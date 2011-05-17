Главное на 17 мая (день)

Финансы

На правительственном веб-портале по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА открыта «горячая линия» для представителей малого бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, задача этого канала коммуникации - одновременно с общественным диалогом наладить постоянную «обратную связь» с предпринимателями относительно практики дерегуляции. Такую задачу глава правительства поставил во время заседания Кабинета министров Украины 11 мая 2011 года.

Учитывая то, что Государственной налоговой службе, Министерству внутренних дел запрещено проверять малые предприятия, Н.АЗАРОВ распорядился немедленно реагировать на проведение незаконных проверок, прекращать их и наказывать инициаторов. Для оперативного реагирования на такие факты, в частности, для того, чтобы предприниматели в режиме он-лайн могли сообщить о факте проверки, как только она началась, открыта специальная «горячая линия».

Жалобы на действия представителей исполнительной власти, которые препятствуют законной деятельности предпринимателей, нарушают нормы законодательства относительно соблюдения их прав, всячески тормозят развитие малого бизнеса, можно отправлять по электронному адресу Кабинета министров Украины ps@kmu.gov.ua, а также обращаться на правительственную «горячую телефонную линию» по номеру 0 800 507 309

Глава правительства дал поручение немедленно реагировать на каждое такое сообщение, проводить тщательную проверку, чтобы не допустить нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей власти.

Кроме этого, предприниматели могут непосредственно обратиться в Министерство внутренних дел mvsinfo@mvsinfo.gov.ua и Государственную налоговую службу gromada@sta.gov.ua для решения вопросов, которые находятся в компетенции этих ведомств.

Обвинение, состоящее из шести пунктов, предъявлено директору-распорядителю Международного валютного фонда /МВФ/ Доминику Стросс-Кану, обвиняемому в сексуальном домогательстве к горничной одного из отелей Манхэттена. В материалах нью-йоркской прокуратуры, распространенных сегодня, упоминаются, в том числе, попытка изнасилования и незаконное лишение свободы.

По главному пункту - "насильственным действия сексуального характера" - главе МВФ грозит до 25 лет лишения свободы. В случае признания виновным по всем статьям он может провести за решеткой свыше 70 лет, передает ИТАР-ТАСС.

В иске потерпевшей стороны утверждается, что глава МВФ "запер дверь помещения, не позволяя /потерпевшей/ покинуть его". "Используя грубую силу, ему удалось принудить потерпевшую к физической близости", - отмечается в судебном документе.

Согласно показаниям детектива нью-йоркской полиции Стивена Лэйна, все это происходило около полудня в номере отеля "Софитель" на Манхэттене. В то же время адвокаты Д.Стросс-Кана утверждают, что в это время глава МВФ уже расплатился за номер и отправился на встречу со своей дочерью.

62-летний Д.Стросс-Кан был задержан в субботу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж. После ареста он был доставлен в следственную тюрьму, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к горничной нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан пытался изнасиловать ее в номере гостиницы, где она убиралась. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию. Медики одной из больниц Нью-Йорка засвидетельствовали у пострадавшей незначительные травмы.

Министры финансов еврозоны одобрили предоставление кредита Португалии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вчера на заседании министров стран - членов зоны евро в Брюсселе.

Своим решением министры поддержали совместную с Международным валютным фондом (МВФ) программу, рассчитанную на 3 года.

Соглашение предусматривает усиление мониторинга бюджетного процесса с целью сокращения дефицита бюджета до 2013 года до уровня, который не превышал бы 3% ВВП; проведение реформ на рынке труда, судебной реформы, реформы сектора услуг с целью добиться более устойчивого и сбалансированного роста; принятие мер по усилению финансовой устойчивости банков, в частности, увеличение уставных капиталов.

Общая стоимость финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ составит 78 млрд евро, из них помощь МВФ – 26 млрд.

Португалия станет третьей страной после Греции и Ирландии, получающей помощь от ЕС и МВФ на преодоление проблемы внешних долгов и дефицита бюджета.

Госдолг США достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,294 трлн долл. Министр финансов США Тимоти Гайтнер уведомил об этом сегодня утром конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта.

Первыми такими шагами стала приостановка правительственных взносов в два крупнейших пенсионных фонда госслужащих. "Я больше не смогу полностью инвестировать" средства в эти фонды, указал Т.Гайтнер, добавивший, что страна вступила "в период приостановки размещения долгов". По его словам, эта и другие подобные технические меры позволят США избегать дефолта примерно до 2 августа, но не дольше.

В этой связи министр подчеркнул, что "вновь настоятельно призывает конгресс как можно скорее принять меры" к повышению установленного законом уровня госдолга. Однако, лидеры республиканской оппозиции в законодательной ветви власти пока заявляют, что согласятся на это лишь при условии выполнения ряда своих экономических требований, включая радикальное сокращение бюджетных расходов. Недопустимым они считают и повышение налогов, сниженных при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем, особенно для американских богачей.

В последнее время руководство администрации и банковской системы США не раз в один голос предупреждало об "апокалиптических" последствиях, которым был бы чреват дефолт страны по своим долговым обязательствам. И это, скорее всего, не преувеличение - ни для самих США, ни для их иностранных партнеров.

Крупнейшими международными кредиторами Вашингтона сейчас являются Китай, Япония и Великобритания, причем у Пекина сумма американских облигаций превышает 1 трлн долл, а у Токио - приближается к этому показателю. У России вложения в казначейские обязательства США по состоянию на март 2011 г оценивались в 127,8 млрд долл, она занимала в общем списке держателей подобных бумаг 8-е место.

В перспективе Америка, естественно, рассчитывает сократить свой долг и непомерно разросшиеся за последние годы бюджетные дефициты. Для переговоров между Белым домом и конгрессом по этим вопросам создан специальный механизм под руководством вице-президента США Джозефа Байдена. Однако переговоры идут настолько трудно, что в успехе их позволяет себе публично выражать сомнения даже МВФ, обычно крайне осторожный в оценках, особенно в отношении своего крупнейшего акционера. В середине апреля рейтинговое агентство Standard & Poor`s пересмотрело долгосрочный прогноз по суверенным долгам США в сторону ухудшения - со "стабильного" на "негативный", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Обсуждение проекта Договора о свободной торговле является основным вопросом, вынесенным на заседание Совета глав правительств (СГП) стран СНГ, которое состоится 19 мая в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

«В проект повестки дня заседания включены 19 вопросов, касающихся сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, в том числе продовольственной. Основным вопросом станет проект Договора о зоне свободной торговли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый Договор о зоне свободной торговли, основанный на современных нормах Всемирной торговой организации, призван заменить морально устаревшие положения Соглашения о зоне свободной торговли 1994 года, другие многочисленные соглашения в этой области и должен стать надежной правовой базой для успешного развития делового партнерства на пространстве Содружества.

Также в ходе заседания его участники обсудят предварительный проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств- участников СНГ на период до 2020 года; проект мероприятий по проведению в 2011 году Года повышения продовольственной безопасности в СНГ.

Кроме этого, Совету глав правительств СНГ будет предоставлена информация о ходе подготовки Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ и об итогах выполнения Плана реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере в 2003-2010 годах.

Также планируется внести изменения в Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, создать орган отраслевого сотрудничества СНГ в области защиты прав потребителей и подготовить соответствующие проекты документов.

Совет глав правительств Содружества планирует принять Рамочную программу сотрудничества государств-участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года.

На заседании Совета будет рассмотрен также проект Соглашения о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ».

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 391 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента докладчик по данному вопросу, народный депутат Алексей ПЛОТНИКОВ (фракция Партии регионов) отметил, что принятие этого закона «даст возможность разблокировать осуществление закупок заказчиками, обеспечит надлежащие условия для осуществления государственных закупок».

Кроме того, он отметил, что в данном законе предусмотрено «с целью увеличения дисциплины заказчиков при проведении закупок усилить административную ответственность за нарушение законодательства» в этой сфере.

А.ПЛОТНИКОВ также отметил, что законом предусмотрено установить полный перечень случаев, в которых возможно изменение условий проведения государственных закупок.

Народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ (фракция НУ-НС) заявил, что коалиция и правительство вместо того, чтобы закрыть пробелы в законодательстве по вопросам государственных закупок, делают этот процесс еще более закрытым. Он отметил, что правительство подало законопроект, которым процедура государственных закупок делается еще более тайной.

«У нас не будет информации, что происходит в этой сфере», - отметил депутат.

А.БОНДАРЬ подчеркнул, что коалиция будет нести ответственность «за тот дерибан, который сейчас будет происходить с бюджетными средствами» (после принятия изменений к законам по вопросам госзакупок).

В январе-марте 2011 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 925,7 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 29% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 713,8 млн. долл. (77,1% от общего объема), из стран СНГ – 27,3 млн. долл. (3%), из других стран мира – 184,6 млн. долл. (19,9%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 260,7 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в январе-марте 2011 года составил 829,3 млн. долл.

Выросли объемы капитала из Кипра – на 669 млн. долл., Австрии – на 84,1 млн. долл., Германии – на 70,9 млн. долл. За счет переоценки капитала сократились объемы капитала инвесторов из Италии – на 78,3 млн. долл., Соединенных Штатов Америки и Вергинских Островов – на 70,9 млн. долл. и 50,4 млн. долл. соответственно за счет продажи капитала нерезидентам других стран.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях промышленности – на 489,5 млн. долл., на предприятиях, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 167,5 млн. долл., а также предприятиях, которые занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 106 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 апреля 2011 года составил 45 млрд. 602,3 млн. долл., что на 1,6% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составлял 998,1 долл.

Инвестиции поступали из 126 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 10,665 млрд. долл., Германия – 7,153 млрд. долл., Нидерланды – 4,747 млрд. долл., Российская Федерация – 3,383 млрд. долл., Австрия – 2,816 млрд. долл., Франция – 2,4 млрд. долл., Великобритания – 2,319 млрд. долл., Швеция – 1,763 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,404 млрд. долл. и США – 1,101 млрд. долл.

Земельная реформа и социальная политика

Профсоюзы намерены выяснить, возможно ли в Украине получить землю и выращивать продукты собственноручно, как это советует правительство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

В частности, во время эксперимента «Земля трудящимся?» представители региональных организаций напишут до ста заявлений в каждом регионе на получение земли и доведут до общественности результаты своих попыток получить землю и «взяться за лопаты».

«Предпосылками для эксперимента стала Земельная реформа, которая постоянно анонсируется представителями властных элит. В украинском обществе есть немало опасений, что в результате «социальных реформ» незащищенные слои населения будут финансово истощены, и тогда произойдет массовая приватизация земли в интересах олигархических групп Украины и «близкого зарубежья». Хотя в соответствии с законом, каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить землю», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Между тем, поводом для эксперимента, подчеркнул он, стали слова премьер-министра АЗАРОВА, который заявил, что украинцам нечего жаловаться на свое социальное положение, а вместо этого – «брать в руки лопату и идти выращивать себе продукты». “Вот мы и проверим, насколько реальным является воплощение предложений правительства», - заявил М.ЯКИБЧУК.

Как отметили в пресс-службе, это является вторым социальным экспериментом НФПУ. Первый социальный эксперимент, во время которого пять человек из разных регионов Украины и разных социальных слоев добровольно жили на протяжении месяца на сумму, официально признанную в качестве прожиточного минимума в Украине, – прошел осенью 2010 года.

(УНИАН)