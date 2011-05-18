Возможная отставка Стросс-Кана не окажет значительного влияния на Украину - эксперты

Возможная отставка главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика СТРОСС-КАНА вряд ли окажет значительное влияние на Украину.

Такое мнение высказали в интервью УНИАН ряд опрошенных экспертов.

В частности, по словам руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая ИВЧЕНКО, скандал с главой МВФ вряд ли существенно отразится на процессе сотрудничества МВФ с Украиной. "Учитывая предыдущие договоренности, Украина в этом году должна получить от МВФ около 6 млрд. долларов. Мы считаем, что в случае, если суд признает СТРОСС-КАНА виновным, МВФ довольно быстро найдет замену директору, и это не повлияет на процедуру получения Украиной кредита МВФ", - сказал он.

Н.ИВЧЕНКО также отметил, что возможное увольнение Д.СТРОСС-КАНА не окажет значительного влияния на деятельность МВФ. "Замена в этом случае будет найдена довольно быстро. Мировое сообщество понимает, что в условиях неустойчивых темпов роста экономик отдельных стран оставлять без руководителя такую организацию было бы неуместным. Поэтому лидеры стран-доноров МВФ и, конечно же, США, в случае необходимости постараются в короткие сроки найти преемника на эту должность", - сказал эксперт. По его словам, затягивание получения кредита от МВФ связано с необходимостью выполнения Украиной требований МВФ, а не с возможной сменой руководства МВФ.

По словам аналитика АО "Эрсте Банк" Марьяна ЗАБЛОЦКОГО, на место Д.СТРОСС-КАНА может прийти человек, который был бы сторонником более жестких условий кредитования для государств, однако вряд ли это будет иметь большое значение для Украины. "В любом случае в решение о выдаче кредита вовлечено много людей из самого МВФ, а также возможно лоббирование третьих сторон", - отметил он. М.ЗАБЛОЦКИЙ также добавил, что даже без кредита МВФ "Украина чувствует себя очень комфортно". "Стоимость привлечений на внешних рынках как для правительства, так и для украинских компаний продолжает снижаться даже после новостей, что МВФ пока не посещает Украину. Не один из кредитов МВФ не предназначается для финансирования дефицита бюджета и носит сугубо психологический эффект. Поэтому пока, вместе со СТРОСС-КАНОМ или без него, с кредитом или без него, Украине нечего волноваться", - сказал М.ЗАБЛОЦКИЙ.

Напомним, в настоящий момент директор-распорядитель МВФ Д.СТРОСС-КАН ждет суда в одной из тюрем Нью-Йорка. Он обвиняется по семи статьям, главная из которых - изнасилование.

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