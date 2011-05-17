Анонс на 18 мая

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Военно-техническое сотрудничество в условиях глобализации: украинское измерение». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: главные направления стратегии ВТС с иностранными государствами до 2016 года; роль военных атташе в системе ВТС; усовершенствование государственной системы экспортного контроля; приоритеты перевооружения ВСУ; выбор иностранных вооружений и компаний для перевооружения ВСУ и др.

* Начнет работу двухдневный Всеукраинский научно-практический семинар на тему: “Природоохранная, рекреационная и просветительская роль заповедных парков Украины”. Организаторы: Минэкологии и природных ресурсов Украины, Государственная экологическая академия последипломного образования и управления, Центр заповедного дела, рекреации и экологического туризма, Национальный ботсад им..Гришко НАНУ, Садво-парковый комплекс НАНУ “Феофания”, Сырецкий дендрологический парк, НЭНЦ, Всеукраинская экологическая лига. В 14-30 - посещение Сырецкого дендропарка

* При поддержке Совета предпринимателей при КМУ состоится Всеукраинский форум "Кредитование малого и среднего бизнеса". Организатор: ОО «Лига финансового развития» при поддержке компании OPEN Knowledge, КТПП и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Михаил Бродский, экс-председатель Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Игорь Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ; Анатолий Максюта, первый зам.министра экономики Украины; Владимир Хлывнюк, председатель правления банка «Финансы и кредит»; Сергей Кравченко, эксперт Совета предпринимателей при КМУ; Андрей Кривонос, председатель Директората Ассоциации франчайзинга и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ставки снижены: как доступная ипотека изменит рынок недвижимости к концу 2011 года?». Участники: и.о. председателя Правления «Банк «Таврика» Анатолий Дробязко; управляющий директор ARPA Real Estate Михаил Артюхов, эксперт рынка недвижимости, председатель Национального Совета «Риэлторской палаты Украины» Александр Бондаренко. Участниками будет заявлено о беспрецедентных кредитных ставках по ипотеке, которые значительно ниже существующих на рынке и лучше, чем докризисные; проанализировано, при каких условиях вообще возможно снижение кредитных ставок в Украине, и как это может повлиять на рынок недвижимости Украины уже в этом году? Падение цены и доступная ипотека – миф или уже реальность?. Будет представлено экспертное мнение о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах рынка ипотеки и недвижимости.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз України» и ОАО «Газпром» о наличии признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Будут рассматриваться ответы на запросы ВСК в Генпрокуратуру Украины, Минэнергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз України» и другие органы власти и учреждения, также будут проанализированы обстоятельства принятия решения о прекращении деятельности «ЕЭСУ», рассмотрены вопросы подписания фальшивых векселей и привлечения к ответственности бывших должностных лиц НАК «Нафтогаз України».

* Круглый стол на тему: «Ипотека». Приглашены: Александр Сугоняко, президент АУБ; Павел Матяш, исполнительный директор украинской национальной ипотечной ассоциации; Антон Косторниченко, директор департамента розничного банкинга АБ "Укргазбанк"; Алексій Автомонов, руководитель Департамента индивидуального бизнеса ВБР.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как развивать событийный туризм в Украине?». Участники: Виктория Лисничая, заместитель министра культуры Украины, Владимир Янченко, организатор Международного фестиваля «Киевская Русь XIII век», Юрий Нестеряк, исполнительный директор Фонда развития журналистики им. Анатолия Москаленко, Антин Мухарский, актер, шоу-мен. Также ожидаются представители клуба исторической реконструкции «Ярь-турь», участники исторических фестивалей.

* Состоится брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

* Состоится расширенное заседание Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики о подготовке проекта Жилищного кодекса ко второму чтению и по вопросу использования средств государственного и местных бюджетов на развитие регионов.

* Начнется заседание Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: информация председателя ГНС Украины В.Захарченко о результатах работы ГНСУ за 2010 год и І-й квартал 2011 года и мероприятия по усовершенствованию деятельности органов налоговой службы; проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании рынков финансовых услуг; проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о целевых облигациях и др.

* Состоится торжественное заседание Украинско-немецкого Координационного комитета по вопросам поддержки Программы переподготовки управленческих кадров для сферы предпринимательства Украины.

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