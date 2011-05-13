ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «В конце года российский газ будут покупать по 400 долларов» пишет - в четвертом квартале 2011 года Украина будет покупать у "Газпрома" газ по цене 400 долларов за тысячу кубометров. При этом прогнозировалось, что газ будет стоить около 340 долларов. Сейчас российский газ для Украины стоит 295,6 долларов…

http://delo.ua/business/v-konce-goda-rossijskij-gaz-bu-157330/

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Также «Дело» подает материал «Профсоюзные и общественные объединения поддерживают проведение в Украине 14 мая Дня гнева», в котором пишет – более 80 действующих профсоюзных и общественных организаций официально заявили об участии в Дне Гнева 14 мая…

http://delo.ua/ukraine/profsojuznye-i-obschestvennye-ob-157339/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Портовый сбор», в котором пишет - "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова объединяет свои портовые активы в едином холдинге "Портинвест". Первым большим проектом новой компании станет строительство терминала по перевалке насыпных грузов в порту Южный стоимостью $200 млн. Главная задача комплекса – решить проблему дефицита коксующегося угля для металлургических предприятий страны, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1639320

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллар особой ценности», в котором пишет - вчера курс доллара на межбанке перешагнул планку в 8 грн. По словам банкиров, это стало результатом давления на рынок повышенной гривневой ликвидности, которая не направляется на кредитование. В результате Нацбанк впервые за три дня был вынужден выйти с интервенцией и погасить часть спроса. Казначеи считают, что банки в ожидании вступления в силу разрешения НБУ одновременно покупать и продавать валюту будут стремиться скупить валюту для спекулирования ею в июне…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1639324

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Издание «Экономические известия» публикует материал «С колес соберут деньги», в котором пишет – Кабмин решил заняться проблемой утилизации автомобильных покрышек. Правительство готовит проект постановления о вторсырье, которым утилизировать шины обяжут их производителей и импортеров…

http://markets.eizvestia.com/full/s-koles-soberut-dengi

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Также «Экономические известия» подают материал «Депозиты застрахуют», в котором пишут - НБУ предлагает банкам страховать вклады населения, превышающие 150 тыс. грн. и таким образом гарантировать их возврат даже при банкротстве финучреждений. По мнению экспертов, страховки депозитов могут быть предложены держателям крупных вкладов уже во второй половине этого года, обойдутся в 1-2% от размера депозита и станут дополнительным индикатором надежности банков…

http://finance.eizvestia.com/full/depozity-zastrahuyut

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«Экономические известия» публикуют материал «Адресная приватизация побеждает», в котором пишут - эксперты готовят рекомендации правительству, как повысить эффективность продаж энергокомпаний. Вряд ли кабминовские чиновники прислушаются к мнениям специалистов, тем не менее, рекомендательный документ, возможно, послужит хотя бы поводом для начала публичных обсуждений готовящегося процесса приватизации в электроэнергетике…

http://state.eizvestia.com/full/adresnaya-privatizaciya-pobezhdaet

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы покупают машины дороже и чаще» пишет – соотечественники постепенно возвращается в автосалоны, а время дешевых ВАЗов и «Ланосов» проходит…

http://www.segodnya.ua/news/14249034.html

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Также «Сегодня» в публикации «Больной Луценко травил прокурору анекдоты, а тот ему настроил телевизор» пишет – жена арестованного экс-министра Юрия Луценко, Ирина, едва ли не штурмом взяла в четверг палату мужа в столичной больнице скорой помощи…

http://www.segodnya.ua/news/14249042.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ЮЗЖД вышла в плюс почти по всей номенклатуре грузов» подает интервью первого заместителя начальника Юго-Западной железной дороги Виталия Жураковского…

http://economics.unian.net/rus/detail/87771

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Триллион в трубу» пишет – «Газпром» впервые раскрыл стоимость самых дорогих газопроводных проектов. Труба с Ямала обойдется почти в 1 трлн руб., с Сахалина — примерно в 0,5 трлн…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260149/trillion_v_trubu

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Также «Ведомости» в публикации «ВТО пока не катит» пишут – заручившись поддержкой США на переговорах о присоединении к ВТО, Россия неожиданно столкнулась с сопротивлением европейцев: в ЕС недовольны действующим в России режимом промсборки автомобилей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260113/vto_poka_ne_katit

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Издание «Известия» в публикации «Пенсионный возраст повысят через 20 лет» пишет – пенсионный возраст в России может быть повышен и для мужчин, и для женщин. Но не скоро - с 2030-2035 годов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3155125/

(УНИАН)