ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Азаров обещал предпринимателям сохранить упрощенную систему налогообложения» пишет - премьер-министр обещает сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить штрафные санкции за неуплаченные предпринимателями в 2010 году пенсионные взносы…

http://delo.ua/ukraine/azarov-obeschal-predprinimateljam-157398/

* * *

Также «Дело» подает материал «Глава МВФ пытался изнасиловать горничную в отеле», в котором пишет – Доминика Стросс-Кана сняли с рейса в аэропорту Кеннеди и отвезли в полицейский участок с подозрением о сексуальном домогательстве…

http://delo.ua/world/glava-mvf-pytalsja-iznasilovat-157444/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мечел» выходит в прокат», в котором пишет - российская металлургическая группа "Мечел" покупает Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) за $537 млн. Оперативный контроль над предприятием "Мечел" получила еще в 2010 году, но перевести акции ДЭМЗ на свой баланс ей не позволяли обязательства перед банками. Покупка ДЭМЗ позволит группе не только нарастить производство стали, но и восполнить дефицит прокатных мощностей, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1641423

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Юлия Тимошенко рассчитывает на власть», в котором пишет – издание располагает документами, которые станут главными аргументами защиты в суде экс-премьера Юлии Тимошенко, обвиняемой в злоупотреблении властью при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Защитники Тимошенко будут ссылаться на разъяснения министра юстиции Александра Лавриновича и экс-заместителя генерального прокурора Виктора Кудрявцева, согласно которым для утверждения директив украинской делегации на переговоры с "Газпромом" решения правительства не требовалось. Оппоненты бывшего премьера уверены, что, несмотря на это, она все равно должна отвечать за превышение полномочий…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1641400

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «В миллерметре от соглашения», в котором пишет – правительство Николая Азарова продолжает искать компромисс с «Газпромом» по поводу условий поставок газа, чтобы добиться приемлемой цены для украинской экономики. В Кабмине не исключают, что поставщиком может быть не только российская монополия…

http://markets.eizvestia.com/full/v-millermetre-ot-soglasheniya

* * *

Также «Экономические известия» подают материал «День гнева и разочарования», в котором пишут - малочисленность участников Дня гнева позволила милиции подавить протест при помощи силы. Теперь инициаторы акции призывают единомышленников выйти на улицы 19 мая…

http://state.eizvestia.com/full/den-gneva-i-razocharovaniya

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Макаронам тесно в Украине», в котором пишут - в 2010 г. производители макарон утроили выручку от экспорта и продолжают наращивать поставки в надежде догнать докризисный уровень выручки. Импортеры, в свою очередь, усиливают позиции в Украине. Их доход на нашем рынке увеличился в прошлом году более чем в четыре раза…

http://markets.eizvestia.com/full/makaronam-tesno-v-ukraine

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Киевлянам снизят квартплату» пишет – в июле для жителей примерно полусотни столичных домов (из 10 тысяч) квартплата может снизиться в среднем на 10—50 коп. за кв. м. Например, если у вас жилье площадью 50 кв. м и вы попадаете в круг счастливчиков, то платить будете на 5, а то и 25 грн. меньше…

http://www.segodnya.ua/news/14249620.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Евлах едет в Украину, а Кухаренко пишет картины» пишет – жена главы земельной комиссии рассказала о свиданиях с мужем и о немецкой тюрьме…

http://www.segodnya.ua/news/14249584.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Размещение в сети» пишет – сегодня в самой известной виртуальной вселенной Second Life начнется размещение акций компании Earn2Life.com. Это первое IPO российской компании в виртуальном мире…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260217/razmeschenie_v_seti

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Богач с дамбы» пишут – самым богатым чиновником России оказался директор департамента Минрегиона Владимир Коган. Несколько лет назад бросив карьеру банкира в Санкт-Петербурге, он стал курировать строительство дамбы в Северной столице…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260233/bogach_s_damby

* * *

Издание «Известия» в публикации «Украине достались два Крыма» пишет – представительская яхта "Крым", принимавшая на борт генсеков ЦК КПСС и их иностранных коллег, цела и сохранила свою во многом уникальную начинку. После развала СССР "Крым" остался в Украине, а потом, как признаются в Управделами российского президента, его следы потерялись. "Известия" обнаружили яхту и выяснили ее дальнейшую судьбу…

http://www.izvestia.ru/special/article3155175/

(УНИАН)