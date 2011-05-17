ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «МВФ выделит Украине деньги только после пенсионной реформы и повышения тарифов на газ» пишет - Международный валютный фонд ожидает от Украины утверждения пенсионной реформы и решения проблемы заниженных тарифов на газ для населения, чтобы принять решение о выделении третьего транша по программе stand by. Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс Альер…

http://delo.ua/ukraine/mvf-vydelit-ukraine-dengi-tol-157498/

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Также «Дело» подает материал «Арест Стросс-Кана может подорвать курс евро», в котором пишет – арест главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана по обвинению в попытке изнасилования уничтожил его шансы в качестве кандидата на пост президента Франции и может усугубить долговой кризис еврозоны…

http://delo.ua/finance/arest-stross-kana-mozhet-podorv-157495/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Юлия Тимошенко не смогла подавить возбуждение», в котором пишет - Печерский районный суд Киева признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко по факту превышения ею служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Защитник Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко ("БЮТ-Батькивщина") заявил, что обжалует это решение в Апелляционном суде Киева. По словам Власенко, на победу в апелляционной инстанции он не рассчитывает, а подает жалобу с целью предоставить Юлии Тимошенко возможность обратиться затем в Европейский суд по правам человека…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642168

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Износ на полную мощность», в котором пишет – износ большей части мощностей украинских тепловых электростанций на сегодня превышает 75%. А рентабельность в несколько раз ниже, чем в ЕС и России. Приватизация и реформа способны кардинально изменить ситуацию, но лишь при условии, что акции компаний выкупят стратегические инвесторы, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642153

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Авиапром готовят к приватизации», в котором пишет – Кабмин вернулся к идее акционирования самолетостроения: идет работа по включению такой нормы в программу развития отрасли до 2020 г. Корпоратизация должна повысить конкурентоспособность предприятий авиапрома, а также стать основой для создания ими интеграционных структур с мировыми производителями авиатехники…

http://markets.eizvestia.com/full/aviaprom-gotovyat-k-privatizacii

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Также «Экономические известия» подают материал «Потери и приобретения в ВТО», в котором пишут - исполнилось три года, как Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Эксперты расходятся в оценке последствий вступления в ВТО для экономики страны…

http://state.eizvestia.com/full/poteri-i-priobreteniya-v-vto

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«Экономические известия» публикуют материал «Бахматюк и Юрушев сливают банки», в котором пишут - по сведениям издания, на финансовом рынке готовится одно из самых масштабных банковских слияний: банк «Финансовая инициатива» может объединиться с «VAB Банком». Эксперты считают, что процессом слияния владельцы банков пытаются отсрочить возврат рефинансирования НБУ…

http://finance.eizvestia.com/full/bahmatyuk-i-yurushev-slivayut-banki

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Газета «Сегодня» в публикации «Налоговая штурмует бизнес меньше. Кого проверяют и за что берут взятки» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://www.segodnya.ua/news/14250050.html

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Также «Сегодня» в публикации «Рост ВВП народ почувствует в 2012-м» пишет – пока набирает обороты промышленность, торговля и строительство…

http://www.segodnya.ua/news/14250042.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации ««Украинская Европейская перспектива» начинается с... Улицы Политзаключенных» пишет - минимум полгода экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, получивший в 2010 году политическое убежище в Чехии, вынашивал идею создания организации, объединяющей украинцев, живущих за границей. Наконец в Праге состоялась ее презентация (Фоторепортаж)

http://economics.unian.net/rus/detail/88268

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нефть на троих не делится» пишет – сегодня в полночь истек срок создания стратегического альянса между BP и «Роснефтью». В последний момент партнеры предприняли отчаянные усилия спасти сделку. Консорциуму ААР, заблокировавшему альянс, предложено выкупить его долю в ТНК-BP более чем за $30 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260313/neft_na_troih_ne_delitsya

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Также «Ведомости» в публикации «Двойной преемник» пишут – непубличную консолидированную позицию о кандидате в президенты России в ближайшее время выработает ядро правящей элиты из 25-30 политиков и бизнесменов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260274/dvojnoj_preemnik

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Издание «Известия» в публикации «Преступное прокурорское сообщество» пишет – в Подмосковье оно контролировало игорный бизнес и денежные потоки…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3155228/

(УНИАН)