«Украинская Европейская перспектива» начинается с... Улицы Политзаключенных

Минимум полгода экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, получивший в 2010 году политическое убежище в Чехии, вынашивал идею создания организации, объединяющей украинцев, живущих за границей.

Наконец, он официально объявил о создании «Украинской Европейской Перспективы», которая не будет заниматься политикой, а сосредоточит свою деятельность на развитии торгово-экономических отношений Украины с другими странами. Симптоматичным, особенно, с учетом нынешних политических реалий в Украине, является и то, что центральный офис организации расположился на одном из этажей здания в самом центре Праги, на улице «Политических заключенных».

Презентация созданной бывшим министром организации прошла в Праге 12 мая. «Украинская Европейская Перспектива», соучредителем и председателем совета которой является Б.Данилишин, будет объединять украинцев, проживающих в различных европейских странах, а в перспективе, возможно, и в Америке, для работы на благо Украины как полноценной европейской страны.

На презентацию, которая состоялась в гостинице «Савой», по приглашению УЕП приехали около двух десятков украинских журналистов и политологов, а также представители общественных организаций украинцев в Бельгии и Испании, чешские предприниматели и бизнесмены украинского происхождения. Был также и экс-глава Госкомрезерва Михаил Поживанов, который сейчас живет в Вене. Представители НРУ и «Батькивщины», которым также были направлены приглашения, мероприятие проигнорировали. Это и не удивительно, ведь изначально Б.Данилишин не собирался создавать структуру, так или иначе занимающуюся политическими вопросами, во всяком случае, на первом этапе. Об этом он говорил еще в марте в интервью УНИАН.

Неожиданным гостем на презентации был экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич, также как и Б.Данилишин получивший в конце марта т.г. политическое убежище в Чехии. Он приехал, чтобы познакомиться с представителями украинской диаспоры и обсудить вопросы сотрудничества, правда, не уточнил в каком именно направлении.

Перед презентацией журналисты смогли немного пообщаться с экс-министром. После выхода из тюрьмы Б.Данилишин стал популярной персоной в Чехии, по крайней мере, среди порядка 200 тысяч украинцев, проживающих здесь 10-15 и более лет. Многие из них получили гражданство и успешно развивают свой, преимущественно, средний бизнес.

В том, что в Праге Б.Данилишин личность узнаваемая, мы убедились лично. Богдан Михайлович после консультаций украинских студентов согласился в центре города выпить вместе с журналистами по чашечке кофе.

По дороге к кафе к нам подошел незнакомый мужчина и заговорил на украинском. Он узнал Б.Данилишина, поинтересовался как у него дела, сказал, что украинцы Праги его поддерживают и уважают.

Подобные встречи с соотечественниками в Праге, по словам экс-министра, с ним случается часто. Особенно, когда посещает греко-католический храм Св. Климента, где в праздничные дни собираются несколько сотен украинцев.

Из общения с ними Б.Данилишин узнал, что преуспевающим бизнесменам, которые хотели бы наладить сотрудничество с Украиной, как и прежде, практически негде взять информацию о нашем рынке. Приходится использовать старые связи – родственников, знакомых и т.д. После передачи торговых представительств, которые призваны содействовать налаживанию деловых контактов, из сферы управления Минэкономики МИДу они практически перестали работать, с сожалением отмечает бывший министр экономики.

«Мы собирались передать миссии Торгово-промышленной палате, но не успели это сделать. А дипломаты не будут заниматься вопросами торговли – это не их дело. Я постоянно слышу, что здешние украинцы хотят развивать бизнес за пределами Чехии, в том числе и в Украине, но не могут это сделать. А ведь это люди, которые приехали из Украины на новое место, поняли и приняли цивилизованные правила ведения бизнеса и успешно его развивают. Это огромный потенциал, который может быть чрезвычайно полезен Украине на пути в Европу», - отмечает Б.Данилишин.

Именно поэтому на первом этапе УЕП планирует начать активное содействие налаживанию контактов бизнеса Украины и Чехии. Уже на октябрь намечено провести экономический форум Киев–Прага. Но на сегодняшний день, похоже, это один из наиболее реальных шагов, который наверняка удастся реализовать новосозданной организации.

Помочь в налаживании контактов, конечно, можно, но остается вопрос - получится ли их развивать в украинских условиях. Ведь практически никто не сможет отрицать, что иностранный бизнес боится украинской коррупции, часто непонятной и меняющейся ситуации на законодательном поле, попросту говоря - отсутствия защиты со стороны государства частной собственности и инвестиций. Вряд ли ситуацию можно исправить каким-то общественным движением или организацией...

Вторая из наиболее значимых задач, которые ставит перед собой УЕП, – содействие подписанию соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС в текущем году.

С одной стороны - смело, с другой - рискованно…

В эксклюзивном комментарии УНИАН после презентации организации Б.Данилишин на вопрос, каким образом УЕП может повлиять на процесс, учитывая, что по заявлениям и Николая Азарова, и Виктора Януковича практически нет сомнений, что документ будет если не подписан, то согласован уже до конца года, сказал, что скептицизм тут не уместен.

Оказывается, уже создан офис УЕП в Брюсселе, именно он будет работать с еврокомитетами, которые разрабатывают соглашение. «Лоббистских возможностей хватает. У нас есть связи с депутатами европарламента, и в комитетах, которые занимаются именно вопросом подготовки документа. Мы будем работать с тем, чтобы эти переговоры носили более интенсивный характер. Тормозящий момент касается аграрных вопросов. Мы будем содействовать, чтобы вопросы, вызывающие дискуссию, выносились в отдельный раздел, который можно будет обсуждать уже после подписания соглашения. Такая процедура есть. Фактически это - подписание соглашения, но с оговорками», - сказал Б.Данилишин. Он уточнил, что речь идет о 14 спорных позициях по товарам и услугам.

Смелость заявления заключается в том, что если документ будет согласован, не говоря уже о подписании, в этом году, то Б.Данилишину (и УЕП) придется подтвердить свое содействие процессу реальными фактами. А если вдруг сроки затянутся, то нужно будет признаться в переоценке своих сил, не говоря уже о возможности нарваться на обвинения власти, «мол, именно из-за вашего «содействия» все планы и слетели».

Как бы там ни было, первоначальные идеи УЕП выглядят благородно. М.Поживанову, который приехал на презентацию из Вены, чтобы ознакомиться с деталями, они тоже понравились.

«Мы говорили еще в феврале, что он будет что-то подобное создавать. Была идея создать организацию по борьбе с политическими репрессиями, а вылилось все более правильно - в украинскую перспективу. Это нормально, главное, чтобы все не закончилось презентацией… Думаю, надо что-то подобное в Вене устраивать», - сказал он.

По неофициальной информации, скоро структуры УЕП должны появиться еще в ряде стран Европы. Правда, пока не совсем понятно, кто же является главным спонсором организации. К примеру, с офисом на знаковой, как уже говорилось, Улице Политзаключенных посодействовала украинская диаспора в Чехии.

Во всяком случае, можно предположить, что активное участие в проекте принимает председатель совета директоров Korlea Invest Holding Василий ДАНЫЛИВ, который присутствовал на презентации.

Как пойдут дела с развитием проекта, и какой будет реакция из Украины на него, еще непонятно. Во всяком случае, ожидать особого позитива оснований нет. Кстати, буквально на следующий день после презентации УЕП, двое чешских дипломатов были объявлены в Украине персонами нон грата за разведывательно-подрывную деятельность. На следующий день МИД Чехии заявил, что выдворение дипломатов является "скорее всего, местью" за предоставление Чехией убежища Б.Данилишину.

Юрий Дощатов (УНИАН)