Курс НБУ на 20.05.11
00:51, 20 мая 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 20.05.11100 USD – 797.8500 (19 мая – 797.8500)100 EUR – 1138.1330 (19 мая – 1135.1012)10 RUR – 2.8535 (19 мая – 2.8447)Учетные курсы банковских металлов на 20.05.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-118779.92 (19 мая-118979.38)961 XAG 10 Серебро-2852.31 (19 мая-2759.76)962XPT10Платина-141139.67(19 мая-141458.81)964XPD10Палладий-57844.13 (19 мая-58322.84)
Официальный курс НБУ на 20.05.11100 USD – 797.8500 (19 мая – 797.8500)
100 EUR – 1138.1330 (19 мая – 1135.1012)
10 RUR – 2.8535 (19 мая – 2.8447)
Учетные курсы банковских металлов на 20.05.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-118779.92 (19 мая-118979.38)
961 XAG 10 Серебро-2852.31 (19 мая-2759.76)
962XPT10Платина-141139.67(19 мая-141458.81)
964XPD10Палладий-57844.13 (19 мая-58322.84)
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