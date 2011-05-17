Клюев возглавил координационный совет по связям с ОЭСР

Кабинет Министров утвердил первого вице-премьер-министра Украины — министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА председателем координационного совета по связям с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующее распоряжение №381 от 11 мая размещено на сайте правительства.

Согласно документу, А.КЛЮЕВ возглавил коордсовет вместо вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Справка УНИАН . ОЭСР была создана в 1961 году на основе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

На сегодня ОЭСР объединяет 30 стран, в частности Германию, Швецию, Швейцарию, Японию, США, Польшу, Норвегию, Великобританию, Бельгию, Италию, Данию и др.

Организацию экономического сотрудничества и развития называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны -члены этой организации производят две трети мирового ВВП.

Украина и ОЭСР начали свое сотрудничество в 1997 году.