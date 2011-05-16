Главное на 16 мая (вечер)

Финансы

Кабмин одобрил законопроект о реформировании «упрощенки»

Кабинет Министров одобрил законопроект относительно внесения изменений в Налоговый кодекс в части функционирования упрощенной системы налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, в частности, отмену штрафных санкций за неуплату социальных взносов в 2010 году, а также освобождение от такой уплаты предпринимателей из числа пенсионеров и инвалидов. Кроме того, предприниматели будут иметь право на отпуск – за один месяц ежегодно они по новому законодательству не будут платить «единый» налог. Также законопроектом предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к классификации малого бизнеса в соответствии с годовым оборотом и т.д.

«Нужно идти на эти изменения, потому что цель экономической политики правительства - дать больше свободы предприимчивым людям и утвердить доверие людей к реформам», -отметил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

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Госинвестиций прогнозирует создание «Украинского банка развития» до октября

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами прогнозирует создание государственного «Украинского банка развития», через который планируется софинансирование реализации стратегических инвестиционных проектов, до конца октября т.г.

Об этом выступая на украинском инвестиционном саммите в Лондоне заявил глава агентства Владислав КАСЬКИВ, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, деятельность банка будет строиться на принципах

прозрачности в принятии инвестиционных решений и сотрудничества с ведущими консалтинговыми и инвестиционными компаниями.

«Государство намерено делить риски с инвесторами, что значительно повысит доверие к инвестиционной реформе, которая осуществляется в Украине. Таким образом, через созданный банк украинское государство будет софинансировать стратегические инвестиционные проекты, разделяя риски с нашими партнерами-инвесторами», - цитирует пресс-служба главу агентства.

Напомним, Кабинет Министров Украины намерен в 2011-2012 годах создать банк содействия развитию и государственную страховую компанию. Об этом говорится в разработанном Минэкономики проекте «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года». Деятельность банка будет направлена на кредитование общественно важных проектов.

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С 1 июля увеличивается оклад работника образования первого разряда

С 1 июля 2011 года, то есть на три месяца раньше предварительно запланированных сроков, до 635 грн. увеличивается должностной оклад работника сферы образования первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, молодежи и спорта со ссылкой на Центральный комитет Профсоюза работников молодежи и спорта.

В результате такого повышения средний размер должностных окладов педагогических работников будет составлять 1251 грн., а научно-педагогических работников - 2172 грн., что отвечает ставке заработной платы учителя первой квалификационной категории и должностному окладу доцента соответственно, отмечается в сообщении.

Соответствующие тарифные ставки утверждены постановлением правительства Украины от 11 мая с. г. «О повышении уровня оплаты труда работников бюджетной сферы».

В связи с вышеупомянутым, профсоюз считает нецелесообразным проводить акции протеста, запланированные на 17 мая в регионах и 18 мая в Киеве.

Между прочим сообщается, что запланировано также следующее повышение размеров первого тарифного разряда ЕТС с 1 сентября, 1 октября и 1 декабря 2011 года до соответственно 641 грн., 660 грн. и 704 грн.

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ТЭК

Украина увеличила транзит газа на 12%, нефти – сократила на 12,4%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-апреле т.г. увеличился на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-апреле т.г. сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе-апреле сократилась на 17,2%, а транспортировка газа – увеличилась на 8,0%

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9%, по сравнению с 2009 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8%. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

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Минэнергоугля разработало законопроект о концессии и аренде госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало законопроект об особенностях аренды и передачи в концессию государственных предприятий топливно-энергетического комплекса, в том числе государственных угледобывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря ПОПОВИЧА.

Согласно сообщению, проектом закона Украины «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся в государственной собственности» оговариваются условия привлечения негосударственных инвестиций для технического переоснащения и обновления основных фондов, улучшения финансового состояния государственных предприятий, в том числе угольной отрасли.

В Минэнергоугля отмечают, что реализация положений закона будет способствовать улучшению экономической ситуации на предприятиях топливно-энергетического комплекса, созданию конкурентной среды, оптимизации и постепенному уменьшению расходов на государственную поддержку, а также повышению инвестиционной привлекательности объектов ТЭК.

В настоящее время законопроект прошел все стадии согласования и передан на рассмотрение Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №443 от 4 апреля разрешил передачу в концессию целостных имущественных комплексов "Ровенькиантрацита" и "Свердловантрацита".

Напомним, в июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Рината АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.

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Россия с 1 июня увеличит пошлину на экспорт нефти до 462,1 долл. за тонну

Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 июня 2011 года вырастет до 462,1 доллара за тонну с 453,7 доллара, которая действовала с 1 мая; льготная пошлина на нефть составит 217,5 доллара за тонну, на светлые нефтепродукты - 309,6 доллара, на темные - 215,8 доллара за тонну.

Об этом сообщил журналистам начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

"Средняя цена мониторинга с 15 апреля по 15 мая составила 116,233 доллара за баррель", - сказал А.САКОВИЧ.

Если дополнительное повышение экспортной пошлины на бензин, введенное в начале мая, сохранится, то, соответственно, пошлина на бензин составит 415,8 доллара за тонну, а в случае отмены повышения эта пошлина будет равна пошлине на светлые нефтепродукты, отметил он.

А.САКОВИЧ напомнил, что окончательно ставки будут утверждены постановлением правительства.

Правительство России на фоне наблюдавшегося роста цен на бензин и дефицита топлива с 1 мая решило повысить экспортные пошлины на бензин больше, чем планировалось, - до 90% от ставки пошлины на нефть. При этом представители кабинета министров неоднократно называли данную меру временной и обещали отменить ее, когда проблема с дефицитом разрешится. Однако на прошлой неделе глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА не исключила, что такая пошлина на топливо сохранится и в июне.

Нефть дорожает с начала этого года на фоне беспорядков в странах Ближнего Востока.

Экспортная пошлина на нефть рассчитывается в соответствии с законом о таможенном тарифе, тогда как пошлина на нефтепродукты рассчитывается по методике, утвержденной правительством РФ в конце декабря 2010 года.

Что касается льготной пошлины на нефть, то в настоящее время она распространяется на 19 месторождений Восточной Сибири: Юрубчено-Тохомское, Алинское, Среднеботуобинское, Дулисьминское, Куюмбинское, Северо-Талаканское, Восточно-Алинское, Верхнепеледуйское, Пилюдинское, Станахское, Ярактинское, Даниловское, Марковское, Западно-Аянское, Тагульское, Сузунское, Южно-Талаканское, Чаяндинское и Вакунайское. Ранее в этом списке было 22 позиции, но с 1 мая льгот лишились три месторождения - Ванкорское ("Роснефть"), Верхнечонское (ТНК-BP) и Талаканское ("Сургутнефтегаз").

Ставки пошлин на нефтепродукты рассчитываются по утвержденным формулам с применением расчетных коэффициентов: на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы - 0,67 в 2011 году, 0,64 в 2012 году и 0,60 с 2013 года; на мазут, масла смазочные и прочие, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, кокс нефтяной и битум нефтяной - 0,467 в 2011 году, 0,529 - в 2012 году и 0,60 - с 2013 года.

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«Газпром» снова ведет переговоры с немцами и итальянцами по пересмотру контрактной цены газа

ОАО "Газпром" проводит повторные переговоры с крупнейшими энергетическими компаниями Германии и Италии, E.on и Eni, по пересмотру контрактной цены газа.

Об этом говорится в отчете российского газового холдинга по РСБУ, передает РИА Новости.

В нем напоминается, что в 2010 году ряд европейских покупателей обратились в ООО "Газпром экспорт" с требованиями о пересмотре контрактной цены в рамках долгосрочных контрактов, обосновывая данный шаг изменениями на мировом газовом рынке (избыточное предложение газа, существенный разрыв между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов). По итогам проведенных переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями: E.on, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas и Gasterra.

"В настоящее время ООО "Газпром экспорт" находится в переговорном процессе по пересмотру цен с компаниями RWE Transgas, SPP, Premiumgas, Promgas, а также повторно с компаниями E.on Ruhrgas, Eni", - говорится в отчете.

Ранее глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщал, что холдинг в апреле увеличил экспорт газа в Европу по сравнению с апрелем прошлого года на 20,5%, в мае суточные поставки на экспорт в дальнее зарубежье превышают прошлогодний уровень на 27,8%. Ранее "Газпром" уже отмечал рост спроса на газ на европейском рынке в апреле по сравнению с зимними месяцами, по долгосрочным контрактам цена на декабрь составляла уже 500 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" прогнозировал рост цены на газ для Европы в 2011 году на 15% - до 352 долларов за тысячу кубометров. В минувшем году, по данным "Газпрома", экспортная цена составляла 306 долларов.

Ранее глава крупнейшего в Европе немецкого энергоконцерна E.On Йоханнс ТИССЕН заявлял, что уже не считает нужным проводить 100-процентную спотовую индексацию газовых контрактов. Он отметил, что в переговорах о цене на газ не должно быть проигравших и контракты должны быть выгодны всем сторонам. По словам главы немецкого энергоконцерна, предлагаемое E.On решение "не так тривиально", как 100-процентная спотовая индексация.

В 2009 году E.On потребовал от "Газпром экспорта" снизить контрактную цену или изменить некоторые другие контрактные условия. В результате стороны договорились, что "Газпром" будет поставлять E.On часть газа с привязкой к спотовым ценам, при этом E.On принял на себя стопроцентные суточные обязательства "бери или плати". В этом году, по информации "Газпром экспорта", E.On предлагал "Газпрому" провести стопроцентную спотовую индексацию контрактов, однако российский газовый холдинг с этим не согласился.

В конце февраля глава "Газпрома" А.МИЛЛЕР заявлял, что европейские потребители российского газового холдинга уже не готовы переходить в контрактах на 100-процентную оплату газа с привязкой к спотовым ценам, поскольку из-за роста стоимости энергоносителей с начала этого года цена спотовых контрактов грозит превысить стоимость газа по долгосрочным контрактам.

"Газпром" также поставляет часть газа по спотовым ценам французской GDF Suez. Как стало известно в ноябре прошлого года, в обмен российский холдинг обязал GDF Suez выбирать 100% годовых обязательств по поставкам газа, при этом французская компания добилась сокращения минимальных годовых обязательств покупателя по отбору на краткосрочный период с последующей их компенсацией. Снижение минимальных годовых обязательств может быть замещено поставками эквивалентного объема газа на рыночных условиях.

В отчете за четвертый квартал прошлого года "Газпром" сообщал, что снижения контрактных цен на газ требуют итальянские EGL, Sinergie Italiane и ERG, а также чешская RWE Transgas и словацкая SPP. С итальянскими компаниями "Газпром" договорился о снижении цен.

Кроме того, отмечается в отчете, в течение 2010 года ООО "Газпром экспорт" проводило работу с компанией "Природни Плин" по согласованию условий продолжения поставок природного газа в Хорватию начиная с 2011 года на долгосрочных условиях. В ноябре 2010 года с представителями "Природни Плин" был согласован проект контракта, максимально возможно удовлетворяющий требованиям хорватской стороны.

Однако 17 декабря 2010 года компания "Природни Плин" направила в ООО "Газпром экспорт" уведомление о завершении процедуры рассмотрения предложений (в том числе предложений от компаний Eni и E.on) на поставку природного газа в 2011-2013 гг. и выборе другого поставщика. Им стала итальянская компания Eni, предложившая более низкую цену и большую гибкость поставок. Таким образом, подача российского природного газа в Хорватию с 1 января 2011 года приостановлена, и "Газпром экспорт" изучает возможность возобновления поставок газа на хорватский рынок.

Хорватская национальная нефтегазовая компания INA заключила контракт с итальянской Eni о поставках природного газа на три года после окончания контракта с ОАО "Газпром". Eni будет поставлять в Хорватию 750 миллионов кубометров газа в год. Хорватия потребляет 3 миллиарда кубометров газа в год, 60% спроса удовлетворяется за счет собственных газовых месторождений.

Согласно данным отчетности "Газпрома", в 2010 году холдинг увеличил экспорт газа на 0,4% - до 206,66 миллиарда кубометров. По данным руководства компании, в текущем году "Газпром" рассчитывал экспортировать в Европу 151,5 миллиарда кубометров газа против 139 миллиардов кубометров в прошлом году. Таким образом, в 2011 году этот показатель может возрасти почти на 9%.

Как ранее сообщал замглавы газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ, "Газпром" по итогам мая пересмотрит годовой прогноз по экспорту и по выручке холдинга в сторону увеличения. Он ранее говорил, что в 2011 году "Газпром" ожидал получить общую экспортную выручку от реализации природного газа в размере 72,4 миллиарда долларов. По словам МЕДВЕДЕВА, продажи в Западной Европе будут выше, чем предполагалось, благодаря началу поставок газа в четвертом квартале 2011 года через газопровод "Северный поток".

А.МИЛЛЕР ранее сообщал, что "Газпром" в январе-марте текущего года увеличил экспорт газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 73 миллиардов кубометров, средняя цена экспортных контрактов возросла до 346 долларов с 293 долларов за тысячу кубометров годом ранее. При этом спрос на газ "Газпрома" в странах дальнего зарубежья и, соответственно, его закупки, по оперативным данным, выросли на 12% - с 39,4 миллиарда кубометров до 44,1 миллиарда кубометров.

Согласно данным, озвученным "Газпромом" в конце февраля, в 2010 году холдинг нарастил поставки газа российским потребителям на 3% - до 290,2 миллиарда кубометров, экспорт в страны СНГ и Балтии - на 25% - до 68,8 миллиарда кубометров. При этом поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье сократились на 1,5% и составили 138,6 миллиарда кубометров.

Напомним, Украина также ведет переговоры с "Газпромом" о пересмотре формулы цены на поставляемый газ.

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Агро

Израильская S.E. Group Consort выиграла тендер на утилизацию непригодных пестицидов

Министерство экологии и природных ресурсов на открытом конкурсе выбрала компанию S.E. Group Consort Ltd (Израиль) в качестве оператора утилизации непригодных пестицидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды.

Согласно сообщению, израильская компания предложила наиболее низкую цену за свои услуги - 175,862 млн. грн.

Согласно условиям открытого конкурса, компания-победитель должна до конца 2011 года обеспечить сбор, обработку, перевозку и обезвреживание непригодных к использованию пестицидов и тары от них в 22 регионах Украины: в Крыму, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. После вывоза за пределы страны ядохимикаты обезвредят на специализированных предприятиях, аналогов которым в Украине нет.

«Проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика, если удастся не потерять нынешних темпов, уже в 2012 году вся территория Украины будет очищена от ядохимикатов, которые образовывались благодаря бесхозяйственности аграриев еще со времен Советского Союза», - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО.

Справка УНИАН. По оценкам Минприроды, в настоящее время объем непригодных пестицидов, которые сохраняются на несанкционированных складах, в земле, а иногда просто под открытым небом, в Украине составляет около 20 тыс. тонн.

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Запасы зерна в Украине на 1 мая составили 8,3 млн. тонн

В Украине на 1 мая 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 8,3 млн. тонн зерна, что на 9% больше против 1 мая 2010 г., в том числе 3,8 млн. тонн пшеницы, 1 млн. тонн ячменя, 3,1 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3,2 млн. тонн зерна (на 4% меньше), в том числе 1,3 млн. тонн пшеницы, 0,5 млн. тонн ячменя, 1,1 млн. тонн кукурузы, 36,1 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 5,1 млн. тонн зерна (на 18% больше), в том числе зернохранящие – 3,6 млн. тонн (на 40% больше).

Запасы семян подсолнечника составили 1,9 млн. тонн (на 7% меньше, чем на 1 мая 2010 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,4 млн. тонн (на 31% меньше), предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,5 млн. тонн (на 2% больше, чем в прошлом году).

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Транспорт/Связь

Россия отменяет ночной контроль поезда №1/2 «Москва-Киев»

Москва. С 29 мая 2011 года изменяется порядок прохождения пограничного и таможенного контроля пассажиров, которые следуют поездами №1 сообщением Москва-Киев и №2 Киев-Москва. Теперь все процедуры будут проводиться на вокзале, а не на границе.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ, в компании «Российские железные дороги», пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №1 сообщением Москва-Киев будет начинаться за один час до отправления поезда непосредственно в вагонах и на платформе Киевского вокзала. Посадка в поезд и вышеуказанный контроль заканчиваются за 5 минут до отправления состава.

«Учитывая время, необходимое на проведение пограничного и таможенного контроля, ОАО «РЖД» просит пассажиров заранее готовить документы на право пересечения государственной границы Российской Федерации и планировать время прибытия на Киевский вокзал с учетом вводимых изменений заблаговременно до отправления поезда», - говорится в сообщении РЖД.

Пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №2 Киев-Москва будет осуществляться в пути следования поезда от станции Лесной Городок (в 6 часов 19 мин.) до ст. Москва.

Кроме того, в связи с новшеством, с 29 мая 2011 года откорректировано расписание поезда №1/2 Москва-Киев. Теперь в новом графике не будет промежуточных остановок в пути для смены локомотива и ночное проведение пограничного и таможенного контроля на государственной границе.

Напомним, что 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции Киев-Пассажирский, а не на пограничном пункте контроля.

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ЮЗЖД попросила закрыть движение транспорта по Дарницкому мосту

Юго-Западная железная дорога 20-23 мая попросила закрыть движение автотранспорта (проезд с левого берега реки Днепр на правый в сторону моста Патона) по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве (Дарницкий мост) в связи с плановыми работами.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника административной службы по информации и связям с общественностью - пресс-секретарь начальника ЮЗЖД Анна МАЛИЕНКО.

Как отмечается в комментарии, «ЮЗЖД начала плановые работы по регулированию металлических пролетных строений проезда с левого берега на правый берег, под динамической нагрузкой, которые необходимо провести для полного завершения строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода над рекой Днепр в городе Киеве». Как отмечают в ЮЗЖД, для удобства жителей и гостей города Киева работы будут проводиться в выходные дни.

Напомним, КГГА распространила сообщение о том, что с 12 часов 20 мая до 6 часов 23 мая 2011 будет запрещено движение автотранспорта по Дарницкому мосту (проезд с левого берега реки Днепр на правый в сторону моста имени Е.О. Патона), в связи с соответствующим обращением заказчика строительства упомянутого мостового перехода (ЮЗЖД).

Напомним, в апреле т.г. из-за теплой погоды на Дарницком железнодорожно-автомобильном мосту начал вздуваться асфальт. Дирекция по строительству моста сообщила, что в мае т.г. будет проводить работы на мосту совместно с генеральными подрядчиками «Планета-мост», «Гидроинжбуд» по замене временных деформационных швов на постоянные, конструкция которых исключит какую-либо деформацию покрытия. Как отмечали в дирекции строительства, в связи с длительным изготовлением (более 6 месяцев) постоянных деформационных швов в Германии, на мосту были установлены временные.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег.

В мае 2011 года планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона, а в октябре 2011 года – проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

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