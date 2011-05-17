В Киеве 21 мая будут праздновать День Европы

В субботу, 21 мая, в столице Украины будут праздновать День Европы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, согласно плану мероприятий, 21 мая в 12.00 стартует Европейский парад, который пройдет по Крещатику к Майдану Незалежности. После этого в 13.00 на сцене у административного здания КГГА (ул. Крещатик, 36) начнется торжественная церемония открытия Дня Европы в Киеве. В церемонии предусматривается участие министра иностранных дел Украины, министра культуры и туризма Украины, председателя и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, представителя Еврокомиссии в Украине, послов-членов ЕС и общественности, отметили в пресс-службе.

После официальной части открытия праздника киевляне и гости города будут иметь возможность посетить на Крещатике «Европейский городок». В городке также будет работать павильон «Украина», в котором гости нашего государства смогут больше узнать о национально-культурных особенностях Украины.

В «Европейском городке » к сведению посетителей будет предложена экспозиция тематических национальных павильонов стран-членов ЕС, будут работать информационно-интерактивные площадки (дискуссионные клубы, языковые курсы, презентация национальных кухонь и т. п.).

Кроме того, с 10.00 до 19.00 на Крещатике будет проходить развлекательно-спортивная акция в поддержку Чемпионата Европы по футболу 2012 года «Городок Евро-2012». В рамках акции состоится ряд интересных мероприятий, в частности: промомероприятие «Сопровождай футболистов Евро-2012»; конкурс «Player Escort»; викторина среди школьников «Что ты знаешь о Чемпионате Европы по футболу, о Евро-2012?» с награждением призами от спонсоров; обустройство зоны графити (разрисовки спрей-красками декоративной стены) на футбольную тематику с мастер-классом от молодежной художественной мастерской; размещение уголка промопродукции Евро-2012 с информационными материалами о принимающем городе Киеве и т. п.

Также ряд промомероприятий ко Дню Европы проведут и спонсоры. Так, в центре Киева будут работать: аттракционы: «Уличный футбол», «Уличный пенальти», «Футбольный дриблинг»; настольный футбол; конкурс по футбольному фристайлу «Чеканка», конкурс на лучший футбольный баннер; футбольное графити, фейс-арт и многое другое.