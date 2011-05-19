Курс НБУ на 19.05.11
00:11, 19 мая 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 19.05.11100 USD – 797.8500 (18 мая – 797.8500)100 EUR – 1135.1012 (18 мая – 1130.6332)10 RUR – 2.8447 (18 мая – 2.8375)Учетные курсы банковских металлов на 19.05.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-118979.38 (18 мая-119318.47)961 XAG 10 Серебро-2759.76 (18 мая-2735.03)962XPT10Платина-141458.81(18 мая-141299.24)964XPD10Палладий-58322.84 (18 мая-57126.06)
Официальный курс НБУ на 19.05.11
100 USD – 797.8500 (18 мая – 797.8500)
100 EUR – 1135.1012 (18 мая – 1130.6332)
10 RUR – 2.8447 (18 мая – 2.8375)
Учетные курсы банковских металлов на 19.05.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-118979.38 (18 мая-119318.47)
961 XAG 10 Серебро-2759.76 (18 мая-2735.03)
962XPT10Платина-141458.81(18 мая-141299.24)
964XPD10Палладий-58322.84 (18 мая-57126.06)
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