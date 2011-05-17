Главное на 17 мая (вечер)

Финансы

Капинвестиции Украины в первом квартале составили 26,06 млрд. грн.

В Украине по итогам января-марта 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 26 млрд. 063,9 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 21 млрд. 294,9 млн. грн. (без НДС), или 87,5% от показателя января-марта 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в январе-марте 2011 года была следующей: средства государственного бюджета – 348,2 млн. грн., средства местных бюджетов – 158,9 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 16 млрд. 371,4 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 4 млрд. 181,9 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 767,7 млн. грн., средства инвестиционных фондов — 422,9 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 751,9 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 2 млрд. 462 млн. грн., другие источники финансирования – 599 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 24 млрд. 040,5 млн. грн. с НДС) в январе-марте 2011 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 1 млрд. 250,7 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 3,6 млн. грн., добывающая промышленность – 2 млрд. 854,7 млн. грн., перерабатывающая промышленность – 6 млрд. 540,5 млн. грн., производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 1 млрд. 071,7 млн. грн., строительство – 851,8 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 1 млрд. 718,4 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 258,5 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 3 млрд. 221,8 млн. грн., финансовая деятельность – 263 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 5 млрд. 260,3 млн. грн., государственное управление – 64,8 млн. грн., образование – 96,4 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 145,3 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 439 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в январе-марте 2011 года стали Киев – 4 млрд. 324 млн. грн., Днепропетровская область – 2 млрд. 381,4 млн. грн., Донецкая область – 2 млрд. 276 млн. грн., Киевская область – 1 млрд. 820,1 млн. грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.

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Минфин презентовал проект закона о реформировании "упрощенки"

Министерство финансов презентовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Как отметил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, законопроектом предлагается ввести дифференциацию налогоплательщиков-физлиц на три категории в зависимости от годового объема выручки, количества наемных работников и вида деятельности.

Предлагается внедрить фиксированную ставку единого налога: она будет привязана к размеру минимальной зарплаты. «Второе – это повышение граничного объема доходов, который определяется в размерах минимальной заработной платы. Если у нас раньше было максимум 500 тыс. грн., то для физлиц теперь увеличено до 2 млн. грн., а для юрлиц – с 1 до 5 млн. грн.», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроект предусматривает возможность для физлиц регистрироваться плательщиками НДС, но в этом случае они должны вести упрощенный учет доходов и расходов.

«Кроме того, было отменено ограничение относить на расходы плательщика налога на прибыль расходы на приобретение товаров у физлиц - плательщиков единого налога… Но внедряется отчетность для юрлиц по контрагентам, с которыми у них есть отношения, с малым бизнесом», - сообщил первый заместитель министра финансов. Таким образом предполагается контролировать «упрощенцев» в вопросе не превышения ими граничного объема выручки, подчеркнул А.МЯРКОВСКИЙ.

Также предлагается отменить 50-процентную надбавку к фиксированной ставке налога, которая применяется за каждого наемного работника свыше установленного количества.

«Для тех, кто будет реализовывать собственную продукцию, ставка единого налога будет уменьшена в два раза», - говорит А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроектом отменяется ежегодное переоформление свидетельств плательщиков единого налога.

Физлица - плательщики налога по фиксированной ставке, согласно проекту закона, смогут предоставлять услуги исключительно физлицам или плательщикам единого налога.

«Мы предусматриваем, что он (закон – УНИАН) должен быть введен с 1 июля 2011 года. Будет переходной период для того, чтобы все органы власти смогли привести свои решения в соответствие с нормами того закона, который будет принят в окончательной редакции. Для физлиц, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую, предусматривается переходной период до 1 января 2016 года, в котором ставка налога на доходы физлиц фактически составит 50% от действующей на сегодня – не 15%, а 7,5%», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроект о реформировании «упрощенки» (№08521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года.

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Парламент одобрил проект закона о расширении сети разрешительных центров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” относительно расширения сети разрешительных центров”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается внедрить нормативно-правовое основание для выдачи документов разрешительного характера по принципу организационного единства на областном уровне, а именно создание разрешительных центров областного уровня.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести новую терминологию, в частности, «региональные разрешительные органы». Согласно документу, «региональные разрешительные органы — территориальные органы министерств и других центральных органов исполнительной власти в областях и Автономной Республике Крым, органы исполнительной власти Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, их должностные лица, которые уполномочены, в соответствии с законом, от своего имени проводить или вовлекаться в проведение экспертизы и обследования объектов, на которые выдаются документы разрешительного характера, выдавать такие документы в пределах соответствующей административно-территориальной единицы».

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ТЭК

Украина за 4 месяца увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 11,9%, или 174,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2010 года – до 1,643 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился на 42,4%, или на 22,43 млн. кВт/ч, – до 753,9 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 77,4% – до 401,9 млн. кВт/ч, в Словакию – на 45,8%, до 352 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-апреле т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-апреля вырос в 38 раз– до 79,8 млн. кВт/ч. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Также сообщается, что в апреле т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 67,8%, или на 180,8 млн. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2010 года, – до 447,6 кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

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Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 сохранили на уровне 10 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам придерживаться установленного на предыдущем заседании ценового коридора на бензин А-95 на уровне 10,00 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 17 мая.

Вместе с тем, группа также рекомендовала трейдерам в связи с избытком на рынке дизельного топлива снизить его стоимость до 9,6 грн./л.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил: «Мы, как государство, взвешенно подходим к функционированию рынка, в то же время будем требовать выполнения договоренностей. Государство подставило плечо трейдерам в самый непростой момент, снизив акцизы на топливо и внедрив соответствующие инициативы на законодательном уровне. Потому мы хотим, чтобы наши отношения были партнерскими, а договоренности соблюдались».

Министр также обратился к Антимонопольному комитету с предложением принимать соответствующие жесткие решения относительно участников рынка, которые будут отказываться выдерживать верхний уровень коридора.

На заседании также обсуждался вопрос ресурсного наполнения украинского рынка нефтепродуктов. В ходе обсуждения участники выразили уверенность в том, что ресурсная база нефтепродуктов в Украине является достаточной для бесперебойного обеспечения рынка.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос относительно законодательного урегулирования пакета вопросов, связанных с функционированием рынка нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельное топливо – до 9,60 грн./л.

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Производство бензина увеличилось на 0,4%, дизтоплива – сократилось на 25,4%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-апреле 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,921 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-апреле сократилось на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,895 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-апреле сократилось на 20,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 0,768 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, Украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, - до 2,873 млн. тонн, дизельного топлива - на 5,1% - до 3,709 млн. тонн, топочного мазута - на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

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Промышленность

Украина и Россия продолжают переговоры по крейсеру «Украина» - Янукович

Украина и Российская Федерация продолжают переговоры по крейсеру «Украина».

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Николаеве в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Работа не прекращалась, она продолжается. Наши главные переговоры с Российской Федерацией продолжаются. Есть разные предложения, подходы», - сказал Президент.

«Пока еще мы не можем сказать окончательный результат. Но будем иметь надежду, терять ее никогда нельзя», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявлял, что Россия не заинтересована в приобретении крейсера «Украина».

«Пока еще Российская Федерация не заинтересована в его (крейсера «Украина» - УНИАН) приобретении – у нас нет такой задачи и необходимости», - сказал А.СЕРДЮКОВ и добавил: «Да и, собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и деньги там не заложены».

Справка УНИАН. Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.

17 мая 2010 года Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина» с помощью российской стороны.

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В Украине рост промпроизводства составил 4,9%

В Украине рост промышленного производства в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,9%, в январе-апреле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле т.г. по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 4,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,8% (к марту т.г. – спад 2%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – спад 0,1% ( к марту т.г. – спад 0,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 6,8% ( к марту т.г. – 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года составил 4,1% ( к марту т.г. – спад 3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 3,3% ( к марту т.г. – рост 2,4%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 16% ( к марту т.г. – спад 5,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 17,3% ( к марту т.г. – спад 6%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 11,8% ( к марту т.г. – 5,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле т.г. против апреля 2010 года составил 1,3% ( к марту т.г. – спад 11,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,5% ( к марту т.г. – спад 6,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 20,7% ( к марту т.г. – спад 1,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 13,9% ( к марту т.г. – спад 3,2%), в том числе в химическом производстве – 18,8% ( к марту т.г. – спад 3,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 3,2% ( к марту т.г. – спад 1,6%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 12,9% ( к марту т.г. – рост 14,1%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2010 года рост производства составил 3,1% ( к марту т.г. – спад 3,8%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 13,6% ( к марту т.г. – спад 8,8%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 18% ( к марту т.г. – спад 0,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 4% ( к марту т.г. – спад 9,2%), в производстве транспортного оборудования – рост 15,5% ( к марту т.г. – спад 14,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 11,5% ( к марту т.г. – спад 17,3%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-апреле 2010 года против января-апреля 2009 года составил 12,8%.

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Агро

Правительство ожидает, что урожай гречихи в 2011 году вырастет вдвое – до 300 тыс. тонн В текущем году урожай гречихи во всех категориях хозяйств, по данным регионов, ожидается на уровне 300 тыс. тонн, что на 166 тыс. тонн больше урожая 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении отмечается, что правительство «сделало выводы» из прошлогоднего неурожая гречихи и добилось «принципиального исправления» ситуации.

До 29 апреля было посеяно 17 тыс. га гречихи. При условии средней урожайности за последние 3 года (8,0 ц/га) в конце июля - в начале августа текущего года ожидается намолот 13,0-13,5 тыс. тонн зерна гречихи нового урожая.

Посевная площадь гречихи во всех категориях хозяйств Украины составляет 313 тыс. га, то есть на 98 тыс. га, или на 45% больше, чем в прошлом году.

Значительные площади посевов сосредоточены в наиболее благоприятных природно-климатических регионах, в частности в Сумской области – 36 тыс. га, Хмельницкой – 36,5 тыс. га, Винницкой – 26 тыс. га, Харьковской – 24,7 тыс. га, Кировоградской – 22 тыс. га, Полтавской – 20 тыс. га., Черниговской – 20 тыс. га, Тернопольской – 18,5 тыс. га, Киевской – 17,8 тыс. га и Черкасской – 15,9 тыс. га.

В сообщении отмечается, что нынешняя весна была достаточно благоприятной для этой культуры.

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Фондовый рынок

Кабмин продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты

Правительство продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании регионального Комитета по экономическим реформам в Николаеве.

“Мы в ближайшее время примем решение о разгосударствлении той собственности, которая еще осталась у государства”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, продолжение процесса приватизации будет способствовать переходу государственной собственности к эффективным хозяевам.

“Безусловно, стратегические направления будут все закреплены за государством, – отметил Президент, – а все другие будут постепенно приватизированы, чтобы мы получили эффективного владельца”.

“В этом направлении мы будем двигаться”, – резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

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