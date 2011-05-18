Азаров: в изменениях к Налоговому кодексу учтены все замечания бизнеса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что при подготовке законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс правительство учло практически все замечания и предложения, поступившие от представителей бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Тщательное обсуждение с бизнесом компромиссных норм дало ответ практически на все вопросы, которые задавали перед властью предприниматели. Поэтому можно утверждать, что в целом изменения к Налоговому кодексу защищают рабочие места в малом и среднем бизнесе, и будут способствовать их увеличению», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер сделал замечание разработчикам документа за то, что они затянули с подготовкой соответствующих изменений.

Он также отметил, что правительство просит Верховную Раду рассмотреть законопроект в первоочередном порядке.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.