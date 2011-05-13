Ситуация с соблюдением прав человека в Украине ухудшается - Amnesty International

Ситуация с соблюдением прав человека в Украине ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила менеджер Amnesty International в Украине Татьяна МАЗУР во время представления ежегодного отчета этой организации.

«Мы отмечаем ухудшение ситуации с правами человека в Украине», – сказала она.

В частности, в отчете речь идет о пытках и других видах жестокого обращения в тюрьмах и под стражей в милиции, отказ в предоставлении надлежащей медицинской помощи заключенным в тюрьме и подозреваемым в совершении уголовных преступлений, нападениях сотрудников правоохранительных органов на правозащитников и их притеснениях, об угрозе беженцам и просителям убежища принудительным возвращением и других нарушениях их прав, а также о дискриминации милицией представителей национальных меньшинств и задержании и нанесении побоев демонстрантам.

Украина в этом году особенно «отметилась» на ниве нарушения прав человека, поскольку Т.МАЗУР также сообщила, что за время ее работы в организации наша страна впервые была негативно упомянута в общем пресс-релизе, который распространяется во всем мире. «Ухудшение ситуации в отдельных странах, включая печальную для активистов картину в Украине, Беларуси и Киргизстане», - говорится, в частности, в пресс-релизе.

Однако, по словам менеджера Amnesty International, в Украине на протяжении последнего года несколько улучшилась ситуация с расизмом, и не было угрозы принудительного возвращения беженцев и искателей убежища в страну происхождения. «Но наряду с этим свобода мирных собраний, свобода слова, преследование правозащитников – это новые тенденции, этого не было в прошлые годы», – констатировала Т.МАЗУР.

Вместе с тем отмечалось, что ухудшение ситуации с правами человека наблюдается не только в Украине, но и в остальном мире. «Люди отказываются бояться. Отважные люди – часто под проводом молодежи – поднимаются и громко заявляют о себе, невзирая на пули, избиения и танки. Однако они сталкиваются со значительным противодействием со стороны репрессивных сил», – сказал Генеральный Секретарь Amnesty International Салил ШЕТТИ.

Также в распространенном пресс-релизе говорится, что «сейчас правительства стремятся подмять под себя новые общественные движения, которые зарождаются в социальных сетях; идет решающая битва за контроль над доступной информацией, средствами связи и сетевыми технологиями».