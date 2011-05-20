Анонс на 20 мая

* Состоится ІІ Международная конференция «Лизинг в Украине 2011: Новые возможности». Организатор форума: Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей».

* Состоится торжественная церемония открытия Международной конференции «Украина на пути интеграции в ЕС: современное состояние и дальнейшие перспективы». В церемонии примут участие: министр иностранных дел Украины К.Грищенко, глава Представительства ЕС в Украине Ж.Тейшейра, депутат Европейского Парламента, вице-председатель Комитета по международной торговле Европейского Парламента П.Залевски и др.

* Состоится торжественное подписание кредитного договора между Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и компанией «Евро Лизинг». Участники: Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, и Роман Иваненко, председатель совета директоров компании «Евро Лизинг».

* Пресс-конференция на тему: «Банки в Украине сегодня и завтра в контексте современной макроэкономической ситуации». Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

* Брифинг лидера фракции Партии регионов, народного депутата Украины А.Ефремова.

* Пресс-конференция на тему: “Преодоление последствий мирового финансового кризиса банковской системой Украины". Организатор - Ассоциация “Украинский Кредитно-Банковский Союз”. Участники: ген.директор Ассоциации УКБС Галина Олифер; председатель координационного совета Ассоциации Борис Соболев; первый вице-президент Ассоциации Борис Тимонькин; председатель комитета Ассоциации по вопросам взаимодействия со СМИ Александр Новиков; руководитель рабочей группы УКБС Петр Барон.

* Експерт РП при КМУ Сергій Кравченко візьме участь у інтернет конференції на тему: "Зміни до податкового кодексу".

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