий правительства, направленных на улучшение бюджетной ситуации, негативно влияют на бизнес. Много уже сказано и о возвращении компаниям НДС (они не могут получить свои деньги). Кроме того, бизнес жалуется на практику платить налог на прибыль заблаговременно», – отметил А.КУУСВЕК.

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Доходы Пенсионного фонда растут на 1 млрд. грн. в месяц - Азаров

Доходы Пенсионного фонда Украины растут на 1 млрд. грн. в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«Доходы Пенсионного фонда сейчас растут по 1 млрд. грн. в месяц», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается после вступления в силу Налогового кодекса.

Справка УНИАН. В 2010 году в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФ) поступило 183,565 млрд. грн., в том числе собственных поступлений – 119,343 млрд. грн. Общая сумма поступлений с учетом займа на покрытие кассовых разрывов и остатка составила 193,672 млрд. грн. Сумма расходов составила 191,472 млрд. грн.

Бюджет фонда на 2010 год был утвержден постановлением Кабинета министров от 21 июля 2010 года №626.

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ТЭК

ЕБРР готов предоставить Украине 1 млрд. долл. на модернизацию ГТС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредит на 5 лет под реализацию проекта модернизации газотранспортной системы.

Об этом с интервью газете «День» заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

По его словам, с 2009 года стоимость проекта комплексной модернизации ГТС возросла с 1,5-2 млрд. долл. до 3-5 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. может быть предоставлен банком. По мнению А.КУУСВЕКА, первоочередным проектом в рамках программы модернизации ГТС может стать модернизация и реконструкция газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

При этом он отметил, что одним из основных условий выделения денег будет являться дальнейшее реформирование нефтегазового сектора, в частотности, путем проведения реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» с разделением функций добычи, транзита, покупки и продажи газа.

«Должны появиться отдельные компании по добыче, транзиту, продаже и покупке газа с понятным менеджментом, прозрачной структурой управления и финансов. Они должны стать прибыльными если не сразу, то в будущем», – отметил А.КУУСВЕК.

При этом директор ЕБРР в Украине не исключил финансовое участие банка в проекте модернизации ГТС даже в случае создания соответствующего консорциума с участием российского «Газпрома».

«Не исключено. Но все будет зависеть от структуры, у кого будет контрольный пакет, будет ли ЕС в числе участников и т.д.», – сказал А.КУУСВЕК, отметив при этом, что последний визит в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА не дал определенного ответа по поводу такого формата сотрудничества.

А.КУУСВЕК также не исключил, что одним из возможных источников финансирования проекта может стать выход «Нафтогаза Украины» на IPO. «Это вписывается в план необходимых реформ в энергетическом секторе. Кроме того, привлеченные финансы действительно можно использовать на обновление нефтегазовых сетей», – отметил банкир.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР заявили о готовности предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредита на закупку газа и газовые реформы. ЕБРР, в частности, заявлял о готовности выделить 300 млн. долл. для пополнения оборотного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на закупку газа для закачки в подземные хранилища, а также 450 млн. долл. для финансирования инвестиционных программ по реабилитации существующей системы транзита газа.

В конце апреля т.г. на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что первый этап проекта модернизации украинской ГТС начнется уже летом текущего года.

В целом Минэнергоугля намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Ранее ожидалось, что в середине 2011 года международные банки предоставят Украине первый транш в размере 308 млн. долл. на модернизацию магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.

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Цена импортного газа для Украины в IV квартале может превысить 400 долл. за тыс. куб. м

Цена импортного природного газа для Украины в третьем квартале 2011 года прогнозируется на уровне 350 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале она может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Константин БОРОДИН в ходе украинско-российского экономического форума сегодня в Киеве.

«Прогнозная цена природного газа для Украины, с учетом скидки, в третьем квартале может составить порядка 350, в четвертом квартале текущего года – 400 долл. и выше», - сказал он.

В то же время К.БОРОДИН напомнил, что Украина в лице министерства и НАК «Нафтогаз Украины» ведет диалог с российской стороной о внесении изменений в контракт на поставку природного газа в Украину.

«Эти контракты не соответствуют последним изменениям, которые были внесены в контракты между хозсубъектами России и европейских стран», - добавил К.БОРОДИН.

Также он уточнил, что украинская сторона предлагает внести ряд изменений в действующий контракт в части изменения базовой цены газа, включения в контракт скидок в зависимости от объема закупаемого газа и сезонных скидок. Кроме того, предлагается внести изменения в составляющие формулы цены газа для Украины, которая в настоящее время привязана к газойлю, который в энергобалансе Украины не применяется.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

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Агро

Азаров: в случае нового введения квот на экспорт зерновых, это будет сделано публично

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что в случае нового введения квот на экспорт зерновых, это будет сделано публично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

«То непопулярное решение и вынужденное решение, которое мы должны были принять. Мы приняли это решение. Совершенно справедливо нас критикуют за то, что мы не обеспечили прозрачный механизм в процессе выделения этих квот, и мы эту критику принимаем. Я говорил: пригласите в клуб Кабинета министров всех, поставьте 10 камер и под камерами распределите эти квоты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал сожаление, что этого не было сделано.

«Но больше такого не повторится, безусловно», - подчеркнул глава правительства.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабинет министров Украины отменил квоты на экспорт кукурузы.

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Промышленность

В Украине за 4 месяца производство стальных труб выросло на 49%

В Украине в январе-апреле 2011 г. производство стальных труб выросло относительно января-апреля 2010 г. на 49%, или на 244 тыс. тонн, - до 741 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

665,4 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 75,2 тыс. тонн – на 2 металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за 4 месяца т. г. произвел 56,2 тыс. тонн труб против 51,1 тыс. тонн по итогам 4 месяцев 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 19 тыс. тонн труб против 27,5 тыс. тонн.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-апрель т. г. увеличилось на 40% - до 118,4 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 27,5% - до 132,6 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 44% - до 38,8 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 18% - до 78,4 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-апреле 2011 г. увеличились по сравнению с январем-апрелем 2010 г. почти на 20% - до 65,8 тыс. тонн.

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.

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За 4 месяца прирост промпроизводства в Украине составил около 10% - Азаров

За 4 месяца этого года прирост промышленного производства в Украине составил около 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«За 4 месяца прирост промышленного производства составил порядка 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что прирост сельскохозяйственного производства за этот же период был неплохим. «Есть хорошие виды на урожай», - отметил глава правительства.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что за январь-март 2011 года экспорт украинской продукции увеличился на 50%.

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Рост промышленного производства в Украине в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост промпроизводства составил 11%.

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Соцполитика

Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности должностных лиц

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 247 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом дополнена статья 41 Кодекса законов о труде Украины новым основанием для расторжения трудового договора с должностным лицом в случае повторного нарушения требований законодательства в сфере лицензирования, государственной регуляторной политики и по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения законодательства, которым регулируется порядок выдачи документов разрешительного характера, лицензий, а также нарушение законодательства в сфере государственной регуляторной политики и о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

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Страны ЕС планируют сохранить Шенген

Брюссель. Страны-члены Европейского Союза выступают за сохранение положений Шенгенского соглашения, предусматривающих свободное передвижение граждан по Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции в перерыве заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренней политике ЕС заявили министр внутренних дел председательствующей в ЕС Венгрии Сандор ПИНТЕР и комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

«Есть четкая позиция всех министров и Еврокомиссии, что свободное передвижение людей по территории ЕС - одно из ключевых достижений, и оно должно быть сохранено», - сказал С.ПИТЕР.

Вместе с тем, С.МАЛЬМСТРЕМ отметила необходимость создания четких правил, которые помогли бы избежать введения любой страной ЕС в одностороннем порядке пограничного контроля на внутренних границах Евросоюза.

«Комиссия не собирается ослаблять Шенген, но нам нужно усилить четкость правил и процедуры, чтобы избежать одностороннего возобновления пограничного контроля», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

«Должна быть возможность возобновления внутреннего контроля, но это должно быть только на четких условиях», - добавила она.

В свою очередь, С.ПИНТЕР уточнил, что на сегодня большинство министров стран ЕС высказались за то, чтобы одна страна не имела права на введение пограничного контроля на внутренних границах ЕС без соответствующих консультаций с Еврокомиссией.

«На более поздней стадии мы будем иметь более полную картину», - отметил министр внутренних дел Венгрии.

Как сообщал УНИАН, вопрос о возможности возобновления пограничного контроля на внутренних границах ЕС обсуждается с конца апреля, когда с соответствующим предложением выступили Франция и Италия, столкнувшись с притоком нелегальных мигрантов из Туниса.

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