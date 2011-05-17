Главное на 17 мая (вечер)
Финансы
Капинвестиции Украины в первом квартале составили 26,06 млрд. грн.
В Украине по итогам января-марта 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 26 млрд. 063,9 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 21 млрд. 294,9 млн. грн. (без НДС), или 87,5% от показателя января-марта 2010 года.
Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.
Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в январе-марте 2011 года была следующей: средства государственного бюджета – 348,2 млн. грн., средства местных бюджетов – 158,9 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 16 млрд. 371,4 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 4 млрд. 181,9 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 767,7 млн. грн., средства инвестиционных фондов — 422,9 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 751,9 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 2 млрд. 462 млн. грн., другие источники финансирования – 599 млн. грн.
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 24 млрд. 040,5 млн. грн. с НДС) в январе-марте 2011 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 1 млрд. 250,7 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 3,6 млн. грн., добывающая промышленность – 2 млрд. 854,7 млн. грн., перерабатывающая промышленность – 6 млрд. 540,5 млн. грн., производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 1 млрд. 071,7 млн. грн., строительство – 851,8 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 1 млрд. 718,4 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 258,5 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 3 млрд. 221,8 млн. грн., финансовая деятельность – 263 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 5 млрд. 260,3 млн. грн., государственное управление – 64,8 млн. грн., образование – 96,4 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 145,3 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 439 млн. грн.
В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в январе-марте 2011 года стали Киев – 4 млрд. 324 млн. грн., Днепропетровская область – 2 млрд. 381,4 млн. грн., Донецкая область – 2 млрд. 276 млн. грн., Киевская область – 1 млрд. 820,1 млн. грн.
Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.
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Минфин презентовал проект закона о реформировании "упрощенки"
Министерство финансов презентовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.
Как отметил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, законопроектом предлагается ввести дифференциацию налогоплательщиков-физлиц на три категории в зависимости от годового объема выручки, количества наемных работников и вида деятельности.
Предлагается внедрить фиксированную ставку единого налога: она будет привязана к размеру минимальной зарплаты. «Второе – это повышение граничного объема доходов, который определяется в размерах минимальной заработной платы. Если у нас раньше было максимум 500 тыс. грн., то для физлиц теперь увеличено до 2 млн. грн., а для юрлиц – с 1 до 5 млн. грн.», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.
Законопроект предусматривает возможность для физлиц регистрироваться плательщиками НДС, но в этом случае они должны вести упрощенный учет доходов и расходов.
«Кроме того, было отменено ограничение относить на расходы плательщика налога на прибыль расходы на приобретение товаров у физлиц - плательщиков единого налога… Но внедряется отчетность для юрлиц по контрагентам, с которыми у них есть отношения, с малым бизнесом», - сообщил первый заместитель министра финансов. Таким образом предполагается контролировать «упрощенцев» в вопросе не превышения ими граничного объема выручки, подчеркнул А.МЯРКОВСКИЙ.
Также предлагается отменить 50-процентную надбавку к фиксированной ставке налога, которая применяется за каждого наемного работника свыше установленного количества.
«Для тех, кто будет реализовывать собственную продукцию, ставка единого налога будет уменьшена в два раза», - говорит А.МЯРКОВСКИЙ.
Законопроектом отменяется ежегодное переоформление свидетельств плательщиков единого налога.
Физлица - плательщики налога по фиксированной ставке, согласно проекту закона, смогут предоставлять услуги исключительно физлицам или плательщикам единого налога.
«Мы предусматриваем, что он (закон – УНИАН) должен быть введен с 1 июля 2011 года. Будет переходной период для того, чтобы все органы власти смогли привести свои решения в соответствие с нормами того закона, который будет принят в окончательной редакции. Для физлиц, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую, предусматривается переходной период до 1 января 2016 года, в котором ставка налога на доходы физлиц фактически составит 50% от действующей на сегодня – не 15%, а 7,5%», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.
Законопроект о реформировании «упрощенки» (№08521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года.
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Парламент одобрил проект закона о расширении сети разрешительных центров
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” относительно расширения сети разрешительных центров”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом закона предлагается внедрить нормативно-правовое основание для выдачи документов разрешительного характера по принципу организационного единства на областном уровне, а именно создание разрешительных центров областного уровня.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести новую терминологию, в частности, «региональные разрешительные органы». Согласно документу, «региональные разрешительные органы — территориальные органы министерств и других центральных органов исполнительной власти в областях и Автономной Республике Крым, органы исполнительной власти Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, их должностные лица, которые уполномочены, в соответствии с законом, от своего имени проводить или вовлекаться в проведение экспертизы и обследования объектов, на которые выдаются документы разрешительного характера, выдавать такие документы в пределах соответствующей административно-территориальной единицы».
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ТЭК
Украина за 4 месяца увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%
Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%, или 174,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 1,643 млрд. кВт/ч.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.
В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился на 42,4%, или на 22,43 млн. кВт/ч, – до 753,9 млн. кВт/ч.
Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.
В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 77,4% – до 401,9 млн. кВт/ч, в Словакию – на 45,8%, до 352 млн. кВт/ч.
Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-апреле т.г. не осуществлялись.
Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-апреля вырос в 38 раз– до 79,8 млн. кВт/ч. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.
С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.
Также сообщается, что в апреле т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 67,8%, или на 180,8 млн. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2010 года, – до 447,6 кВт/ч.
Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.
Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.
В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.
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Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 сохранили на уровне 10 грн./л
Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам придерживаться установленного на предыдущем заседании ценового коридора на бензин А-95 на уровне 10,00 грн./л.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 17 мая.
Вместе с тем, группа также рекомендовала трейдерам в связи с избытком на рынке дизельного топлива снизить его стоимость до 9,6 грн./л.
Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил: «Мы, как государство, взвешенно подходим к функционированию рынка, в то же время будем требовать выполнения договоренностей. Государство подставило плечо трейдерам в самый непростой момент, снизив акцизы на топливо и внедрив соответствующие инициативы на законодательном уровне. Потому мы хотим, чтобы наши отношения были партнерскими, а договоренности соблюдались».
Министр также обратился к Антимонопольному комитету с предложением принимать соответствующие жесткие решения относительно участников рынка, которые будут отказываться выдерживать верхний уровень коридора.
На заседании также обсуждался вопрос ресурсного наполнения украинского рынка нефтепродуктов. В ходе обсуждения участники выразили уверенность в том, что ресурсная база нефтепродуктов в Украине является достаточной для бесперебойного обеспечения рынка.
Кроме того, на заседании рассматривался вопрос относительно законодательного урегулирования пакета вопросов, связанных с функционированием рынка нефтепродуктов.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельное топливо – до 9,60 грн./л.
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Производство бензина увеличилось на 0,4%, дизтоплива – сократилось на 25,4%
Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-апреле 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,921 млн. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-апреле сократилось на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,895 млн. тонн.
Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-апреле сократилось на 20,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,768 млн. тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, Украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, - до 2,873 млн. тонн, дизельного топлива - на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, топочного мазута - на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.
Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.
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Промышленность
Украина и Россия продолжают переговоры по крейсеру «Украина» - Янукович
Украина и Российская Федерация продолжают переговоры по крейсеру «Украина».
Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Николаеве в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Работа не прекращалась, она продолжается. Наши главные переговоры с Российской Федерацией продолжаются. Есть разные предложения, подходы», - сказал Президент.
«Пока еще мы не можем сказать окончательный результат. Но будем иметь надежду, терять ее никогда нельзя», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявлял, что Россия не заинтересована в приобретении крейсера «Украина».
«Пока еще Российская Федерация не заинтересована в его (крейсера «Украина» - УНИАН) приобретении – у нас нет такой задачи и необходимости», - сказал А.СЕРДЮКОВ и добавил: «Да и, собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и деньги там не заложены».
Справка УНИАН. Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.
С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.
17 мая 2010 года Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина» с помощью российской стороны.
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В Украине рост промпроизводства составил 4,9%
В Украине рост промышленного производства в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,9%, в январе-апреле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, в апреле т.г. по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 4,8%.
Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,8% (к марту т.г. – спад 2%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – спад 0,1% ( к марту т.г. – спад 0,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 6,8% ( к марту т.г. – 3,1%).
В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,1% ( к марту т.г. – спад 3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 3,3% ( к марту т.г. – рост 2,4%).
В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 16% ( к марту т.г. – спад 5,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 17,3% ( к марту т.г. – спад 6%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 11,8% ( к марту т.г. – 5,4%).
В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле т.г. против апреля 2010 года составил 1,3% ( к марту т.г. – спад 11,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,5% ( к марту т.г. – спад 6,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 20,7% ( к марту т.г. – спад 1,4%).
В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 13,9% ( к марту т.г. – спад 3,2%), в том числе в химическом производстве – 18,8% ( к марту т.г. – спад 3,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 3,2% ( к марту т.г. – спад 1,6%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 12,9% ( к марту т.г. – рост 14,1%).
В металлургии и производстве готовых металлических изделий в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года рост производства составил 3,1% ( к марту т.г. – спад 3,8%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 13,6% ( к марту т.г. – спад 8,8%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 18% ( к марту т.г. – спад 0,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 4% ( к марту т.г. – спад 9,2%), в производстве транспортного оборудования – рост 15,5% ( к марту т.г. – спад 14,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 11,5% ( к марту т.г. – спад 17,3%).
Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.
В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.
Рост промпроизводства в январе-апреле 2010 года против января-апреля 2009 года составил 12,8%.
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Агро
Правительство ожидает, что урожай гречихи в 2011 году вырастет вдвое – до 300 тыс. тоннВ текущем году урожай гречихи во всех категориях хозяйств, по данным регионов, ожидается на уровне 300 тыс. тонн, что на 166 тыс. тонн больше урожая 2010 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
В сообщении отмечается, что правительство «сделало выводы» из прошлогоднего неурожая гречихи и добилось «принципиального исправления» ситуации.
До 29 апреля было посеяно 17 тыс. га гречихи. При условии средней урожайности за последние 3 года (8,0 ц/га) в конце июля - в начале августа текущего года ожидается намолот 13,0-13,5 тыс. тонн зерна гречихи нового урожая.
Посевная площадь гречихи во всех категориях хозяйств Украины составляет 313 тыс. га, то есть на 98 тыс. га, или на 45% больше, чем в прошлом году.
Значительные площади посевов сосредоточены в наиболее благоприятных природно-климатических регионах, в частности в Сумской области – 36 тыс. га, Хмельницкой – 36,5 тыс. га, Винницкой – 26 тыс. га, Харьковской – 24,7 тыс. га, Кировоградской – 22 тыс. га, Полтавской – 20 тыс. га., Черниговской – 20 тыс. га, Тернопольской – 18,5 тыс. га, Киевской – 17,8 тыс. га и Черкасской – 15,9 тыс. га.
В сообщении отмечается, что нынешняя весна была достаточно благоприятной для этой культуры.
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Фондовый рынок
Кабмин продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты
Правительство продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании регионального Комитета по экономическим реформам в Николаеве.
“Мы в ближайшее время примем решение о разгосударствлении той собственности, которая еще осталась у государства”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, продолжение процесса приватизации будет способствовать переходу государственной собственности к эффективным хозяевам.
“Безусловно, стратегические направления будут все закреплены за государством, – отметил Президент, – а все другие будут постепенно приватизированы, чтобы мы получили эффективного владельца”.
“В этом направлении мы будем двигаться”, – резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.
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