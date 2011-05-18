Главное на 18 мая (вечер)

Энергетика

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО угрожала экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ увольнением в случае его отказа подписать газовые контракты с ОАО «Газпром» в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом замгенпрокурора заявил в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания газовых контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией "Газпром".

По словам Р. КУЗЬМИНА, О.ДУБИНА отказывался подписывать контракты, предложенные российской стороной, без соответствующего решения Кабинета министров Украины, однако в последующем сделал это под давлением Ю. ТИМОШЕНКО.

«Она (Юлия ТИМОШЕНКО - УНИАН) вмешалась в переговорный процесс, она вмешалась в действия хозяйствующего субъекта, она дала письменные указания заключить этот договор, она требовала это под угрозой увольнения ДУБИНЫ с работы», - сказал замгенпрокурора.

Р.КУЗЬМИН также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставила экс-главе «Нафтогаза Украины» правительственную директиву на подписание газовых соглашений с печатью Кабмина. При этом данная директива не была утверждена коллегиальным решением правительства.

До одобрения каких-либо крупных форматов сотрудничества между Украиной и РФ будет действовать сегодняшний газовый контракт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов.

"Предложите то, что вы считаете правильным, и мы готовы будем рассмотреть эти варианты. Но до того, как одобрены какие-то крупные форматы сотрудничества, действует то соглашение, которое было подписано несколько лет назад. Договоры должны исполняться. Это очевидно", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что тема газа - одна из наиболее часто встречающихся в его политической практике во время контактов с руководством Украины, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в том числе.

"Мы обсуждаем эту тему. Эта тема экономическая, хотя, конечно, последствия ее для Украины (и для России тоже) имеют широкомасштабный характер, далеко выходящий просто за рамки экономики. Но, прежде всего, это все-таки вопрос взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

По его словам, цены на газ формируются по известным экономическим законам на основании адаптированных и общепринятых формул.

"Эти цены и должны применяться. Но это не значит, что мы не должны выстраивать планы на будущее и не смотреть на возможности, допустим, использования различного рода интересных экономических проектов, которые, будучи реализованы, допустим, у вас или у нас смягчат эту ситуацию. То есть, иными словами, здесь нет упертой позиции, что вот только такая цена и все", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Россия против распространения правил Третьего энергопакета на ГТС Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Госдумы России, Президент российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил на пресс-конференции в Берлине.

«Наша позиция такова: Третий энергетический пакет должен действовать там, где заканчиваются наши магистральные газопроводы – «Северный поток», «Южный поток», а также трубопроводные системы, которые идут через Украину…чтобы право доступа третьих лиц не понималось буквально, а был некий гибкий механизм», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Украина ратифицировала соглашение о вступлении в энергетическое сообщество Европы, что предполагает принятие в том числе норм третьего энергетического пакета.

«Это ставит под вопрос, а сможет ли Украина выполнить обязательства перед «Газпромом» о прокачке задекларированных объемов газа... Украина как всегда между – хочет полномасштабного сотрудничества как с «Газпромом» так и с ЕС », - сказал он.

По его словам, внедрение общеевропейских норм в энергетическую сферу в Украине затрудняет отношения с Россией.

Финансы

На 1 января 2011 года активный остаток к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) составлял 11,1 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн. на начало 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«На 1 января 2010 года долг (по возмещению НДС – УНИАН) составил 21,8 млрд. грн…

Кроме того, из 27,5 млрд. грн., предусмотренных для возмещения по росписи на 2010 год, возмещено 24 млрд. грн. (НДС – УНИАН)», - отметил он.

«Несмотря на разного рода сдерживающие факторы, по состоянию на 1 января 2011 года активный остаток к возмещению составил 11,1 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн.

Переплата по платежам в госбюджет осталась на том же уровне: на 1 января 2010 года – 14,3 млрд. грн., на 1 января 2011 года – 14,9 млрд. грн.», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, как отметил во время заседания комитета народный депутат Сергей ТЕРЕХИН, одним из условий получения Украиной очередного транша по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) является то, что не менее чем 70% украинских предприятий НДС будет возмещаться в автоматическом режиме. По его словам, на сегодня около 2 тыс. предприятий получают возмещение налога, из них лишь около 80 - в автоматическом режиме.

Ранее В.ЗАХАРЧЕНКО заявлял, что ГНСУ намерена до конца года возмещать НДС в автоматическом режиме в полном объеме.

Российский оператор электронных торгов B2B-Center начал работу в Украине, открыв в украинской доменной зоне торговую площадку, интегрированную в свою систему.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, теперь для получения доступа к работе с отечественными и зарубежными поставщиками и покупателями украинской компании достаточно подключиться к системе B2B-Center. Система позволяет в режиме on-line доступа проводить весь спектр возможных процедур в области электронной торговли, а также обеспечивает участникам ряд дополнительных сервисов. Главой B2B-Center (Украина) назначен Игорь ФРАНЦКЕВИЧ.

«Выход B2B-Center на украинский рынок – наш очередной шаг на пути создания единого электронного торгового пространства для компаний и предприятий разных стран. И наша задача – не только облегчить доступ украинским компаниям на российский рынок, но и способствовать формированию внутреннего рынка электронных торгов», - сообщил председатель совета директоров B2B-Center Александр БОЙКО.

Приватизация

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева и принял новое решение относительно удовлетворения иска Генпрокуратуры Украины о возвращении в госсобственность 68,01% акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Возвращен указанный пакет акций государству в лице Фонда государственного имущества Украины", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

По информации пресс-службы, разорваны договора купли-продажи 68,01 % пакета акций ОАО "ЗАлК", заключенные между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, суд апелляционной инстанции согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн. долл., существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства.

Социальная политика

Сегодня около тысячи предпринимателей из Львовской области отправятся в Киев, чтобы присоединиться к участникам акции «Вперед!», запланированной на 19 мая.

Об этом сообщил УНИАН сопредседатель Совета предпринимателей Украины при Верховной Раде Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

Он отметил, что в этот раз организованных выездов участников акции на автобусах не будет, во избежание инцидентов с работниками ГАИ».

«Я звонил по телефону перевозчикам Львовской области, которые ранее нам предоставляли услуги. Они мне сообщили, что их работники ГАИ предупредили о том, что в случае предоставления нам автобусов их будут лишать лицензии. Мол, причины для этого найдут», - сообщил Е.ШАПОВАЛЕНКО.

Он также сообщил, что в Киев предприниматели отправляются на собственном автотранспорте и по железной дороге из Львова, Стрыя, Дрогобыча, Самбора, Борислава, Нового Раздола.

«Во Львовской области акцию протеста «Вперед!» поддержали около 150 общественных организаций и движений, представители которых отправляются в Киев», - сообщил Е.ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, акций протеста предпринимателей 19 мая во Львовской области не планируется.

(УНИАН)