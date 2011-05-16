Главное на 16 мая (день)

Финансы

В ближайшее время правительственная делегация посетит Вашингтон, где проведет переговоры с руководством Международного валютного фонда относительно продолжения программы сотрудничества с Украиной.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 13 мая в интервью Reuters.

По его словам, делегацию возглавит вице-премьер-министр и в составе будет министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы ежедневно работаем с представителями миссии Международного валютного фонда. Наша делегация была в Вашингтоне, и в ближайшее время запланирован еще один визит вице-премьер-министра или министра финансов в Вашингтон, в ходе которого будут проведены переговоры с руководством МВФ относительно приемлемого варианта продолжения программы сотрудничества », - заявил Н.АЗАРОВ.

Арестованный за попытку изнасилования глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН согласился пройти медосмотр, в результате чего его появление в суде откладывается.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, адвокат Билл ТЭЙЛОР заявил: «Мой клиент согласился на судмедэкспертизу. Соответственно, появление в суде моего подзащитного откладывается». «Он устал, но держится хорошо», – отметил юрист.

Рано утром в воскресенье Д.СТРОСС-КАНУ были предъявлены обвинения в преступных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование и незаконном лишении свободы во время сексуального домогательства к горничной отеля в Нью-Йорке.

Еще один адвокат главы МВФ Бенджамин БРАФМАН ранее заявил, что Д.СТРОСС-КАН не признает свою вину.

Глава МВФ, которому грозит 20 лет тюрьмы, был арестован за считанные минуты до взлета самолета, который направлялся в Париж.

США могут столкнуться с новым масштабным экономическим кризисом, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Об этом президент США Барак Обама заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании CBS.

"Если инвесторы по всему миру сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, что мы можем прекратить платежи по нашим облигациям, это может обрушить всю финансовую систему, - сказал американский лидер. - Мы можем столкнуться с еще худшей рецессией, нежели та, которая уже была, с более худшим финансовым кризисом, чем был".

Потолок госдолга США в настоящее время установлен на уровне 14,29 трлн долл. По оценкам Министерства финансов США, он может быть достигнут уже в понедельник, если конгресс США не согласится его поднять. Этому противится оппозиционная Республиканская партия, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост ВВП Украины в I кв. 2011 года против I кв. 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%. Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно сообщению, рост ВВП в I кв. 2011 года против IV кв. 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

По данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

В Украине количество налогоплательщиков, работающих на общей системе налогообложения, увеличилось за счет перерегистрации плательщиков единого и фиксированного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, на 1 апреля 2011 количество зарегистрированных физлиц - предпринимателей составляло 2,449 млн., что на 24, тыс. больше по сравнению с данными на 1 апреля 2010 года.

Количество плательщиков единого налога на 1 апреля 2011 года сократилось, по сравнению с данными на 1 апреля прошлого года, на 171 тыс. лиц, количество плательщиков фиксированного налога сократилось на 68 тыс. – до 238 тыс. лиц.

На общей системе налогообложения на 1 апреля 2010 года находилось 1,098 млн. налогоплательщиков, на 1 апреля т.г. их количество увеличилось до 1,26 млн., отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

«То есть, можно сделать вывод, что те предприниматели, которые находились на едином и на фиксированном налоге, перерегистрировались на общую систему налогообложения. Если посмотреть на цифру по общей системе налогообложения, то она превышает общую цифру тех предпринимателей, которые работали на едином и фиксированном налоге», - отметил он.

Энергетика

Украина во втором полугодии существенно сократит объемы закупок газа у России из-за роста его стоимости, основные закупки сделаны в первом квартале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 13 мая в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ .

«Во втором полугодии мы газа будем покупать значительно меньше, чем в первом полугодии, поскольку вырастет его цена. Мы основные закупки сделали в первом квартале, и во втором квартале практически уже не будем закупать газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» активно работает над поиском и разработкой месторождений углеводородов на территории Украины, в частности, изучает возможности привлечения иностранных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в течение первой декады мая «Нафтогаз Украины» и «Ексонмобил Експлорейшн енд Продакшн Компани Украина Б.В.» обсудили ряд вопросов Соглашения о сотрудничестве относительно освоения нетрадиционных углеводородов в Украине, в том числе относительно геологической изученности и перспектив освоения таких месторождений.

Кроме того, компания ведет переговоры с представителями итальянской нефтяной компании Eni spa относительно подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов в Украине.

В то же время, ДК «Укргазвыдобування» проводит геологоразведочные работы на Святогорском месторождении в Харьковской области. В начале мая на месторождении было завершено бурение поисковой скважины №16 глубиной 4 700 м, в разрезе которой был обнаружен ряд перспективных пластов. Начаты работы по их испытанию с целью получения притока углеводородов.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение до 31 декабря 2012 года нулевой ставки НДС на операции по ввозу на территорию страны сырой нефти.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на проект закона «О внесении изменений в налоговый кодекс», подготовленный Минэнергоугля и переданный в Кабинет министров Украины.

Согласно документу, льготы будут распространятся на НПЗ, имеющие все стадии технологического процесса, а также компании-импортеры при условии заключения между ними прямых договоров либо на поставку, либо на переработку сырья. Перечень НПЗ будет утверждаться Кабинетом министров.

Вместе с тем, Минэнергоугля подготовило проект постановления Кабмина о перечне НПЗ, имеющих все стадии технологического процесса по производству нефтепродуктов. В него вошли пять нефтеперерабатывающих заводов и Шебелинский газоперерабатывающий завод ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». В то же время в списке нет Херсонского НПЗ.

В пояснительной записке к проекту документов говорится, что их принятие позволит увеличить объем переработки нефти на отечественных НПЗ, уменьшить влияние подорожания нефти на мировых торговых площадках на ценовую ситуацию в Украине.

(УНИАН)