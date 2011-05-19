Главное на 19 мая (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины "О запрещении игорного бизнеса в Украине". В частности, изложено в новой редакции определение игорный бизнес - деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игральных автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места размещения сервера.

Кроме того, дано новое определение азартной игры. Так, азартная игра – это любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, в том числе через систему электронных платежей, что дает возможность участнику как получить выигрыш (приз) в любом виде, так и не получить его в зависимости от случайности.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "О милиции". Этими изменениями предусмотрено, что милиция в соответствии со своими заданиями обязана обращаться в суд с иском о применении финансовых санкций, связанных с запрещением организации и проведения азартных игр на территории Украины.

Содружество независимых государств (СНГ) будет рекомендовать на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) кандидатуру главы национального банка Казахстана Григория МАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня , 19 мая, Генеральный директор МВФ Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в США в сексуальном насилии, подал в отставку.

Как заявила сегодня на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа АРЕНКИЛЬДЕ ХАНСЕН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ считает, что новым директором МВФ должен стать представитель ЕС.

«Это естественно, что страны-члены ЕС, являющиеся основными донорами МВФ, согласуют кандидатуру нового Генерального директора МВФ», - сказала она, цитируя Президента Еврокомиссии. Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что сейчас консультации о кандидатуре нового Генерального директора будут интенсифицированы.

Рассмотрение вопроса о Договоре о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества независимых государств (СНГ) перенесено на очередное заседание совета глав правительств Содружества, которое состоится в октябре 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня, во время заседания совета глав правительств СНГ, которое проходит в Минске, глава организации Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Главы правительств определились по вопросу о договоре. Была отмечена большая работа по подготовке договора, была принята к сведению информация о работе над договором о зоне свободной торговли. В то же время констатировали, что ряд вопросов согласован не до конца, что служит сегодня препятствием для подписания договора всеми участниками», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Он отметил, что принято решение рассмотреть несогласованные вопросы и внести согласованный проект договора о зоне свободной торговли на очередное заседание совета глав правительств СНГ, которое пройдет в октябре 2011 года.

В то же время, С.ЛЕБЕДЕВ отметил, что точная дата заседания будет определена позже.

Thomson Reuters и Национальный банк Украины с 18 мая 2011 года начали рассчитывать и фиксировать «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ сегодня на пресс-конференции.

«Мы уверены, что все банки, участники рынка будут этот индекс учитывать для использования в работе с долгосрочными инструментами, такими как ипотечное кредитование и автокредитование для физических лиц, долгосрочные кредиты для юридических лиц, долгосрочные долговые ценные бумаги, облигации с плавающей ставкой и т.д.», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.

Активы украинских банков за январь-апрель 2011 г. выросли на 8,3% - до 1,021 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы увеличились на 2% – до 1,176 трлн. грн., из которых: 66,3% – кредиты; 8,7% – вложения в ценные бумаги; 7,3% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 8,8% - до 874,8 млрд. грн. В структуре обязательств 33,2% (или 290,1 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 19,9% (или 174,3 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 19,6% (или 171,5 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 5,9% и составил 145,8 млрд. грн., или 14,3% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 4,9% - до 153 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 апреля 2011 года имели 177 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

Верховная Рада приняла постановление “О рекомендациях парламентских слушаний на тему: «О состоянии и перспективах развития экономических отношений Украины с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 385 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, Кабинет министров в четвертом квартале 2011 года должен проинформировать Верховную Раду о состоянии выполнения рекомендаций парламентских слушаний.

В рекомендациях отмечается, что европейская интеграция определяется одним из главных внешнеполитических приоритетов нашего государства, и основным первоочередным заданием на ближайшую перспективу является завершение переговоров и подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС как неотъемлемой части Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время отмечается, что поддержка развития торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества Украины с иностранными государствами на взаимовыгодной основе также относится к основным принципам внешней политики Украины. “Это является крепкой базой для развития взаимодействия с новообразованным Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России как на многосторонней, так и на двусторонней взаимовыгодной основе” - сказано в рекомендациях.

Согласно документу, Верховной Раде рекомендуется активизировать деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию законодательства Украины с законодательством ЕС и нормами и принципами ВТО; внедрить механизм парламентского контроля, что сделает невозможным принятие законодательных актов, которые по предмету правового регулирования относятся к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины с законодательством ЕС и нормами и принципами ВТО и не отвечают требованиям европейского права.

Кабинету министров рекомендуется продолжить активную работу по созданию Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также относительно заключения и последующей имплементации нового Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ на принципах и условиях Всемирной торговой организации с безоговорочным обеспечением национальных интересов Украины в контексте приоритетности защиты национального производителя высокотехнологической продукции и продукции высокой степени обработки, сохранения промышленного потенциала Украины, привлечения инвестиций и ускоренной модернизации экономики Украины.

Как отметил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя данное постановление, ВР таким образом поставила точку в дискуссии о вступлении Украины в Таможенный союз.

Энергетика Россия надеется, что проект «Южный поток» получит в Европе статус приоритетного.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

«Мы рассчитываем на то, что этот проект также получит статус приоритетного и в масштабах Евросоюза, потому что ситуация в мире показывает, насколько важными являются стабильные поставки газа, нефти, каковы возможности Российской Федерации в этой сфере», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, проект «Южный поток» в последнее время приобрёл существенную динамику. В частности, подписаны необходимые документы, в том числе и по тому сегменту, который касается Австрии.

«Я надеюсь, что этот проект будет развиваться дальше столь же успешно, будут приняты все необходимые решения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, Х.ФИШЕР подчеркнул, что существует необходимость в реализации проектов, как «Южный поток», так и «Набукко».

«Если говорить о «Южном потоке» и «Набукко», то, я думаю, эти два энергетических потока, в общем-то, нужны. Они важны, они правомочны. Это повысит эффективность обмена энергоносителями, энергией. И я надеюсь, что они будут также чётко и надёжно работать, как и все остальные транспортные магистрали», - сказал президент Австрии.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела тарифы 42 энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании.

Тарифы компаний пересмотрены с учетом роста средней заработной платы в среднем на 10% - до 3149 грн.

Кроме того, тарифы энергопоставляющих компаний “Житомироблэнерго”, “AES Киевоблэнерго” и “Прикарпатьеоблэнерго” были пересмотрены также в связи с увеличением их инвестиционных программ на 2011 год.

По словам начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Ольги ОСАДЧЕЙ, в среднем тарифы энергокомпаний были увеличены на 6%, однако для некоторых компаний тарифы были снижены.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июня.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен распространить закарпатский опыт отказа от центрального теплоснабжения и перехода на автономные системы на всю Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время рабочей поездки в Закарпатье.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что очень положительно оценивает опыт Закарпатья в переходе на энергосберегающие технологии. Более того, добавил он, вопрос отказа от централизованного снабжения будет одним из тех вопросов, которое будут обсуждаться на сегодняшнем заседании Комитета экономических реформ.

«Мы будем изучать ваш опыт, и распространять его по стране», - сказал Президент.

Он также добавил, что это хорошая инициатива, которая поможет значительно сократить расходы на отопление жилья людей, бюджетных учреждений.

Он также добавил, что это пример, когда, не ожидая указаний сверху, местная власть решает экономические вопросы и жилищно-коммунальные проблемы.

Промышленность

В Украине в апреле 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 6,7% в годовом выражении против 8,5% в марте 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-апрель т.г. прирост ИПБО составил 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

«Кроме базы сравнения прошлого года, весомой причиной существенного замедления экономического роста стало продолжение ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, что повлияло на показатели промышленности. Прирост промышленного производства уменьшился с 8% в марте до 4,9% в апреле», - говорится в сообщении. Наибольшее замедление роста произошло в металлургической отрасли (с 5,7% в марте до 3,1% в апреле) и машиностроении (с 22,8% до 13,6% соответственно).

Замедление роста также состоялось в сельскохозяйственном производстве - с 5,9% в марте до 1,6% в апреле. В Нацбанке основной причиной уменьшения прироста считают сдвиг сезонности производства: в текущем году из за поздней весны посевные работы начались позже, чем в прошлом году.

Эксперты Нацбанка считают, что внутренний спрос в 2011 году имеет постоянный характер и соответственно стабильно высокий взнос в прирост ИПБО. В апреле продолжилось ускорение роста оборота розничной торговли - с 14,9% в марте до 18,6% в апреле.

НБУ также отмечает наращивание объемов строительных работ до более 20%.

«В соответствии с динамикой ИПБО, рост ВВП в апреле замедлился. По нашим оценкам, рост ВВП за 4 месяца составлял около 5%», - говорится в сообщении.

Земельный рынок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О Государственном земельном кадастре”. За данное решение проголосовали 267 из 373 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом установлено, что Государственный земельный кадастр - информационная система сведений о земельных участках, расположенных в пределах границ Украины, их целевом назначении, видах функционального использования, ограничениях в использовании земельных участков, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

В законопроекте отмечается, что Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при: владении, пользовании, распоряжении земельными участками, регулировании земельных отношений, управлении земельными ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; осуществлении контроля над использованием и охраной земель; формировании и ведении градостроительного кадастра населенных пунктов и других кадастров.

В законопроекте предусмотрены общие принципы ведения Государственного земельного кадастра.

В законопроекте отмечается, что держателем Государственного земельного кадастра является центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов. Также определено, что объектами Государственного земельного кадастра являются: государственная граница Украины; территория административно-территориальных единиц; ограничение в использовании земель; земельный участок.

В законопроекте определено, какие сведения о земельных участках включаются в Государственный земельный кадастр.

В законопроекте отмечается, что сведения Государственного земельного кадастра об объектах Государственного земельного кадастра признаются государством с момента их внесения в Государственный земельный кадастр, за исключением ограничений в использовании земель, непосредственно установленных законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами.

(УНИАН)