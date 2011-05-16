Анонс на 16 мая

* Состоится выездное заседание коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: Об итогах социально-экономического развития г. Киева за I-й квартал 2011 года. Об итогах выполнения доходной части бюджета города Киева за I-й квартал 2011 года. Рейтинговая оценка деятельности районных в г. Киеве госадминистраций за I-й квартал 2011 года. Докладчик - Руслан Крамаренко, зам.председателя КГГА.

* Пресс-конференция председателя ГНС Украины Виталия Захарченко на тему: «Первые итоги декларационной кампании. Результаты работы государственной налоговой службы Украины за январь-апрель 2011 года. Автоматическое возмещение НДС”.

* Состоится экспертный круглый стол на тему: "Реабилитация радиоактивных земель в зоне отчуждения для производства биотоплива. Энергетическая стратегия Украины". Участники: Николай Проскура, зам.главы Госагентства по управлению зоной отчуждения; Дмитрий Бобро, первый зам.главы Госагентства по управлению зоной отчуждения; Дейв Янг, ген.директор компании INS; глава совета европейско-украинского Энергетического Агентства; Лоик Лерминьйо, соучредитель компании PhytoFuels Investments; Елена Рыбак, директор европейско-украинского Энергетического Агентства.

* В Соломенской РГА г. Киева состоится семинар на тему: "Взыскание задолженности за употребленные жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном доме". Организаторы: Киевский центр содействия развитию ОСМД, журнал «Час ЖКГ», ГП "Инновационный центр" при поддержке Соломенской в г. Киеве РГА.

* Заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция Европейской Бизнес Ассоциации на тему: "Перспективы и угрозы принятия Концепции Минздрава о "Развитии импортозамещаемых производств в Украине и замещения импортируемых лекарственных средств отечественными". Участники: председатель комитета по охране здоровья ЕБА Виталий Кирик; сопредседатель Комитета по охране здоровья Американской торговой палаты Борис Даневич; исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарств АПРАД Юрий Савко; председатель ВОО "Остановим гепатит" Дмитрий Коваль; руководитель проекта «Ассоциация людей с редкими заболеваниями» Ярослава Подунай; председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД Владимир Жовтяк.

* Состоится пикетирование Окружного административного суда г. Киева жителями Лесного массива с требованием запретить незаконное строительство высотки с уничтожением детской и спортивной площадок по ул. Милютенко, 29. Незаконную застройку «пробивает» ООО «Марс», связанное с группой строительных компаний «Элита-Центр». Организатор акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева».

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "День Гнева: реальная картина событий 14-15 мая в Киеве, правовая оценка, перспективы акции протеста" . В работе примет участие Александр Данилюк, координатор Гражданского движения «Спільна Справа». Во время пресс-конференции А.Данилюк, который выступил инициатором проведения акции протеста День Гнева, представит многочисленные факты, указывающие на неправомерность действий работников милиции во время акции протеста День гнева 14-15 мая, даст правовую оценку течению событий, выразит свое виденье перспектив этой акции протеста и в целом протестного движения в Украине, продемонстрирует и прокомментирует ряд видеосюжетов с места событий, не попавших на экраны телеканалов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63