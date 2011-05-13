Главное на 13 мая (день)

Финансы

Верховная Рада приняла основные направления бюджетной политики на 2012 год

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об основных направлениях бюджетной политики на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2012 год предусматриваются следующие: валовой внутренний продукт номинальный - 1475,5 млрд. гривен; рост реального ВВП - 6,5%; индекс потребительских цен (декабрь до декабря предыдущего года) - 107,9%; индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) - 109,7%.

Также предусмотрено, что уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, в 2012 году составит 7,2-7,7%.

В постановлении отмечено, что макропоказатели могут быть уточнены после поступления фактических данных относительно итогов экономического развития государства за 2010 год и оперативных статистических данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2011 году.

В прогнозные расчеты основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2012 год закладывается среднегодовой обменный курс гривни к доллару США на уровне 7,9-8 гривен.

Формирование ценовой динамики будет происходить в условиях уменьшения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, взвешенной тарифной политики и умеренных темпов роста мировых цен, что будет способствовать замедлению темпов роста цен производителей промышленной продукции до 9,7%.

Предусмотрено, что основными задачами бюджетной политики является обеспечение социально-экономического развития Украины; содержание предельного объема дефицита государственного бюджета на 2012 год на уровне 2,5% валового внутреннего продукта; финансирование бюджетного дефицита преимущественно путем осуществления внутренних займов; уменьшение части перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет по сравнению с учтенным в 2011 году (28,7%) путем.

Кроме того, предусматривается снижение темпов роста реализации подакцизных товаров (алкогольные напитки, пиво и табачные изделия) в связи с повышением ставок акцизного налога; уменьшение удельного веса в валовом внутреннем продукте поступлений платы за землю и предоставление административных услуг; изменение, начиная с 2012 года, порядка и сроков перечисления Национальным банком части прибыли в государственный бюджет; улучшение управления государственным долгом с целью дальнейшего сокращения его объема к экономически безопасному уровню (не более 30% ВВП).

Также предусмотрено предоставление государственных гарантий в объеме не более чем 1% валового внутреннего продукта для реализации исключительно инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики; повышение эффективности осуществления капитальных расходов и установления части инвестиционных расходов сводного бюджета на уровне не менее 5% ВВП; обеспечение прозрачности системы государственных финансов на основе создания и внедрения информационно-аналитической системы “Прозрачный бюджет”; улучшение менеджмента государственных предприятий; продолжение сотрудничества с международными финансовыми институциями для улучшения инвестиционного климата Украины и привлечения инвестиций; финансовую поддержку проведения в Украине на должном уровни финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Также предусматривается повышение минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с целью постепенного приближения его к размеру уровня минимальной заработной платы; прожиточного минимума и уровня его обеспечения с учетом индекса потребительских цен; повышение размера государственной социальной помощи (в том числе максимального), определенного в соответствии со статьей 5 Закона Украины “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

Повышение эффективности управления государственным долгом предусматривает принятие мер к осуществлению активных операций, связанных с управлением государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета, в пределах предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.

Также предусмотрены приоритетные задачи налоговой политики. Реализация налоговой политики предусматривает разработку и внесение изменений в Налоговый кодекс Украины с целью изменения ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции относительно некоторых налогов и сборов; адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; повышение эффективности администрирования налогов; уменьшение объема налоговой отчетности; своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость; проведение мониторинга применения норм Налогового кодекса и устранения выявленных недостатков.

Основными направлениями предусмотрено внедрение на уровне главных распорядителей бюджетных средств среднесрочных инвестиционных планов в пределах предельных сумм среднесрочного бюджета инвестиционных проектов, прошедших процедуру оценивания; сбалансирования финансового состояния Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” и ее дочерних предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек по уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе ее бездефицитного финансового плана в установленный законодательством срок.

Также запланировано осуществление мероприятий по приватизации банков, в капитализации которых приняло участие государство; усовершенствование законодательства в сфере земельных отношений с целью эффективного государственного управления земельными ресурсами и функционирование прозрачного рынка земли; утверждение порядка проведения инвентаризации объектов государственной собственности.

Предусмотрено прекращение практики реорганизации профессионально-технических учебных заведений в структурные подразделения высшего учебного заведения.

В сфере оборонной деятельности планируется внедрение нового механизма финансирования обеспечения жильем военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава; усовершенствование механизма реализации военного имущества, высвобождаемого в ходе реформирования Вооруженных сил, других воинских формирований и правоохранительных органов; перевооружение ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов современными видами вооружения и военной техники, используя отечественные разработки, высокие технологии и производственные мощности оборонно-промышленного комплекса; наращивание боеспособности Объединенных сил быстрого реагирования и повышение уровня боеспособности Основных сил обороны.

Запланировано создание системы “единого окна” для регистрации предпринимательской деятельности и добровольного прекращения субъектов ведения хозяйства; внедрение системы государственной поддержки экспортной деятельности.

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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине увеличилось в 2,3 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2011 года составило 3 млрд. 133,8 млн. долл., что в 2,3 раза больше, чем в январе-марте 2010 года (1 млрд. 372,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-марте т.г. экспорт товаров составил 15 млрд. 382,6 млн. долл. (на 49,2% больше показателя за январь-март 2010 года), импорт – 18 млрд. 516,4 млн. долл. (на 58,5% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,83 (в январе-марте 2010 года – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с I кварталом 2010 года увеличилась доля жиров и масел животного и растительного происхождения — с 5% до 6,3%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 6%, руд, шлаков и золы – с 4% до 5,7%, изделий из черных металлов — с 3,4% до 4,6%, продуктов неорганической химии — с 1,9% до 2,7%, семян и плодов масличных растений - 1,1% до 2,7%, удобрений — с 2,3% до 2,6%.

В то же время уменьшилась доля черный металлов – с 28,8% до 28,3%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 7,4% до 6,7%, механических машин — с 6,5% до 4,9%, электрических машин — 4,5% до 4,2%, зерновых культур — 6,8% до 3,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 33,7% до 39,9%, механических машин — 6,6% до 7,2%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,6%.

Вместе с тем, уменьшилась доля полимерных материалов, пластмасс – с 4,2% до 3,7%, фармацевтической продукции – с 4,6% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,7% до 1,9%, руд, шлаков и золы – с 2,8% до 1,4%.

По данным Госкомстата, в марте 2011 года экспорт товаров увеличился против марта 2010 года на 52,5% и составил 6 млрд. 006,2 млн. долл., импорт – на 49,6%, до 7 млрд. 047,6 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам марта текущего года составило 1 млрд. 041,4 млн. долл. (в марте 2010 года оно также было отрицательным – 773,7 млн. долл.).

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ТЭК

Украина в І квартале увеличила импорт газа в 2,4 раза

Украина в январе-марте 2011 года увеличила импорт природного газа в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млрд. 716,458 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, объем импорта природного газа в январе-марте т.г. в общем объеме импорта составил 25,5%.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-марте Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 40,816 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта за указанный период составил 5,6%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-марте Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7% по сравнению с 2009 годом – до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5% по сравнению с 2009 годом – до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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«Укргазвыдобування» намерена инвестировать 1,7 млрд. грн. в модернизацию Шебелинского ГПЗ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», намерена инвестировать 1,7 млрд. грн. в строительство установки изомеризации и установки гидроочистки дизтоплива на Шебелинском газоперерабатывающем заводе (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что одной из приоритетных задач ДК «Укргазвыдобування» является проведение модернизации Шебелинского ГПЗ, которая позволит довести качество топлива до европейских стандартов.

В настоящее время компания осуществляет поиск источников финансирования проекта. В условиях сверхвысокого налогового давления все оборотные средства ДК «Укргазвыдобування» направляет на выплату заработных плат и добычу углеводородов.

Также в компании отмечают, что в апреле 2011 года переработка сырья на Шебелинском ГПЗ увеличилась до 63,5 тыс. тонн, что на 800 тонн (1,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле производство светлых нефтепродуктов составило 53,8 тыс. тонн, из них автомобильных бензинов – 37,1 тыс. тонн, дизтоплива – 15,8 тыс. тонн. Всего с начала года переработка на ГПЗ составила 223 тыс. тонн при глубине переработки 86%.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

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За неделю розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 0,3%

С 6 по 13 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,5% (в среднем на 0,3%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,3% - с 9,42 грн./литр до 9,45 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,3% - с 9,82 грн./литр до 9,85 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,5% - с 10,17 грн./литр до 10,22 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,1% - с 9,81 грн./литр до 9,82 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Промышленность

Украина увеличила экспорт давальческого сырья в 2,6 раза

Украина в январе-марте 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,2 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-марте т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 16 млн. долл., что на 26,4% больше, чем в первом квартале 2010 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-марте т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 610,2 млн. долл., что на 69,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-марта прошлого года на 84,3% и составил 1 млрд. 256,8 млн. долл.

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Агро

Мы полностью обеспечены яйцами отечественного производства – Присяжнюк

Украина полностью обеспечена яйцами отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время совместной рабочей поездки с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киевскую область.

«За последних несколько лет произошел рост производства яиц до уровня обеспечения рациональной нормы потребления (290 шт./год). В 2010 году было произведено 16,96 млрд. штук яиц, при этом сельхозпредприятия произвели 60% яиц», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что таким образом Украина избавилась от импортозависимости в этом сегменте продуктов питания и перешла к самообеспеченности. «Сегодня отечественное промышленное птицеводство не только обеспечивает собственные потребности в яичных продуктах, но и наращивает объемы экспорта. В 2010 году этот показатель составлял 3929 тонн», - отметил министр.

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В Украине посеяно достаточно сахарной свеклы для обеспечения внутреннего рынка – эксперт

В Украине посеяно достаточно сахарной свеклы для полного обеспечения внутреннего рынка собственным сахаром.

Как сообщили УНИАН в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), учитывая динамику посевных работ, в текущем году будет засеяно около 550 тыс. га сахарной свеклы. Учитывая средневзвешенный показатель отношения посеянных к собранным площадям за последние годы, можно прогнозировать, что сахарная свекла будет собрана с площади 535 тыс. га.

Согласно расчетам УКАБ, по пессимистическому прогнозу в текущем году в Украине будет произведено 1,9-2 млн. тонн сахара. Если учитывать средневзвешенные показатели, то будет произведено 2,2 млн. тонн, что станет вторым наибольшим показателем за последнее десятилетие (в 2006 году было произведено 2,57 млн. тонн).

«То есть посевной площади в 550 тыс. га однозначно должно быть достаточно для покрытия внутреннего спроса на сахар в 2011/2012 маркетинговом году, который оценивается в 1,9 млн. тонн, и для возобновления запасов», – отметил эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).

В текущем сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых переработано 13,027 млн. тонн.

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Транспорт/Связь

Количество абонентов мобильной связи в Украине снизилось на 3%

Количество абонентов сотовой мобильной связи в Украине снизилось в 1-м квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 3% - до 53,13 млн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Из них 29,16 млн. абонентов сотовой связи являлись домашними абонентами, что на 7,8% меньше, чем в 1-м квартале 2010 года.

Количество абонентов транкинговой связи снизилось за отчетный период на 2,7 тыс. абонентов и составило 7,7 тыс., из них 1,2 тыс. домашних абонентов (на 0,2 тыс. меньше, чем в 1-м квартале 2010 года).

По данным Госкомстата, в Украине на конец 1-го квартала 2011 года не осталось абонентов пейджинговой связи (в 1-м квартале 2010 года их количество составляло 0,3 тыс. абонентов).

Количество абонентов радиальной радиосвязи «Алтай» в 1-м квартале 2011 года составило 0,4 тыс. (из них 0,2 тыс. домашних пользователей), что на 0,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

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В Украине количество абонентов интернета выросло на 32,3%

В Украине количество абонентов Интернета в январе-марте 2011 года увеличилось на 32,3%, или почти на 969 тыс., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составило более 3,961 млн. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего количества абонентов Интернета более 3,267 млн. составили домашние абоненты, что на 847 тыс. больше, чем по итогам первого квартала прошлого года.

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