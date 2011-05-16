Анонс на 17 мая

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В рамках выставки «Аква-Терм» Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проведет Международную научно-практическую конференцию «РЕСУРС» на тему: «Модернизация коммунальной теплоэнергетики». В работе примет участие первый зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич.

* В МИД Украины под председательством министра иностранных дел Украины Константина Грищенко состоится первое заседание Совета экспортеров при МИД, посвященное вопросу углубления сотрудничества Министерства и ведущих экспортеров продукции украинского машиностроения.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Добросовестный налогоплательщик Украины 2010». Цель рейтинга - повышение общей культуры уплаты налогов, налаживание между государством и бизнесом партнерских взаимоотношений, укрепление авторитета добросовестных налогоплательщиков. Данный рейтинг проводился впервые в этом году. Участие в конкурсе бесплатное. Участники: Виталий Захарченко, председатель Государственной налоговой службы Украины, Валентина Арбузова, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Василий Матийчик, первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Виталий Хомутынник, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

* По случаю празднования Дня Европы состоится совместный брифинг председателя Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануеля Пинту Тейшейры и директора Департамента Европейского Союза МИД Украины Василия Филипчука.

* Состоится видеомост Москва-Киев-Кишинев-Астана на тему: «Авиаперевозки: как гарантировать безопасность пассажиров». Участники в Киеве: Александр Гречко, замглавы госавиаадминистрации; Александр Полянский, командир воздушного судна "Боинг 737", президент всеукраинского профсоюза пилотов; Владислав Петренко, командир воздушного судна "Боинг 737". Участник в Москве: Рафаил Аптуков, вице-президент НП "Безопасность полетов". Участник в Кишиневе: Юрий Зиду, и.о. гендиректора Госадминистрации гражданской авиации. Участник в Астане: Анатолий Рудой, начальник управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана.

* Пресс-конференция на тему: «Легализация заработных плат и занятости в Украине: оценка и перспективы правительственных инициатив». Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010гг. Павел Розенко; член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Рейдерство в ВУЗы Украины?" при участии представителей столичной Академии труда и социальных отношений (АТСО), которая сегодня страдает от рейдерской нашествия. Коллектив Академии заявляет, что целью таких противоправных действий является намерение завладеть имуществом Академии, ее материальными активами с целью последующего уничтожения академии и продажи ее активов по коррупционным схемам. На пресс-конференцию приглашены бывшие выпускники АТСО Елена Лукаш и Юрий Мирошниченко. Все подробности конфликта представят сотрудники Академии, члены студенческого профсоюза заведения, юристы и эксперты.

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