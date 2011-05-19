Главное на 19 мая (день)

Финансы

Украина и ЕС приняли решение по «секонд-хенду»

Украина и ЕС в целом договорились о защитных мерах в отношении одежды «секонд-хенд».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончанию консультаций с ЕС о создании зоны свободной торговли.

«Секонд-хенд»: мы здесь выйдем на такой инструмент как входные цены. Я здесь не буду называть сейчас конкретные цифры, но понятно, что они будут отражать какую-то сложившуюся конъюнктуру цен на одежду», - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, входные цены предусматривают введение пошлин на товары, импортируемые в Украину по цене ниже, чем установленная входная цена.

«Есть определенный уровень, о котором мы договариваемся, который складывается на рынке, ниже этого уровня применяется определенная, скажем так, пошлина, которая корректирует эту цену. Если цена выше этого порога – не применяется (пошлина)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с начала 2008 года. 16-17 мая в Брюсселе состоялись консультации в рамках этих переговоров.

Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.

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В Украине поступления налогов в госбюджет выросли на 61% – до 58 млрд. грн.

В январе-апреле 2011 года в государственный бюджет Украины поступило более 58 млрд. грн. налогов и сборов, что на 61,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном правительственном сайте.

В частности, от предприятий обрабатывающей промышленности поступило 14,276 млрд. грн. (в 1,4 раза больше, чем в январе-апреле прошлого года); добывающей промышленности – 8,330 млрд. грн. (в 1,8 раза больше); оптовой и розничной торговли – 7,892 млрд. грн. (в 1,8 раза больше); производства электроэнергии, газа и воды – 4,991 млрд. грн. (в 1,6 раза больше); транспорта – 3,623 млрд. грн. (в 1,3 раза больше), строительства – 1,59 млрд. грн. (в 1,5 раза больше).

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ТЭК

Ялта осталась без горячей воды из-за долгов за газ

Жители Ялты (Крым) на неопределенный период остались без горячей воды.

Как сообщает официальный сайт Ялты, временные неудобства связаны с задолженностью за потребление природного газа.

Как сообщил на заседании Ялтинского горисполкома мэр города Алексей БОЯРЧУК, причиной такой ситуации стало отсутствие лимитов на газ для коммунальных предприятий, а произошло это из-за низкого уровня оплаты населением услуг теплообеспечивающих предприятий. В связи с этим и была прекращена подача горячего водоснабжения для населения и остановлена работа городской бани.

«Подача газа не возобновится, пока ситуация не будет исправлена», - добавил А.БОЯРЧУК.

Задолженность населения перед КП «Ялтинские тепловые сети» составляет 2,2 млн. грн. (общая задолженность – 2,7 млн. грн.), перед Ялтинским филиалом АП «Крымтеплокомунэнерго» – 25,4 млн. грн. (с учетом прошлых лет – 28,6 млн. грн.), а перед КП «Ялтакурорттеплоэнерго» – 1 052,4 тыс. грн. (общая задолженность – 1 246,61 тыс. грн.).

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25 мая в Брюсселе пройдет презентация «Южного потока»

Берлин. 25 мая в Брюсселе пройдет презентация «Южного потока».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ заявил на международной конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

«25 мая этого года в Брюсселе состоится презентация проекта «Южный поток», - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

По его словам, на это мероприятие приглашены директораты Еврокомиссии, члены Европейского парламента, постоянные представители государств при ЕС, а также главы компаний, участвующих в реализации проекта.

«Предполагается изложить концепцию проекта, в том числе основные технико-экономические характеристики. Это очень важное мероприятие, которое позволит получить ответы на вопросы относительно этого проекта», - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

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«Энергоатом» не устраивают условия кредита «Сбербанка России»

НАЭК «Энергоатом» не устраивают условия, предложенные «Сбербанком России» на переговорах по привлечению 1 млрд долл. кредита под реализацию первоочередных работ по проекту достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Нас не устраивают предложения российской стороны. Напомню, что в конкурсных предложениях «Атомстройэкспорта» речь шла о привлечении государственного кредита, в то время как сегодняшние предложения «Сбербанка», по сути, являются коммерческим кредитом», - сказал глава компании, отметив при этом, что украинскую сторону, в частности, не устраивает довольно высокая процентная ставка по займу.

В то же время глава «Энергоатома» сообщил, что переговоры по привлечению кредитных средств продолжаются и станут, в частности, предметом обсуждения на сегодняшнем заседании украинско-российской подкомиссии по вопросам сотрудничества в атомной сфере в Москве.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ не смог спрогнозировать дату подписания кредитного соглашения, отметив при этом, что согласно графикам, согласованным сторонами, вопрос привлечения кредита должен был быть решен в мае т.г.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает привлечь у «Сбербанка России» 1 млрд. долл. на проведение первоочередных работ, связанных с достройкой 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Кредит планируется привлечь на 3 года в виде возобновляемой кредитной линии с условием его погашения в течение последующих 6 лет. Кредит планируется направить на финансирование разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, их изготовление, а также на закупку другого оборудования с длительным циклом изготовления.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

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Агро

Минагропрод инициирует отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя.

Как передает корреспондент УНИТАН, об этом сказал сегодня первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции в Киева.

«Министерство внесло предложение об отмене квот на пшеницу и ячмень», - сказал он, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.

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ВР ввела вывозную пошлину до конца года на зерновые культуры от 9 до 14%

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 396 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК, данным законом вводится вывозная пошлина до конца года на зерновые культуры от 9 до 14%. Он добавил, что закон вступает в действие “с первого числа следующего месяца”. По его словам, “правительство за это время должно отменить те квоты, которые сегодня действуют, потому что не могут действовать одновременно и вывозная пошлина и квоты”.

В.ХОМУТЫННИК сообщил, что данным законом не повышается, как предлагало правительство, рентная ставка на нефть и газовый конденсат, а также не вводится законом “плата за недра по тем же нормам”.

Он напомнил, что с 1 января 2011 года были повышены ставки на 40%. По словам депутата, учитывая нынешнюю ситуацию на этом рынке, такое повышение рентных ставок нецелесообразно.

В.ХОМУТЫННИК также отметил, что комитет предложил не повышать “надбавку к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию”. Он напомнил, что правительство предлагало повысить ее с 3 до 4%.

Также данным законом предложено изъять из Налогового кодекса норму об освобождении от налогообложения операции по предоставлению услуг иностранным и отечественным суднам, которые осуществляют международные перевозки пассажиров, их багажа и грузов, и оплачиваются ими в соответствии с законодательством Украины портовыми сборами.

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Строительство

На достройку 3210 незавершенных объектов необходимо 45 млрд. грн. – Тихонов

По предварительным данным, на достройку 3210 незавершенных объектов в Украине необходимо 45 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, из 3210 объектов 1100 – объекты жилищного строительства, большинство из которых сосредоточено в Киеве (196), Одесской (168) и Ивано-Франковской (121) областях.

По обобщенным данным обладминистраций, на достройку данных объектов необходимо 17,3 млрд. грн.

В.ТИХОНОВ отметил, что информация о данных объектах и материалы фотофиксации передана на рассмотрения правительства.

По его данным, в первоочередном дофинансировании нуждаются также свыше 2 тыс. инфраструктурных проектов, в том числе социальной сферы, с разной степенью готовности.

«Объекты социальной сферы составляют 1160 единиц, на завершение которых необходимо 18,2 млрд. грн., 8,2 млрд. грн. – на 931 объект инфраструктуры, 1,4 млрд. грн. – на 19 объектов промышленности», - сообщил вице-премьер-министр.

В.ТИХОНОВ также акцентировал внимание на ситуации с достройкой жилого комплекса «Днепровские башни» в Киеве.

«Заказчик строительства на протяжении многих лет почему-то затягивал с решением данного вопроса. Мы изучили ситуацию и в ближайшее время сообщим о своем решении. Возможно, этот объект передадим Киеву. Там насчитывается 320 квартир, свободных от обязательств, достроив которые, город может реализовать. Или же, как вариант, будем искать возможности выделить средства на корректировку проекта, без которого ситуация не сдвинется с места. На это необходимо 6 млн. грн.», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение. Инвентаризацию планировалось завершить в третьей декаде мая.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть зданий незавершенного строительства (4 089 объектов) - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.

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Промышленность

ВР приняла закон относительно финансового оздоровления Южмаша

Верховная Рада Украины приняла закон “О финансовом оздоровлении государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. Г. Макарова”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 296 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено реструктуризировать задолженность государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. Г. Макарова” перед государством по кредиту, привлеченному 2 февраля 2004 года у компании “Colvis Finance Limited” (Великобритания) под государственную гарантию, на таких условиях:

предприятие погашает задолженность перед государством ежеквартально равными частями на протяжении 10 лет, начиная с 2016 года;

на сумму задолженности не начисляются проценты;

проценты, начисленные на сумму задолженности на момент принятия этого Закона, выплачиваются в порядке, предусмотренном для уплаты задолженности;

начисленные штрафные санкции списываются.

Кроме того, законом предусмотрено установить, что предприятию оказывается государственная поддержка в виде компенсации процентных ставок по кредитам, которые привлекаются предприятием для выполнения своих обязательств в рамках реализации международных договоров Украины за счет средств, предусмотренных в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

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Транспорт/Связь

Рада приняла Воздушный кодекс Украины

Верховная Рада приняла Воздушный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 299 из 390 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале

В Кодексе предусмотрено, что с целью обеспечения безопасности полетов, надежности эксплуатации воздушных судов и их технического обслуживания эксплуатант воздушных судов и организация по техническому обслуживанию должны иметь на постоянной основе больше 50 процентов авиационного персонала для выполнения летной эксплуатации воздушных судов и их технического обслуживания соответственно.

С целью обеспечения безопасности полетов, надежности эксплуатации воздушных судов и обеспечения бесперебойной работы транспортной системы Украины в части транспортных воздушных перевозок эксплуатант коммерческой авиации должен обеспечить финансовую возможность в соответствии с авиационными правилами Украины и эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

С целью обеспечения безопасности авиации и общества уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации может устанавливать ограничение или запрет на полеты иностранных авиаперевозчиков на основании результатов проверок воздушных судов таких авиаперевозчиков в случае их несоответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Кроме того в Кодексе предусмотрено, что в случае, если разработчик, производитель не исполняет своих обязанностей по сопровождению эксплуатации изделий авиационной техники, компонентов и оборудования, поддержки их летной пригодности, уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации принимает необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и летной пригодности соответствующих воздушных судов путем: запрещения эксплуатации экземпляров или типа изделий авиационной техники, компонентов и оборудования; принятия ответственности на себя за выполнение указанных функций; определения ответственной организации за выполнение таких функций.

Уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации устанавливает квалификационные требования, дает согласование и отменяет согласование кандидатур руководителей субъектов авиационной деятельности, представителей руководящего состава субъектов, несущих ответственность за безопасность авиации, систему управления качеством согласно авиационным правилам Украины. Согласование кандидатур руководителей субъектов авиационной деятельности, которые не имеют авиационного образования, предоставляется после прохождения ими подготовки в соответствии с этим Кодексом.

В кодексе дается определение, в частности, что катастрофа – авиационное происшествие с человеческими жертвами, приведшее к гибели или исчезновению без вести кого-то из пассажиров, членов экипажа или третьих лиц, а также в случае получения ими телесных повреждений со смертельным исходом во время: а) пребывания на этом воздушном судне; б) непосредственного столкновения с любой частью воздушного судна, включая отделившиеся от этого воздушного судна; в) непосредственного действия струи газов реактивного двигателя; г) исчезновения без вести воздушного судна. К катастрофам принадлежат также случаи гибели кого-то из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна. В случае получения телесных повреждений, вследствие которых на протяжении 30 суток со времени авиационного происшествия наступила смерть, они классифицируются как телесные повреждения со смертельным исходом.

В Кодексе также отмечается, что воздушные суда пересекают государственную границу Украины согласно порядку, установленному Положением об использовании воздушного пространства Украины, в специально выделенных маршрутах обслуживания воздушного движения, ведомости о которых публикуются в документах аэронавигационной информации. Перечень маршрутов обслуживания воздушного движения для пересечения государственной границы Украины утверждается уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины. Пересечение государственной границы Украины вне маршрутов обслуживания воздушного движения запрещается, кроме случаев, установленных этим Кодексом. Пересечение государственной границы Украины вне маршрутов разрешается: а) с разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины по согласованию с Администрацией Государственной пограничной службы Украины; бы) аварийно-спасательным и аварийно-восстановительным службам во время возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных большими авариями, катастрофами и стихийным бедствием по представлению Министерства иностранных дел Украины с разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Кодексе отмечено, что не подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины: 1) воздушные суда, взлет которых осуществляется с помощью ног пилота (дельтапланы, парапланы, мотопарапланы и т. п.); 2) метеорологические радиозонды и шары-пилоты, которые используются исключительно для метеорологических нужд; 3) беспилотные неуправляемые аэростаты без полезного груза; 4) беспилотные воздушные суда, максимальный взлетный вес которых не превышает 20 килограммов, и которые используются для развлечений и спортивной деятельности.

Воздушное судно исключается из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины в случае: 1) прекращения эксплуатации типа воздушного судна; 2) представления владельцем воздушного судна или уполномоченным им лицом заявки на исключение воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины; 3) непродление действия сертификата летной пригодности или разрешения на выполнение полетов на протяжении 24 месяцев; 4) прекращения договора аренды или лизинга такого воздушного судна. В случае исключения воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, регистрационное удостоверение теряет силу.

В Кодексе предусмотрено, что если пассажирам отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им компенсацию в таких размерах: 250 евро – для рейсов дальностью до 1500 километров; 400 евро – для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров; 600 евро – для рейсов дальностью свыше 3500 километров. Перевозчик имеет право уменьшить размер компенсации, определенной в части пятой этой статьи, на 50 процентов, если пассажиру предлагается замена маршрута перевозки в его пункт назначения альтернативными рейсами, время прибытия которых не превышает запланированный: на два часа - относительно всех рейсов дальностью до 1500 километров; или на три часа - для всех рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров.

В соответствии с Кодексом, пассажир имеет право на компенсацию, если он не информирован об отмене рейса: по меньшей мере, за две недели до запланированного времени отправления; в период не более чем за две недели и не менее чем за семь дней до запланированного времени отправления и предложения изменения маршрута, который даст возможность отправиться из пункта отправления не позже чем за два часа до запланированного времени отправления и прибыть в конечный пункт назначения не позже чем через четыре часа после запланированного времени прибытия; меньше чем за семь дней до запланированного времени отправления и предложения изменения маршрута, что даст возможность отправиться из пункта отправления не позже чем за час до запланированного времени отправления и прибыть в конечный пункт назначения не позже чем через два часа после запланированного времени прибытия.

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Завтра небольшой дождь ожидается в южной части Украины и в Карпатах

20 мая, по прогнозам синоптиков, небольшой кратковременный дождь ожидается в южной части Украины и в Карпатах.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Днем в Крыму возможны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°, днем 23-28°, в Крыму 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

19 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-19°, вблизи Геническа 21°; в Днепре возле Киева 16°.

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