Курс НБУ на 16.05.11

Официальный курс НБУ на 16.05.11100 USD – 797.8500 (13 мая – 797.8500)100 EUR – 1139.3298 (13 мая – 1129.1971)10 RUR – 2.8648 (13 мая – 2.8548)Учетные курсы банковских металлов на 16.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120555.14 (13 мая-118740.03)961 XAG 10 Серебро-2888.22 (13 мая-2593.01)962XPT10Платина-141857.73(13 мая-140022.68)964XPD10Палладий-57684.56 (13 мая-56328.21)

Официальный курс НБУ на 16.05.11 100 USD – 797.8500 (13 мая – 797.8500) 100 EUR – 1139.3298 (13 мая – 1129.1971) 10 RUR – 2.8648 (13 мая – 2.8548) Учетные курсы банковских металлов на 16.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120555.14 (13 мая-118740.03) 961 XAG 10 Серебро-2888.22 (13 мая-2593.01) 962XPT10Платина-141857.73(13 мая-140022.68) 964XPD10Палладий-57684.56 (13 мая-56328.21)

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