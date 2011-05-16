Арестованный глава МВФ согласился пройти медосмотр

Арестованный за попытку изнасилования глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН согласился пройти медосмотр, в результате чего его появление в суде откладывается.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, адвокат Билл ТЭЙЛОР заявил: «Мой клиент согласился на судмедэкспертизу. Соответственно, появление в суде моего подзащитного откладывается». «Он устал, но держится хорошо», – отметил юрист.

Рано утром в воскресенье Д.СТРОСС-КАНУ были предъявлены обвинения в преступных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование и незаконном лишении свободы во время сексуального домогательства к горничной отеля в Нью-Йорке.

Еще один адвокат главы МВФ Бенджамин БРАФМАН ранее заявил, что Д.СТРОСС-КАН не признает свою вину.

Глава МВФ, которому грозит 20 лет тюрьмы, был арестован за считанные минуты до взлета самолета, который направлялся в Париж.