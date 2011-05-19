Украина предлагает Беларуси внедрение совместных инновационных проектов - Азаров

Минск. Украина предлагает Беларуси внедрение совместных инновационных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи в Минске с премьер-министром Республики Беларусь Михаилом МЯСНИКОВИЧЕМ.

«Вот россияне создали Сколково. Но у них деньги есть. У нас с деньгами похуже, у и нас, и у вас. Но вместе с тем, давайте подумаем, создадим совместные центры инновационные. На паях, в складчину, как раньше умели это делать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что как в Украине, так и в Беларуси наука находится на достаточно высоком уровне, что дает возможность для эффективного сотрудничества. В то же время, Н.АЗАРОВ отмечает необходимость «коммерциализации науки» для того, чтобы она работала на рынок.

Н.АЗАРОВ отметил, что эффективным было бы сотрудничество Украины и Беларуси в области сельского машиностроения. Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул важность для Украины и Беларуси сотрудничества в фармацевтической промышленности, а также в области производства и хранения сельскохозяйственной продукции.