Курс НБУ на 20.05.11

Официальный курс НБУ на 20.05.11100 USD – 797.8500 (19 мая – 797.8500)100 EUR – 1138.1330 (19 мая – 1135.1012)10 RUR – 2.8535 (19 мая – 2.8447)Учетные курсы банковских металлов на 20.05.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-118779.92 (19 мая-118979.38)961 XAG 10 Серебро-2852.31 (19 мая-2759.76)962XPT10Платина-141139.67(19 мая-141458.81)964XPD10Палладий-57844.13 (19 мая-58322.84)

Официальный курс НБУ на 20.05.11 100 USD – 797.8500 (19 мая – 797.8500) 100 EUR – 1138.1330 (19 мая – 1135.1012) 10 RUR – 2.8535 (19 мая – 2.8447) Учетные курсы банковских металлов на 20.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-118779.92 (19 мая-118979.38) 961 XAG 10 Серебро-2852.31 (19 мая-2759.76) 962XPT10Платина-141139.67(19 мая-141458.81) 964XPD10Палладий-57844.13 (19 мая-58322.84)

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