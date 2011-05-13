Европарламент призывает ЕС ввести экономические санкции против Беларуси

Европейский парламент призывает ЕС и страны-партнеры ввести экономические санкции против государственных предприятий Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции, принятой 12 мая депутатами Европарламента в Страсбурге.

«(Европарламент – УНИАН) призывает Комиссию, Совет, Верховного представителя и другие страны - партнеры ЕС расширить ограничительные меры против белорусского режима, включая введение направленных экономических санкций, в частности, против государственных предприятий», - говорится в восьмом пункте резолюции.

Депутаты Европарламента в своем документе осудили все уже вынесенные приговоры участникам акции протеста 19 декабря 2010 года, назвав их политически мотивированными. При этом депутаты обратили внимание на многочисленные сообщения о том, что властям так и не удалось доказать вину осужденных, а также на то, что судебные процессы проводились за закрытыми дверями, а сами обвиняемые не могли ни пригласить свидетелей в свою защиту, ни встречаться регулярно с адвокатами.

Неприемлемыми и незаконными называются в документе и все обвинения, выдвинутые против экс-кандидатов в Президенты Владимира НЕКЛЯЕВА, Виталия РИМАШЕВСКОГО, Николая СТАТКЕВИЧА, Дмитрия УССА и Андрея САННИКОВА.

В принятой резолюции также выражается обеспокоенность ухудшением ситуации правозащитников к стране, осуждается атмосфера запугивания политических оппонентов и преследование оппозиции.

В документе также содержится призыв к властям Беларуси снять ограничения на поездки для граждан Украины Марины ЦАПОК и Максима КИЦЮКА, а также российского гражданина Андрея ЮРОВА, представляющих Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, которым было отказано во въезде на территорию Беларуси. Такие же требования выдвинуты касательно граждан России Алика МНАЦНАКЯНА и Виктории ГРОМОВОЙ, задержанных 4 мая в Беларуси, а позднее – депортированных из страны.

Депутаты Европарламент также осудили давление на независимые СМИ и призвали власти прекратить процедуру закрытия двух оппозиционных газет - «Наша Нива» и «Народная воля», - а также не ограничивать доступ к Интернет-ресурсам «Хартия’97» и «Белорусский партизан», освободить журналиста Андрея ПОЧОБУТА.

При этом, депутаты выразили убежденность в том, что в нынешних условиях ЕС должен искать новые пути поддержки гражданского общества в Беларуси.