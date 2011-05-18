Главное на 18 мая (день)

Финансы

Азаров считает возможным увеличить в госбюджете объем социальных расходов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что у правительства есть все возможности для увеличения в Государственном бюджете социальных расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

“У нас есть основания готовить изменения к бюджету в части увеличения расходов, в первую очередь, социальных, поскольку экономическое развитие такие основания дает”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что результаты первого квартала свидетельствуют о закреплении тенденции роста экономики. Кроме того, Н.АЗАРОВ напомнил, что с 1 июля правительство планирует повысить должностные оклады в бюджетной сфере.

Как сообщал УНИАН, 11 мая КМУ принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда. Вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей ТИГИПКО объяснил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решением мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, этим решением уменьшается разница между окладом работников первого тарифного разряда и минимальной заработной платой в Украине.

Напомним также, ранее украинские профсоюзы всех регионов требовали от правительства увеличить зарплату «бюджетникам», предусмотреть средства для увеличения социальных стандартов в проекте Госбюджета на 2012 год, а также урегулировать вопрос с небольшой разницей в тарифных разрядах работников бюджетной сферы.

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Программу реформирования налоговой и таможенной служб подготовят за неделю

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов в течение недели завершить подготовку программы реформирования налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ еще в марте поручил в течение месяца подготовить такую программу, однако до сих пор она не вынесена на рассмотрение правительства.

«Срок заканчивается – программа на рассмотрение правительства не внесена, поэтому поручаю Министерству финансов с Государственной таможенной и налоговой службами в течение недели внести эту программу на рассмотрение правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в результате реформирования таможенная и налоговая службы должны превратиться из «сугубо фискальных» в органы «защиты экономических интересов Украины».

«Главной функцией налоговой и таможенной служб должно стать не взимание налогов, а создание условий для уплаты субъектами всех налоговых обязательств», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что программа реформирования должна учитывать опыт подобных реформ, проведенных в Грузии, Чехии и Эстонии.

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Кабмин ожидает перевыполнения доходной части Госбюджета за 5 месяцев на 3,51 млрд. грн.

Правительство Украины ожидает, что по итогам первых 5 месяцев (январь-май) доходы Государственного бюджета будут перевыполнены на 3,51 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«По итогам 5 месяцев ожидается перевыполнение доходов Госбюджета в размере 3,51 млрд.», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что в случае необходимости правительство может прибегнуть к заимствованию средств на внешних рынках, кроме кредита МВФ, однако не стал уточнять, когда и в каких объемах это может произойти.

«Деньги любят тишину. Это (заимствования – УНИАН) вопросы бизнеса, и я, как министр финансов, смотрю, когда будут благоприятные условия для выхода на рынок», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель 2011 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 89,808 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 32% от годового плана поступлений.

По информации Государственного казначейства Украины, в январе-апреле т.г. в общий фонд Госбюджета поступило 77,211 млрд. грн., в т.ч. поступления налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) составили 40,472 млрд. грн., что на 9,6% больше планового показателя на указанный период, налога на прибыль – 13,107 млрд. грн., что на 4,9% больше плана.

В специальный фонд Госбюджета за январь-апрель 2011 года поступило 12,598 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит Госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.

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Окончательный вариант пенсионной реформы почти готов - Тигипко

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что окончательный вариант пенсионной реформы почти готов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

При этом С.ТИГИПКО не стал уточнять, какие именно изменения и дополнения планируется внести в ранее предложенную программу пенсионной реформы.

«Они (изменения) практически готовы, но суть я пока не буду разъяснять, поскольку эту суть пока не одобрил Кабинет министров», - сказал С.ТИГИПКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что пенсионную реформу проводить необходимо и высказал надежду, что в июне она должна быть одобрена Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля С.ТИГИПКО заявлял, что презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе.

«Альтернативы проведению пенсионной реформы в Украине нет. Презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе. Это решение, которое стоит перед страной. Его необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов», - отметил С.ТИГИПКО.

Он очертил основные положения проекта закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не изменяем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться на протяжении 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев на протяжении четырех лет, также на протяжении 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – добавил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военные будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут вычислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.

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ТЭК

«Нафтогаз» планирует в 2012 году увеличить суточную добычу нефти в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в 2012 году увеличить суточную добычу нефти на концессионном участке Алам Эль Шавиш Ист (Alam El-Shawish East, Западная пустыня, Арабская Республика Египет) до 3 тыс. барр.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в 2011 году компания планирует добыть на участке Алам Эль Шавиш Ист 600 тыс. барр.

По состоянию на 17 мая «Нафтогаз Украины» добыл свыше 410 тыс. барр. нефти на месторождении Gharadiq, которое находится на участке Алам Эль Шавиш Ист. Ранняя добыча нефти на этом месторождении начата в апреле 2010 года.

Кроме того, закончено строительство второй очереди по ранней добыче нефти на скважине Karima-2 и ожидается получение разрешения Министерства нефти Египта на ввод ее в работу.

На сегодняшний день на указанной территории открыто пять месторождений нефти и газа. Одновременно с разведочными работами и работами по оценке месторождений (обработка геологических данных и подсчет запасов), на участке Алам Эль Шавиш проводится подготовка проектирования строительства трубопроводов и последующее обустройство месторождений.

Также в сообщении сказано, что после завершения строительства нефте- и газопроводов и введения в эксплуатацию скважин на других месторождениях, объем добычи будет составлять 7 тыс. барр. нефти и 700 тыс. куб. м газа в сутки.

Напомним, 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения, период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведочных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добычные запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Проводится оценка запасов на двух других месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организационно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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ВБ предоставит Украине 200 млн. долл. займа в рамках проекта энергосбережения на предприятиях

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 17 мая утвердил предоставление займа в размере 200 млн. долл. США на проект энергосбережения в Украине.

Об этом говорится в сообщении ВБ, переданном агентству УНИАН.

Данные средства будут направлены на мероприятия, целью которых является энергосбережение в промышленных компаниях, муниципалитетах и на предприятиях, которые находятся в муниципальной собственности, и энергосервисных компаниях.

В рамках проекта предоставляется займ через финансового посредника – «Укрэксимбанк». Банк будет кредитовать непосредственно промышленные и муниципальные проекты эффективного использования энергии. «Укрэксимбанк» будет также осуществлять последующее предоставление средств (перекредитование) банкам-участникам для создания финансового рынка для проектов эффективного использования энергии.

Предусматривается 6 категорий инвестиционных субпроектов: модернизация неэффективного и устаревшего оборудования/производственных объектов; установка высокоэффективного энергосберегающего промышленного оборудования и внедрение технологий с высокой степенью энергосбережения для новых производственных мощностей; использование отработанного газа, тепловой энергии и избыточного давления в промышленных технологиях; усовершенствование промышленных систем, связанное с комплексом мероприятий для повышения эффективности использования энергии; уменьшение потерь энергии на предприятиях муниципального сектора, которые, в основном, специализируются на централизованном теплоснабжении городских районов; уменьшение потерь энергии в домах.

Проект должен помочь Украине сократить энергоемкость на 20% до 2015 года и на 50% до 2030 года. Он также будет способствовать уменьшению зависимости Украины от импортированного газа, а следовательно, смягчению рисков, связанных с безопасностью энергоснабжения, и уменьшению стоимости энергоснабжения.

“Потенциал эффективного использования энергии в Украине огромен. Если бы стране удалось уменьшить свою энергоемкость до уровня Польши, она могла бы сократить свое энергопотребление приблизительно на одну треть. Это могло бы привести к уменьшению, по меньшей мере, на 30% потребления природного газа”, – сказал директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

Проект также поможет сократить выбросы CO2, по меньшей мере, на 1 млн. тонн ежегодно и, как ожидается, будет способствовать созданию рабочих мест, как непосредственно, так и опосредствовано, через преимущества повышенной конкурентоспособности благодаря уменьшению стоимости продукции в результате меньшей энергоемкости.

ВБ поддержал Украину в реформировании энергетического сектора путем проведения диалога по стратегическим вопросам, предоставления технической помощи и финансирования проектов структурной перестройки с начала 90-х гг. прошлого века, в том числе двух проектов реабилитации гидроэлектростанций, проекта передачи электроэнергии, проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева, проекта энергосбережения в административных и общественных зданиях г. Киева, проекта структурной перестройки угольной промышленности и экспериментального проекта в угольной отрасли. Всемирный банк также сотрудничает с правительством и другими международными финансовыми учреждениями для предоставления технической помощи в реструктурировании газового сектора с целью содействия инвестициям в модернизацию газовой промышленности.

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Агро

С производством овощей плохо в Запорожской, Кировоградской и Херсонской областях - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительный уровень производства овощей в Запорожской, Кировоградской и Херсонской областях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

“Сегодня мы начинаем заслушивание председателей областных государственных администраций относительно состояния и перспектив развития производства овощей, в том числе картофеля, а также создания рыночной инфраструктуры для обеспечения населения овощами и фруктами”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что по предложению Министерства аграрной политики и продовольствия первыми по данному вопросу отчитаются руководители Запорожской, Кировоградской и Херсонской областей, где, по оценке МинАПК, состояние дел наихудшее.

“Заметьте, в этих областях самим Богом дано производить овощей и фруктов в изобилии для всей Украины, и не только для Украины. Вспомните, что, например, мелитопольскую черешню и херсонские томаты знали и во Франции, и в Великобритании”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, после рассмотрения правительством отчетов руководителей трех областей могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.

Кроме того, Н.АЗАРОВ заявил, что правительство сегодня рассмотрит проект распоряжения Кабмина об утверждении плана первоочередных мер по развитию производства овощей.

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Джарты намерен поднять вопрос целесообразности закупки гречки в Китае

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ не исключает, что поднимет на заседании Совета регионов, которое запланировано на начало июня на полуострове, вопрос целесообразности закупки гречки в Китае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совмина АРК 17 мая.

«Покупку гречки в Китае доверили непонятной коммерческой структуре за непонятные средства по непонятной цене непонятного качества... Понимая, что наша ментальность такова, что не хотят ее кушать, фасуют ее в украинскую фасовку. Люди узнают об этом только тогда, когда сварят - от нее только мамалыга остается», - возмутился крымский премьер.

«В кавычках хороший бизнес купил (крупу) по определенной цене, которую будет теперь выставлять, и с населения вытягивают те же самые деньги, как по цене нашей, украинской гречки. Нужно сегодня к АЗАРОВУ обратиться и сказать: Николай Янович, где дешевая гречка, которую вы обещали? И почему не государство закупает, а коммерческая структура? Давайте этот вопрос поднимем на Совете регионов. И пусть премьер-министр ответит на этот вопрос», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Как сообщалось, в Украину импортировано 800 тонн китайской гречки. Крупу завезла компания «Хлеб Инвестбуд».

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Транспорт/Связь

В Киеве реконструируют улицу Набережно-Крещатицкую

В 2011 году будет разработана проектно-сметная документация и осуществлена реконструкция проезжей части улицы Набережно-Крещатицкой в районе Почтовой площади с демонтажем трамвайных путей на участке от ул. Игоревской до Набережного шоссе, 2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Заказчик работ, коммунальная корпорация «Киевавтодор», на конкурсных торгах определит генеральную проектную и генеральную подрядную организации на выполнение этих работ, разработает, согласует и утвердит проектно-сметную документацию.

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ДЖД назначила пять дополнительных поездов в крымском направлении

С целью удовлетворения потребностей пассажиров во время «горячего» летнего сезона Донецкая железная дорога назначила пять дополнительных поездов на Крымский полуостров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд № 277/278 Донецк-Симферополь начнет ежесуточное курсирование с 11 июля по 31 августа. Отправление из Донецка в 12.57, прибытие в Симферополь в 22.40, отправление из Симферополя в 1.30, прибытие в Донецк в 11.50.

Поезд № 419/420 Луганск-Дебальцево-Феодосия (Айвазовская) начнет курсирование по четным датам с 10 июня по 18 сентября. Отправление из Луганска в 15.30, прибытие в Феодосию в 8.08, отправление из Айвазовской в 15.10, прибытие в Луганск в 8.08.

Поезд № 427/428 Ясиноватая-Феодосия (Айвазовская) начнет курсирование по нечетным датам с 3 июля по 29 августа. Отправление из Ясиноватой в 20.06, прибытие в Феодосию в 8.08, отправление из Айвазовской в 15.10, прибытие в Луганск в 3.54.

Поезд № 435/436 Луганск-Симферополь начнет курсирование с 3 июня по отдельным датам, в июне только по нечетным датам. Отправление из Луганска в 21.04, прибытие в Симферополь в 11.43, отправление из Симферополя в 14.16, прибытие в Луганск в 5.10. Поезд № 438/437 Донецк-Симферополь начнет курсирование с 15 июля по отдельным датам. Отправление из Донецка в 1.22, прибытие в Симферополь в 11.43, отправление из Симферополя в 14.16, прибытие в Донецк в 0.39.

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Завтра кратковременный дождь ожидается на юге Украины и в Карпатах

19 мая в южной части Украины и Карпатском регионе местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток ожидается переменных направлений, 3-8 м/с; на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Крыму и на побережье морей ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в области ночью 7-12°, днем 22-27°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 24-26°.

18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 14-18°, вблизи Феодосии 12°, Геническа 22°; в Днепре возле Киева 16°.

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