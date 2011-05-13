Сегодня в УНИАН состоится экспертная дискуссия на тему: «Как сформировать команду?»

Сегодня, 13 мая, в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» пройдет экспертная дискуссия на тему: «Как сформировать команду?».

Как рассказала модератор мероприятия – бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временами BogushTime Людмила БОГУШ, на «шабаш» в пятницу, 13-го, приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры, hr-менеджеры и рекрутеры.

Во время дискуссии будут говорить на такие темы:

Как подобрать персонал под компанию и ее цели?

Сколько компании надо проводить собеседований?

Какой испытательный срок должен пройти каждый кадр?

Сколько остается людей в компании после собеседований, испытательных сроков?

Должна ли компания прощаться с конфликтным персоналом и тем, который не приносит результаты?

Кроме того, участники мероприятия будут пытаться сформировать новую успешную команду.

Экспертами выступят Виталий МИХАЙЛОВ, директор по странам СНГ компании WORLD STAFF ®, член правления HR Комитета EBA, автор и ведущий телепрограммы «Персонал. Карьера. Бизнес» на канале «UBC», и Ольга ЛОНДОН, директор по управлению человеческими ресурсами, IDS GROUP Ukraine.

Организаторы призывают участников приходить своевременно и до сумерков: минута опоздания – 1 гривня!

Мероприятие состоится в пресс-центре агентства УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4). Начало - в 18:30.

Подробнее об условиях участия в дискуссионном клубе можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109613.html