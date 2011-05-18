Кабмин заинтересован в опыте ОЭСР в создании благоприятного инвестиционного климата – Клюев

Самый большой интерес для правительства Украины представляет опыт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в создании максимально благоприятного инвестиционного климата.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в Киеве на встрече с делегацией ОЭСР, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьер-министра.

По его словам, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Украины - одна из ключевых задач украинской власти.

«Мы активно занимаемся дерегулированием экономики. Только за апрель парламент принял полтора десятка законопроектов, направленных на упрощение условий ведения бизнеса в Украине», - заявил А.КЛЮЕВ.

Однако, по его словам, украинская власть столкнулась с рядом проблем. Если даже парламент принимает закон, а затем для его выполнения Кабинет министров утверждает все подзаконные акты, то эти решения не выполняются чиновниками на местном уровне.

«Нас абсолютно не удовлетворяют темпы их воплощения в жизнь. Мы пока не можем поменять менталитет тысяч чиновников, которые всячески пытаются оказывать сопротивление выполнению принятых решений», - заявил А.КЛЮЕВ. Он также добавил что, несмотря на это, правительство Украины будет целеустремленно работать над реализацией намеченных программ, среди прочего «применяя достаточно жесткие меры».

Как сообщал УНИАН, 11 мая распоряжением Кабинета министров Украины первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины А.КЛЮЕВ утвержден председателем координационного совета по связям с ОЭСР.

OЭCP – международная организация, членами которой являются 34 развитые страны (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Германия, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония).

Программой экономических реформ Президента Украины предусмотрена разработка национального плана по активизации сотрудничества с ОЭСР и приобретение членства в этой организации в среднесрочной перспективе.