В УНИАН состоится мастер-класс об особенностях создания эффективной команды

Сегодня в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс бизнес-тренера Елены ЛАМАНОВОЙ «Как создать эффективную команду для реализации бизнес-задач».

По словам Е.ЛАМАНОВОЙ, от того, насколько команда эффективна и результативна, зависит успех работы подразделения и бизнеса в целом.

«В хорошей команде каждый сотрудник знает своё место и функции, понимает и принимает сильные стороны и ограничения своих коллег, вместе с другими стремится к достижению общей цели, отвечая при этом за свою часть работы. Как всего этого добиться, вы узнаете на предлагаемом мастер-классе», - отметила Е.ЛАМАНОВА.

Программа мастер-класса:

1. Что такое команда, её эффективность и результативность? О какой команде мечтает каждый руководитель? Определяемся с понятиями и проясняем цели.

2. Законы жизни команды (организации) как системы, которые работают даже в том случае, если мы о них не знаем! Закон иерархии, баланс между «брать» и «давать», право на место в системе.

3. Формирование команды под цели и задачи компании и подразделения. Подбор, замена, профессиональный и личностный рост сотрудников для руководителя.

4. Распределение функций, ответственности и полномочий в коллективе через знание сильных и слабых сторон своих сотрудников. Стили менеджмента по Адизесу.

5. Сплочение и управляемость команды как процесс и результат работы руководителя по командообразованию.

Мастер-класс рассчитан начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса.

Время проведения семинара – 18 мая, среда. Начало в 18.30. Продолжительность – 3 часа. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109667.html

Справка УНИАН: Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес – тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г. Киев (www.trillium.com.ua), автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» (http://trillium.com.ua/agentstvo-po-upravleniyu-personalom/) и «Школа Семейного Бизнеса» (http://trillium.com.ua/centr-obrazovaniya/). Опыт работы в сфере обучения и развития: с 1992 года (18 лет).

Предлагаемый мастер-класс является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». В мае – июне курс обучения «Школа Линейного Руководителя» пройдёт в полном объёме в форме отдельных мастер-классов, дополняющих друг друга на базе УНИАН.