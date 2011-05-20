США будут оказывать давление на режим Каддафи, пока не произойдет смена власти - Клинтон

США будут оказывать давление на режим Муамара Каддафи до тех пор, пока в стране не произойдет смена власти. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявила в четверг госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Я думаю, мы наблюдаем /в Ливии/ устойчивый прогресс, - сказала она в интервью телекомпании CBS. - Давление, оказываемое на режим Каддафи, усилилось до такой степени, что его жена и дочь бежали в соседний Тунис".

Одновременно, как заметила глава американской дипломатии, базирующийся в Бенгази Переходный национальный совет и вооруженные силы повстанцев добиваются значительных успехов. "Мне бы хотелось, чтобы дела шли быстрее, но мы на правильном пути", - подчеркнула госсекретарь, добавив, что в администрации "весьма обнадежены" тем, как развиваются события.

На вопрос, как долго в Вашингтоне готовы ждать смены власти в Ливии, Х.Клинтон ответила, что США намерены "сохранять давление /на режим М.Каддафи/ до тех пор, пока этого не произойдет".