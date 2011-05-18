ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «С начала года Кабмин вернул кредиторам более 26 млрд. грн.» пишет - расходы на обслуживание государственного долга составили 6,44 млрд. грн., на погашение основной суммы задолженности – 19,64 млрд. грн.

http://delo.ua/ukraine/s-nachala-goda-kabmin-vernul-kr-157613/

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Также «Дело» подает материал «Киевские строители предпочитают Mercedes-Benz и Cadillac Escalade», в котором пишет – компания «Трест-Киевгорстрой-1», директора которой недавно задержали в Киеве по подозрению в финансовых махинациях, имеет огромнейший автопарк VIP-автомобилей…

http://delo.ua/ukraine/kievskie-stroiteli-predpochitaju-157581/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Проще упрощенного», в котором пишет - правительство Николая Азарова решилось на проведение обещанной реформы упрощенной системы налогообложения. Вчера в парламент был подан законопроект, учитывающий почти все пожелания предпринимателей. Уже с 1 июля бизнесу, который платит единый налог, будет разрешено регистрироваться плательщиком НДС, а крупным предприятиям – относить на валовые расходы затраты, понесенные на приобретение у "единщиков" товаров, работ и услуг. Такие предложения правительства готовы поддержать даже в оппозиции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642768

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство разбавит бензин», в котором пишет – нефтетрейдеров обяжут маркировать продаваемое на АЗС топливо. Вчера парламент принял в первом чтении законопроект, который, по мнению Минэнерго, позволит снизить объемы контрабандного и контрафактного горючего на рынке. Участники рынка уверены, что введение маркировки увеличит цены на топливо на 12-15 коп. за литр…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642788

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Госзакупки станут тайной», в котором пишет – в оппозиции утверждают, что принятые Радой изменения ограничивают доступ к информации о процедуре госзакупок и расширили возможности злоупотребления бюджетными средствами…

http://state.eizvestia.com/full/goszakupki-stanut-tajnoj

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Также «Экономические известия» подают материал «ЕБРР оставили без гривни», в котором пишут - парламент отклонил законопроект, разрешающий международным финансовым учреждениям выпускать гривневые облигации…

http://finance.eizvestia.com/full/ebrr-ostavili-bez-grivni

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«Экономические известия» публикуют материал «Емец ушел», в котором пишут - Янукович отправил в отставку министра здравоохранения Илью Емца. Министра обвинили в неспособности реформировать отрасль…

http://state.eizvestia.com/full/emec-ushel

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцев накормят мясом кенгуру» пишет - австралийская сторона согласовывает возможность экспорта мяса кенгуру в Украину с Госветслужбой…

http://www.segodnya.ua/news/14250372.html

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Также «Сегодня» в публикации «Переговоры по газу: лед тронулся, но есть подвох» пишет – в ближайшие дни Россия может согласиться скостить нам цену на газ, но…

http://www.segodnya.ua/news/14250468.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стросс-Кан попал, или Скандал с изнасилованием "вовремя» пишет - мир стоит на пороге нового кризиса, что подтверждает финансовая отчетность из США и Европы. Глобальная финансовая система продемонстрировала свою несостоятельность. Необходимы перемены. А в этом деле одну из главных партий играет МВФ, в том числе и его руководитель. Именно поэтому скандал вокруг Д.Стросс-Кана если и беспочвенный, все равно имеет место быть…

http://economics.unian.net/rus/detail/88417

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Штрафной убыток» пишет – в России надзорные органы убыточны. В 2010 г. они потратили 91,2 млрд руб., а взыскали в виде штрафов всего 12,5 млрд руб. На выявление одного нарушения Россельхознадзор тратит почти 1 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260393/shtrafnoj_ubytok

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Также «Ведомости» в публикации «Газпром» заплатит» пишут – Минфин РФ придумал, как пополнить казну за счет «Газпрома», пощадив других производителей газа. Предложение министерства — ввести повышенный НДПИ на газ только для владельцев газопроводов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260395/gazprom_zaplatit

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Издание «Известия» в публикации «Черные дни нефти» пишет – цены на нефть рухнули. Бюджет России заметит это через несколько месяцев. Он снова станет дефицитным из-за огромного объема социальных обязательств. Остаются призрачные надежды, что бензин подешевеет, но и этому рано радоваться. Экономику придется избавлять от нефтяной зависимости…

http://www.izvestia.ru/economic/article3155278/

(УНИАН)