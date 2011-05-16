УЕП намерена содействовать скорейшему подписанию соглашения о ЗСТ с Евросоюзом - Данилишин

Общественная организация «Украинская Европейская перспектива» (УЕП) намерена содействовать скорейшему подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава УЕП Богдан ДАНИЛИШИН.

«Лоббистских возможностей (у УЕП – УНИАН) хватает. У нас есть связи с депутатами Европарламента, и в комитетах, которые занимаются именно вопросом подготовки документа. Мы будем работать с тем, чтоб эти переговоры носили более интенсивный характер», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что ускорить процесс подписания документа можно путем вынесения спорных вопросов в отдельный блок для дальнейшего их решения после подписания соглашения.

«Тормозящий момент в переговорах касается аграрных вопросов. Мы будем содействовать, чтоб вопросы, вызывающие дискуссию, выносились в отдельный раздел, который можно будет обсуждать уже после подписания соглашения. Такая процедура есть. Фактически это подписание соглашения, но с оговорками», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 20-24 июня в Киеве пройдет 17-й раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в середине апреля высказали надежду, что до конца этого года переговоры относительно подписания соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС будут завершены.

Справка УНИАН. Украинская европейская перспектива – это общественная организация, объединяющая украинцев всего мира, которые поддерживают прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, которые живут и работают в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН, который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.