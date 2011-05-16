В правительстве могут быть перестановки - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в правительстве могут быть кадровые перестановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Я знаю, что будут происходить кое-какие перестановки в рамках Кабинета министров Украины, но это решение премьер-министра и Президента Украины».

Отвечая вопрос о возможной отставке Михаила ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины, А.ЕФРЕМОВ сказал, что «официальной информации по данному вопросу нет».