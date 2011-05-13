Янукович 27-28 мая планирует посетить Польшу с рабочим визитом

Варшава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует посетить Польшу 27-28 мая для участия в саммите Президентов стран Восточной Европы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в канцелярии Президента Польши, которая организует встречу.

„Президент Украины был приглашен и планирует приехать”, - сказала собеседник агентства.

Представитель канцелярии не уточнила, посетит ли саммит Президент США Барак ОБАМА, который в тех же числах будет находиться со своим первым визитом в Польше.

„Американская сторона нам пока об этом не сообщила”, - сказал она.

Также собеседник агентства сказала, что преимущественно встречи Президентов стран Восточной Европы проходят без участия Президента России, заметив, что не имеет точных данных, был ли он в этом году приглашен.

Она также отметила, что окончательное подтверждение от всех участников саммита будет известно в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, 27-28 мая с первым визитом в Польше будет находиться Президент США Б.ОБАМА, который, по данным польских медиа, также должен принять участие в этом саммите.

Справка УНИАН. XVII встреча Президентов стран Восточной Европы, хозяином которой должна была стать Польша, планировалась на май 2010 года, но не состоялась из-за трагической гибели в авиакатастрофе главы Польского государства Леха Качинского.

Избранный Президентом в феврале 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ посетил Польшу с первым визитом в феврале 2011 года.