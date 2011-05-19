Ядуха: боеприпасы, хранящиеся в 27 км от ХАЭС, вывезут до 2015 года

Полная ликвидация арсенала боеприпасов в селе Цветоха Славутского района, расположенного в 27 километрах от Хмельницкой атомной электростанции, завершится до 2015 года.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА.

“Мы получили письмо от Министерства обороны Украины, в котором говорится, что воинская часть А1358, расположенная в селе Цветоха, будет расформирована до 2015 года. Соответственно, опасный арсенал также поэтапно до этого времени будет ликвидирован”, - объяснил он.

Председатель ОГА опроверг информацию, что Министерство чрезвычайных ситуаций Украины медлит с этим вопросом. По его словам, в действительности исполнителем работ является Минобороны, а МЧС только контролирует процесс.

“Почему идет промедление с ликвидацией боеприпасов? Потому что нужно взвешенно подготовиться к вывозу снарядов и получить из госбюджета нужное финансирование”, - отметил В.ЯДУХА.

Как сообщал УНИАН, 13 мая лидер Народного руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА и секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ предпринять действенные меры для ликвидации арсенала боеприпасов в с.Цветоха Славутского района Хмельницкой области, которая несет потенциальную угрозу техногенной безопасности ХАЭС и жителей окружающих населенных пунктов.

По словам парламентария, в с. Цветоха размещен арсенал Вооруженных сил Украины, где, по данным экспертов, хранится около 57 тысяч тонн ракет для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», с дальностью разлета до 30 км.

«В случае чрезвычайной ситуации на арсенале в с. Цветоха возможным последствием станет, как отмечают специалисты, разлет ракет на большое расстояние и минирование значительных площадей противопехотными минами типа ПФМ-1. Поэтому данный объект является потенциально опасным и несет, в случае чрезвычайной ситуации, угрозу не только Хмельницкой АЭС, которая находится на расстоянии 27 км от арсенала, но и железной дороги Киев - Львов (50 м) и окружающим населенным пунктам, в том числе городу Шепетовка (5 км)», – говорится в запросе депутата.

17 мая В.ЯДУХА заявил, что для ликвидации арсенала боеприпасов в селе Цвеоха Славутского район необходимо 25-30 млн. грн.

“Мы бьем тревогу, поскольку под открытым небом находится около 5 тыс. тонн снарядов. Часть средств, а это 15 млн. грн., уже выделены из госбюджета и на них выполнено 20% работ”, - заметил он и добавил, что утилизация боеприпасов будет происходить за пределами Хмельницкой области. “Арсенал боеприпасов в с. Цветоха для территории области является опасным и нуждается в быстрой утилизации. Этот объект мы обязательно доведем до логического завершения”, - заверил В.ЯДУХА.