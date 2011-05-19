Анонс на 19 мая

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Закарпатской области.

* Пресс-конференция по случаю проведения 19–21 мая в Киеве V-го Всеукраинского фестиваля науки, приуроченного к профессиональному празднику научных работников - Дню науки Торжественное открытие Фестиваля. В церемонии открытия примут участие: президент НАНУ Б.Патон, министр образования и науки Украины Д.Табачник, председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины В.Семиноженко. Приглашены: Премьер-министр Украины, руководители дипломатических представительств иностранных государств в Украине, известные политики, деятели культуры и искусств.

* Начнет работу II Международная конференция «Мясное животноводство Украины - 2011». Организаторы - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство «AgriEvent» при поддержке Минаграполитики и продовольствия Украины. Участники: председатель правления корпорации «Сварог Вест Групп» Андрей Гордийчук; ген.директор ООО «Сагро» Игорь Бучацкий; финансовый директор группы компаний "Агротон" Андрей Анпилов; ген.директор ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина» Роман Мазур и др.

* Возле ВРУ состоится Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед». 2-ое заседание Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Планируется брифинг организаторов акции на тему: «Цели и задачи Весеннего марша протеста и 2-й Народной коллегии Всеукраинской акции «Вперед». Подход организаторов акции к представителям СМИ возле памятника Героям Революции (напротив главного входа в Мариинский дворец).

* При участии первого зам.председателя КГГА Александра Мазурчака и начальника Главного управления ценовой политики Василия Яструбинского состоится брифинг на тему: «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание НКРЭ.

* Круглый стол на тему: «Новые принципы надзора и контроля за продукцией в Украине». Участники: Виталий Башинский, зам.председателя Госкомветмедицины Украины; Дарья Безякина, зам.начальника управления Госинспекции по контролю за качеством лекарственных средств МЗ Украины; Александр Бороданя, президент лиги «Укркожобувьпром»; Неля Бутыльская, зам.директора департамента регуляторной политики Минэкономики Украины; Вадим Лиманский, координатор комитетов ЕБА; Виктор Трофименко, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

* Пресс-конференция первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Безуглого на тему: «Актуальные вопросы продовольственного обеспечения Украины».

* Состоится совместная пресс-конференция первого зам.председателя Национального банка Украины Юрия Колобова и исполнительного директора Thomson Reuters в России и СНГ Массимо Ди Грегорио на тему: “Внедрение Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц”.

* Состоятся «Энергетические дебаты», организованные Институтом энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком». Тема: «Украинская энергетика глазами министров». В дискуссионной панели примут участие: министры топлива и энергетики Сергей Ермилов (2002-2004 гг.), Иван Плачков (2005-2006 гг.) и Юрий Продан (2007-2010 гг.). Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Круглый стол на тему: «Есть ли возможность сделать аграрный сектор Украины одним из мировых лидеров?”. Организаторы - Международный Фонд Блейзера и информационно-аналитический портал «Полiт.ua». Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Жан-Жак Эрве, советник правления сельскохозяйственной группы банка Credit Agricole, академик Академий сельского хозяйства России, Украины, Франции; Джон Шморгун, президент агрохолдинга «Harmelia»;Игорь Лавриненко, руководитель аналитического отдела, «Реформаторский клуб».

* Состоится мультимедийный видеомост Санкт-Петербург- Киев на тему: "Как защитить свой город? Опыт Санкт-Петербурга и Киева". Участники в Киеве: Игорь Луценко, активист ГИ "Сохрани старый Киев"; Егор Соболев, руководитель гражданской службы "Свидомо", руководитель агентства журналистских расследований "Свидомо"; Михаил Дегтярев, директор музея истории Украины; Николай Жариков, экс-архитектор Києва. В Санкт-Петербурге: Сергей Горбатенко, историк архитектуры, председатель Санкт-Петербургского отделения Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей; Дмитрий Литвинов, активист общественного движения "Живой город".

* Пресс-конференция по поводу проведения рекламно-информационной акции "Отдыхайте в Украине". Участники: Дмитрий Заруба, зам.председателя Госслужбы туризма и курортов; Олег Литвяк, директор Национального туристического офиса; Игорь Слисаренко, председатель Ассоциации журналистов "Туристический пресс-клуб Украины". Акция инициирована Госслужбой туризма и курортов, Ассоциацией журналистов "Туристический пресс-клуб Украины" и Национальным туристическим офисом Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Готовность столичных пляжей к открытию летнего сезона». В работе примет участие генеральный директор КП «Плесо» Павел Походий.

* Круглый стол на тему: "Перспективы Украины сквозь призму председательства в Совете Европы". Заседание состоится под председательством директора Института украинской политики Костя Бондаренко. Приглашены: представители Министерства иностранных дел, Представительства Европейского союза в Украине, политики и эксперты.

* Круглый стол Конфедерации Строителей Украины на тему: "Актуальность принятия Закона "О персонификации ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" в рамках Закона "О регулировании градостроительной деятельности". Участники: Игорь Лысов, народный депутат Украины; Виктор Матчук, народный депутат Украины; Ксения Ляпина, народный депутат Украины; Александра Кужель, депутат ВРАРК; Игорь Соколов, зам.министра регионального развития и строительства; Андрей Кондратов, советник вице-премьер-министра Украины – министра социальной политики; Лев Парцхаладзе, глава совета директоров Конфедерации строителей Украины и др.

* Круглый стол на тему: «Экономика Украины в 2011 году: прогноз динамики, вызовы и риски». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Ирина Крючкова, зам.министра экономики Украины; Игорь Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ; Игорь Манцуров, директор НИЭИ Министерства экономики Украины; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Трофим Ковальчук, председатель Наблюдательного совета банка «Аркада»; Александр Сугоняко, президент АУБ и др.

* Круглый стол на тему: «Готовность Украины к интеграции в Европейское Энергетическое Содружество: выполнение Директивы 2001/80/ЕС». Организаторы: Комитет по вопросам европейской интеграции совместно с Международным центром перспективных исследований.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “После 15 месяцев жесткой борьбы с произволом - первая победа книжного магазина «Сяйво» в Хозяйственном Суде”. Участники: директор книжного магазина «Сяйво» Алла Лазуткина, зам.директора Алла Решетникова, общественный защитник Константин Климашенко, адвокат Олег Король, председатель Бюро журналистских расследований “Свідомо” Егор Соболев. 17 мая 2011 года Коллегия судов Хозяйственного Суда г. Киева признала незаконными: аукцион по продаже помещений ООО книжный «Магазин «Сяйво»; договор покупки-продажи этих помещений; договор покупки-продажи помещения книжного магазина «Сяйво» заключенный между ООО «Абриль Студия» и Имитатором книжного магазина - ООО «Книжный мир «Сяйво»; договор ипотеки помещений книжного магазина «Сяйво». Также было полностью отказано в удовлетворении иска о признании права собственности на помещение книжного магазина имитатору книжного магазина «ООО «Книжный мир «Сяйво» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужная аккредитация. Телефон: 067 406 12 61. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Концерн ТЮФ ЗЮД (TÜV SÜD), мировой лидер инспекционных, экспертных и сертификационных услуг, в 2010 году открыл свое представительство в Украине. Объем продаж Концерна в 2010 году составил 1,6 млрд. евро. Пресс-конференция, где можно узнать информацию о планах деятельности ТЮФ ЗЮД в Украине, итогах деятельности Концерна в 2010 году, особенностях сертификации промышленных предприятий, электроэнергии, полученной от возобновляемых источников, сертификации систем менеджмента и др.

* Состоится подход к прессе Секретаря СНБО Украины и Руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Станислава Козея по итогам встречи в рамках рабочего визита в Украину руководителя БНБ РП. Во время встречи стороны обсудят вопрос подготовки соглашения об ассоциации Европейского Союза с Украиной, сотрудничества в отрасли политики безопасности и обороны, региональной безопасности, энергетической безопасности, подготовки к чемпионату ЕВРО-2012.

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