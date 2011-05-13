Главное на 13 мая (вечер)

Финансы

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2011 года увеличилось на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составило 1 млрд. 932,2 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 3 млрд. 185,2 млн. долл., импорт – 1 млрд. 253 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2010 года экспорт вырос на 19,2%, импорт – на 12%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта приходится на транспортные (69,8%), деловые, профессиональные и технические (13,7%) услуги.

Заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО обнародовал критерии, по которым поисковые компьютерные программы налоговой относят предприятия к категории «рисковых».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности во время интернет-конференции он отметил, что автоматизированная «система раннего выявления и прекращения деятельности теневого сектора экономики» выполняет поиск, ориентируясь на такие базовые параметры, как неопределенность фактического нахождения, стоимость основных фондов.

Во время анализа баз данных специализированные программы ищут предприятия, которые, вероятно, могут быть «налоговыми ямами» или «транзитами».

В частности, к «группе риска» принадлежат плательщики, находящиеся в процедуре банкротства, фактически находятся неизвестно где, а юридическим адресом являются места массовой регистрации. «Когда предприятие, которое находится в процедуре банкротства, вдруг активно проводит финансовые операции, для нас объяснение только одно – это делается для того, чтобы, не платя налогов, вскоре исчезнуть», - объяснил заместитель председателя ГНСУ.

Кроме того, учитывается «налоговая история» учредителей. «Бывают случаи, когда человек, имеющий за собой несколько десятков банкротов, опять регистрирует предприятие. Таких мы берем на контроль с первого дня работы», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Также учитываются дополнительные факторы – например, малое количество работающих (до 5 лиц) и стоимость основных фондов менее 10 тыс. грн. или фактического их отсутствия.

«То есть, среднестатистический «рисковый» субъект ведения хозяйства имеет на балансе один-два компьютера, а из персонала – директора и бухгалтера в одном лице. Этого недостаточно, чтоб полноценно работать, но хватает для участия в преступных схемах», - объяснил А.КЛИМЕНКО.

Он подчеркнул, что внедрение автоматизированной системы выявления «рисковых» плательщиков себя оправдывает. С начала года компьютерный поиск позволил обнаружить полторы тысячи раздичных схем из уклонения по уплате основных бюджетообразующих налогов – НДС и налога на прибыль. «Принятыми мерами нам удалось ликвидировать 51 конвертационный центр и доначислить нарушителям налогового законодательства 420 млн. грн. Главное даже не в том, что мы привлекли к ответственности организаторов «конвертов», а в том, что значительные деньги реального сектора экономики возвратились в «белое» обращение», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Заместитель председателя ГНСУ также добавил, что ряд предприятий добровольно прекратили сотрудничество с минимизаторами налогов и добровольно дополнительно оплатили в бюджет 1,9 млрд. грн. НДС.

Денежная масса в Украине в апреле т.г. увеличилась на 2,8% (с начала года - на 6,8%) - до 638,7 млрд. грн., монетарная база - на 2,7% (с начала года - на 1,7%) - до 229,5 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем депозитов в апреле т.г. увеличился на 2,6% (с начала года - на 8,9%) - до 450,5 млрд. грн. В т.ч. вклады юридических лиц увеличились на 5,3% (с начала года - на 12,4%) - до 159,6 млрд. грн., физических лиц - на 1,1% (с начала года - 7%) - до 290,9 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений вырос на 1,2% (с начала года - на 3,9%) - до 752 млрд. грн. В т.ч. кредиты юридических лиц выросли на 1,5% (с начала года - на 5,7%), - до 549,3 млрд. грн., кредиты физическим лицам - на 0,3% (с начала года сократились на 0,8%) - до 202,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в апреле т.г. увеличился на 53,1% (с начала года – более чем в 3,4 раза) - до 9,5 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в апреле увеличился на 3,2% (с начала года - на 1,2%) - до 185,2 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в апреле т.г. сократился на 1,2% (с начала года вырос на 14,9%) - до 19,2 млрд. грн. По итогам месяца норматив обязательных резервов составляет 12,9 млрд. грн., из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 7,4 млрд. грн.

НБУ в апреле осуществил операции по мобилизации свободной ликвидности банков на 37,8 млрд. грн. С начала т.г. года объем мобилизационных операций составил 78,6 млрд. грн.

Операции по рефинансированию банков в апреле составили 19,5 млн. грн. (с начала года – 27,4 млн. грн). Объем возвращения задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования составлял 0,9 млрд. грн. (с начала года – 4,7 млрд. грн.).

По расчетам Счетной Палаты Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2011 года составил 5,7%.

"Выполнение государственного бюджета в первом квартале текущего года осуществлялось в условиях оживления экономики. Прирост реального ВВП, по экспертной оценке Счетной палаты, составлял 5,7%", - говорится в выводах Счетной палаты о выполнении Госбюджета Украины в I квартале 2011 года, которые обнародованы на сайте Ведомства.

При этом отмечается, что рост экономической активности не сопровождался соответствующим улучшением состояния рынка труда: количество зарегистрированных безработных за январь-март возросло на 12,6%.

"Усилилась напряженность на рынке труда. Количество официально зарегистрированных безработных, по методологии Государственной службы статистики, за январь-март возросло на 12,6% и к 1 апреля составило почти 614 тыс. человек", - отмечает Счетная палата.

Авансовые платежи в государственный бюджет налогов и сборов (обязательных платежей), которые были осуществлены субъектами хозяйствования, по сравнению с началом года выросли на 1 млрд. 38,4 млн. грн., или 10,1%, и на 1 апреля составляли 11 млрд. 282,1 млн. грн.

"В течение января-марта текущего года остатки невозмещенного плательщикам НДС выросли на 213,2 млн. грн., или 1,7%, и на 1 апреля составляли 12 млрд. 634,2 млн. грн. При этом сумма НДС, невозмещенного на счета плательщиков в установленный Налоговым кодексом срок, которая является задолженностью бюджета, составляла 1 млрд. 365,3 млн. грн. по сравнению с 2,3 млн. грн. ва начале текущего года", - говорится в аналитическом материале.

При этом, по данным Счетной палаты, в январе-марте плательщикам НДС возмещено 11,276 млрд. грн., что на 5,88 млрд. грн., или в 2,1 раза, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Энергетика

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ не исключает перераспределение газа, транспортируемого через Украину, для поставок по «Северному потоку».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Суммарная мощность ГТС Украины – 142 млрд. куб. м газа в год, сейчас там проходит где-то 118 с недогрузом по разным причинам – в соответствии с контрактами и по технической возможности… Я допускаю, что какое-то перераспределение будет, ведь подача газа с северных месторождений короче через «Северный поток», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он подчеркнул, что РФ не собирается отказываться транзита по украинской ГТС.

«Мы всегда подчеркивали, что без нее обойтись не можем, но нам и Европе намного легче станет, если появиться еще один путь поставки газа в Европу», - добавил он.

Как отметил В.ЯЗЕВ, было заявлено, что до начала добычи газа со Штокманского месторождения поставки по «Северному потоку» будут осуществляться из Южнорусского месторождения.

При этом он подчеркнул, что Россия имеет единую систему газоснабжения и может поставить газ из любого месторождения в любую точку на границе России.

Он отметил, что проектная мощность первой нитки «Северного потока» составляет 27,5 млрд. куб. м в год и контракты на этот объем есть.

«Не вижу проблем с загрузкой этой нитки и через год будет пущена вторая нитка», - отметил В.ЯЗЕВ.

Он также считает, что сейчас нет оснований для пересмотра цены на газ для Украины.

Кроме этого, В.ЯЗЕВ считает, что в случае приватизации «Нафтогаза» недопуск к ней «Газпрома» нелогичен.

«Как это понять? «Газпром» - основной партнер и «Нафтогаз» живет от газпромовского газа – за счет поставок и транзита… а акции продать хоть кому, только не «Газпрому» - это непонятная дискриминация», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

Он также отметил, что РФ выступает за пошаговое объединение двух компаний.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады проект закона об органе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Об этом говорится в указе главы государства «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 апреля 2011 года "О повышении безопасности эксплуатации атомных электростанций Украины", размещенном на официальном сайте Президента.

Указом Президент вводит в действие решение СНБО, согласно которому признается необходимым проведением углубленной внеочередной оценки состояния безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины, включая проверку их сейсмостойкости.

В соответствии с решением СНБО, Кабмин также должен утвердить в трехмесячный срок обновленную Энергетическую стратегию Украины на период до 2030 года с учетом новых вызовов и угроз энергетической безопасности государства; Комплексную программу модернизации и повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины на 2011 - 2017 годы; план мероприятий по созданию Единой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в Украине с определением источников их финансирования; план мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации, связанной с использованием ядерной энергии, а также повышения уровня культуры безопасности в атомной энергетике.

Правительство до 15 декабря 2011 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады проект Кодекса о защите населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечить с учетом рекомендаций Международного агентства по атомной энергии пересмотр нормативно-правовых актов по радиационной безопасности, в частности, в части определения порядка осуществления безотлагательных мероприятий в случае возникновения радиационных аварий и проведения йодной профилактики населения Украины.

Кабмин должен принять при участии Национальной академии наук Украины меры по модернизации национальной системы сейсмических наблюдений; принять меры относительно обеспечения унифицированного подхода к определению размеров и границ зон наблюдения атомных электростанций; утвердить план мероприятий по проведению просветительской работы с населением, проживающим в зонах наблюдения атомных электростанций; обеспечить население, проживающее в зонах наблюдение атомных электростанций, средствами индивидуальной защиты человека.

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-апреле т.г. сократились на 27,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 829,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-апреле т.г. украинские НПЗ переработали 2 млн. 959,3 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

На следующей неделе продолжатся украино-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. Как сообщает правительственный сайт, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью Reuters.

«Была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО приступит к согласованию наших позиций», - отметил премьер-министр. Он добавил, что на следующей неделе в Украину приедет А.МИЛЛЕР, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены на газ.

Глава правительства подчеркнул, что, согласно газовому соглашению, которое подписала Юлия ТИМОШЕНКО, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша.

«Наши аргументы были услышаны и мы предложили свой подход, включающий в себя замену базовой цены, которая не соответствует никаким условиям ценообразования, а во-вторых, замену составляющих этой формулы. Мы предложили вместо газойля включить уголь», - сказал он.

Премьер-министр убежден, что в результате переговоров стороны договорятся о пересмотре формулы цены на газ. «Я не сомневаюсь, что мы договоримся о приемлемой для нас формулы», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что дополнительным аргументом должно стать то, что Украина является одним из крупнейших покупателей российского газа и крупнейшим транзитером его в страны Европы.

(УНИАН)