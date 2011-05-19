ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «На дорогой бензин «Нафтогаза» не нашлось покупателей» пишет – НАК выставила торги свое топливо. Таким образом государство намерено стабилизировать ценовую ситуацию на рынке АЗС. Но покупателей на такой бензин не нашлось, так как его цена оказалась слишком высокой: "95-й" стоил 10,55 грн.

http://delo.ua/business/na-dorogoj-benzin-naftogaza-157692/

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Также «Дело» подает материал «У Дерипаски отобрали Запорожский алюминиевый комбинат», в котором пишет – после фактического прекращения работы "ЗаЛКа" Киевский суд принял решение о возвращении комбината в собственность государства. Поводом послужило то, что собственники "ЗаЛКа" расторгли кредитное соглашение о рефинансировании задолженности компании…

http://delo.ua/business/u-deripaski-otobrali-zaporozhsk-157688/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не обходите мимо», в котором пишет - в следующем году Украина ощутит на себе негативное влияние обходных российских газопроводов. Вчера было объявлено, что Nord Stream, проходящий по дну Балтийского моря, будет запущен в начале IV квартала этого года. В связи с этим упущенная выгода Украины в будущем году составит около $700 млн. Избежать снижения объемов прокачки по украинской территории можно разве что благодаря передаче ГТС в СП "Нафтогаза" и "Газпрома", отмечают эксперты. Но переговоры с Россией по газовым вопросам проходят крайне сложно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643324

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «По правилам зоны», в котором пишет – сегодня в Минске представители стран СНГ должны подписать новую редакцию договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Документ усложнит использование странами ограничений импорта и позволит решать торговые споры в специальном органе. Это даст украинским производителям возможность лучше защищать свои интересы в странах, не входящих в ВТО, но оставит за Россией преимущество перед другими участниками договора, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643287

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Цены готовятся к отпуску», в котором пишет – накануне сезона летних отпусков произошел всплеск цен на основные виды металлопродукции. Вероятнее всего, стоимость стального проката будет медленно снижаться вплоть до сентября…

http://markets.eizvestia.com/full/ceny-gotovyatsya-k-otpusku

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Также «Экономические известия» подают материал «Янукович видит цель», в котором пишут - Виктор Янукович воодушевлен позитивной динамикой наполнения госбюджета в первом квартале 2011 г. и планирует к концу года выйти на бездефицитный бюджет. Эксперты считают эту цель достижимой…

http://state.eizvestia.com/full/yanukovich-vidit-cel

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«Экономические известия» публикуют материал «Умиротворить Бухарест», в котором пишут - после продолжительной паузы официальный Киев решил активизировать двусторонние отношения с Бухарестом, претендующим на украинскую территорию…

http://state.eizvestia.com/full/umirotvorit-buharest

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинские замки пустят с молотка — под отели и рестораны» пишет - в Украине могут начать распродажу замков и дворцов, которых в стране около двух сотен. Большинство рушится из-за нехватки денег на ремонт (в год для спасения десятков замков Львовщины выделяют всего около 15 млн. грн., тогда как на каждый из них надо на порядок больше). Сейчас на продажу части замков наложен мораторий…

http://www.segodnya.ua/news/14250880.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бизнесу должно полегчать. 8 главных новинок» пишет – спустя полгода после «налогового Майдана» Кабмин уважил просьбы малого бизнеса и подал в Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. депутаты хотят его принять до отпуска…

http://www.segodnya.ua/news/14250872.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Киев-2025: «коммуналку» отдадут в концессию» пишет - согласно проекту Стратегии развития Киева до 2025 года, изношенное до предела столичное ЖКХ планируется спасать частными руками...

http://economics.unian.net/rus/detail/88486

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Доплата за газовую войну» пишет – «Газпром» продолжает платить за конфликт с Украиной. В прошлом году - 5,3 млрд руб. неустойки за невыборку газа с месторождения, которое разрабатывает вместе с германскими BASF и E. On

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260473/doplata_za_gazovuyu_vojnu

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Также «Ведомости» в публикации «Чужой формат» пишут – первая большая пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева вышла странной: ни итогов не подвел, ни планами на будущее не поделился…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260474/chuzhoj_format

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Издание «Известия» в публикации «Искушение Арктикой» пишет – британская BP предложила "Роснефти" новое сотрудничество в Арктике, так что альянс все-таки может сложиться. Однако, как заявил в интервью "Известиям" вице-премьер Игорь Сечин, впредь с BP нужно работать осторожнее. В "Роснефти" готовы рассматривать и другие варианты сотрудничества, к примеру с Exxon, Shevron или Shell…

http://www.izvestia.ru/economic/article3155337/

(УНИАН)