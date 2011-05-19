Сегодня возле ВР проходит Весенний марш протеста

Сегодня возле Верховной Рады проходит Весенний марш протест в рамках гражданской акции "Вперед".

Как передает корреспондент УНИАН, среди главных требований инициаторов акции - принятие пакета "народных реформ", увеличение зарплат и пенсий, отставка правительства и "авторов антинародных реформ", прекращение политических и экономических репрессий, реальная борьба с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, инициаторами всеукраинской акции "Вперед" являются активисты гражданских движений, организаторы налогового Майдана и Автомайдана. Акцию поддержали более 200 общественных организаций и профсоюзов малого и среднего бизнеса. В составе коллегии акции народный депутат Украины от “БЮТ-Батьківщи” Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

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